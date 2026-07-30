Bitcoin chute à 63 100 $ face aux craintes d’une hausse de la Fed

Le Bitcoin a chuté jusqu’à -3 %, atteignant 63 100 $ le 28 juillet, son plus bas niveau en 11 jours. Cette baisse survient alors que les traders attribuent une probabilité d’environ un sur trois à une hausse surprise des taux d’intérêt par la Réserve fédérale lors de la réunion du FOMC du 29 juillet.

Ce mouvement accentue une vague de ventes déjà alimentée par plus de 465 millions de dollars de sorties nettes des ETF Bitcoin spot aux États-Unis les 23 et 24 juillet, complétée par une sortie modeste de 11 millions de dollars hier, le 27 juillet.

Il ne s’agit pas d’un simple ajustement propre au Bitcoin, mais d’un événement macroéconomique de réduction des risques (de-risking) où les anticipations de taux sont la variable déterminante. Les données sur les flux des ETF confirment que les acteurs institutionnels ont été les premiers à se positionner.

(SOURCE: Polymarket)

Mécanique de la Fed : l’impact d’une probabilité de hausse sur le BTC

Le mécanisme est clair : l’augmentation des attentes de hausse des taux accroît le coût d’opportunité de la détention d’actifs risqués ne générant pas de rendement. Cela pousse les gestionnaires systématiques et discrétionnaires à réduire leur exposition avant la décision du FOMC.

Citadel Securities prévoit une hausse de 25 points de base le 29 juillet, y voyant une mesure destinée à renforcer la crédibilité du président de la Fed, Kevin Warsh, dans sa lutte contre l’inflation. Même si cette hausse n’a pas lieu, ce cadrage ancre une lecture restrictive (hawkish) de la réunion.

Le signal le plus net de la conviction institutionnelle reste les sorties des ETF. Les 465 millions de dollars retirés les 23 et 24 juillet ont mis fin à une série de sept séances consécutives d’entrées, qui avaient soutenu la fragile reprise du Bitcoin en juillet.

Cette reprise était d’ailleurs précaire : le Bitcoin tentait de regagner du terrain après avoir chuté d’environ 50 % par rapport à son sommet historique d’octobre 2025 à 126 000 $. La zone de résistance entre 65 000 $ et 65 500 $ avait bloqué plusieurs tentatives de rebond avant la glissade de cette semaine.

L’inquiétude liée aux taux éclipse également l’élan législatif récent. Le Clarity Act, un projet de loi attendu sur la structure du marché des cryptomonnaies aux États-Unis, avait favorisé un sentiment positif jusqu’à la mi-juillet, mais cet élan a été neutralisé par le repositionnement macroéconomique avant le FOMC.

$BTC failed to hold the $65,000 level.



This happened as the Senate put the Clarity Act on hold.



Now, the next key support level for Bitcoin is $62,000-$65,000.



This should hold, or else BTC will end up giving all the gains. pic.twitter.com/CVFjOqdY4Q — Ted (@TedPillows) July 28, 2026

Analystes : Niveaux clés et seuil de la moyenne mobile à 200 jours

Caroline Mauron, cofondatrice d’Orbit Markets, explique que le Bitcoin est « principalement affecté par la probabilité croissante d’une hausse de la Fed, ainsi que par les inquiétudes macro sur les risques de crédit liés à l’IA ». Elle identifie 62 000 $ comme le prochain niveau de baisse à surveiller, avec un support solide attendu autour de 60 000 $.

Ces deux seuils se situent sous le prix actuel et représentent les zones de test de résistance à court terme si le FOMC décide d’appliquer la hausse prévue par Citadel Securities.

Tony Sycamore, analyste chez IG Australia, adopte un biais neutre sur le Bitcoin. Il souligne qu’une cassure durable et une clôture au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, située à 72 001 $, sont nécessaires pour écarter les risques de baisse à moyen terme et permettre l’émergence d’une configuration technique plus constructive.

Ce niveau se trouve environ 13,5 % au-dessus du point bas atteint le 28 juillet, un écart qui montre l’ampleur de la réparation structurelle nécessaire avant le retour massif des acheteurs de tendance.

La dynamique on-chain apporte un éclairage supplémentaire. Le repli depuis le pic de 126 000 $ s’est accompagné d’une capitulation des détenteurs à long terme et d’un transfert accéléré de jetons vers les plateformes d’échange. Ces comportements sont caractéristiques de ventes forcées plutôt que discrétionnaires, comme le souligne l’analyse de CoinSpeaker sur le comportement des détenteurs à long terme.

Scénarios haussiers et baissiers : l’arbitrage du FOMC

REMINDER: 🇺🇸 The FOMC decision is tomorrow, and every serious investor MUST watch it.



Rate decision: 2:00 PM ET

Kevin Warsh press conference: 2:30 PM ET



Markets price a nearly 40% chance of a surprise hike.



One decision could move stocks, crypto, bonds, and the dollar at once.… https://t.co/zooN8GEt1a pic.twitter.com/kpeLEUDNrN — Crypto Rover (@cryptorover) July 28, 2026

La condition pour une stabilisation est simple : un maintien des taux par la Fed, accompagné d’un discours plutôt accommodant (dovish), lèverait le principal obstacle macroéconomique. L’attention pourrait alors se porter de nouveau sur le Clarity Act et la demande des ETF spot. Dans ce cas, la zone de résistance des 65 000 $ – 65 500 $ deviendrait l’objectif immédiat de reprise.

À l’inverse, le scénario baissier passerait par les niveaux de support cités par Mauron. Une hausse confirmée de 25 points de base accélérerait probablement les sorties des ETF au-delà du rythme observé les 23 et 24 juillet. Cela augmenterait la probabilité d’un test des 60 000 $, un seuil psychologique qui attire historiquement les acheteurs de détail et l’activité du marché des options.

Nous estimons que la distribution des profits et pertes à ce niveau, largement pondérée par les acheteurs de la phase de correction post-100 000 $, rend une cassure nette sous les 60 000 $ structurellement difficile sans un choc macroéconomique secondaire.

La question n’est plus de savoir si le Bitcoin est dans une tendance baissière à moyen terme — l’écart avec la moyenne mobile à 200 jours le confirme. L’enjeu est désormais de savoir si la décision du FOMC du 29 juillet déclenchera une nouvelle vague de rachats d’ETF ou laissera assez d’espace pour que la fragile reprise de juillet reprenne son cours.