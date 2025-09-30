Maxi Doge défie MANYU : le pump x1000 démarre en octobre

Pour Résumer

Maxi Doge défie MANYU, le chien alpha au potentiel de pump x1000 dès octobre.

65 % du budget presale est dédié au marketing, preuve d’une stratégie all-in sur la croissance.

La rotation du capital pourrait propulser MAXI si Bitcoin déclenche un rallye, ouvrant la voie aux meme coins.

Le vrai Alpha : MAXI ne se contente pas de flexer, il pump avec ses holders

Maxi Doge affiche le look d’un Shiba Inu gonflé comme un dieu grec, et les 2,6 millions de dollars déjà levés prouvent que les investisseurs misent sur des gains sérieux. Maxi ne se contente pas de flexer : il possède le pedigree pour faire du x1000 et s’apprête à montrer aux nouveaux venus comme Manyu (MANYU) qui est le vrai alpha.

Le projet tourne autour d’un seul objectif : pump, et pump avec ses holders. À l’heure actuelle, l’accès à MAXI reste ouvert avant le grand décollage. Les tokens coûtent seulement $0.00026, mais ce prix ne reste valable que deux jours avant que le timer de la presale se réinitialise et que le prix grimpe au prochain round.

MANYU mise sur le cross-chain, mais MAXI affirme que le vrai flex, c’est le pump

MANYU affiche une performance solide dans le secteur des meme coins, avec une hausse de 308 % sur les deux dernières semaines, dont 45 % rien que sur les dernières 24 heures. Ce chiot basé sur Ethereum grimpe régulièrement depuis ses creux de juillet, avec une progression de 1 488 % selon CoinGecko.

Malgré sa capitalisation encore micro, sa montée vers les $60 millions de market cap attire tous les regards.

Source: Coingecko

MANYU a propulsé son rallye grâce à une mise à niveau majeure du token qui l’a lancé dans l’arène cross-chain. Il s’intègre désormais à Chainlink CCIP, ce qui permet des transferts de tokens fluides entre Ethereum, BNB Chain et au-delà. Grâce à cette intégration, MANYU améliore son accessibilité, sa utility et séduit les adeptes du cross-chain.

Mais pour Maxi Doge, tout ce bruit autour du multichain ne vaut rien. Le vrai game ne consiste pas à sauter de chaîne en chaîne, mais à afficher les muscles, le pump, et la discipline qu’un NDO Champ respecterait sans retourner la table.

Dans l’éthique de Maxi, vous pouvez aller multichain, multiverse ou peu importe, si vous n’êtes pas taillé pour les bros, les bros ne vous buildent pas.

Pour les Bros qui vont full send, MAXI est le meme coin taillé pour eux

Maxi Doge revendique son statut de meme coin des degen bros de la crypto, ceux qui vont all-in sur tout. Qu’ils mangent du poulet-brocoli 24/7, qu’ils enchaînent les canettes de Red Bull ou qu’ils se noient dans les BCAAs, leur lifestyle repose sur l’engagement total. Maxi Doge canalise cette même énergie sur les charts.

Son mantra : visez le x1000 ou ne visez rien. Les demi-mesures ne mènent nulle part.

Donc si vous ne lockez pas à 3h du mat’ avec la tête dans un bol de glace, vous ne vivez pas l’éthique que Maxi incarne.

Ce meme coin s’adresse uniquement à ceux qui comprennent le code. Il les rassemble pour le prochain pump x1000. Voilà une armée de grinders prêts à tout envoyer.

C’est pourquoi le marketing du projet cible la culture avec une précision laser. Maxi consacre 65 % de la collecte en presale à booster la visibilité et le hype, une preuve claire de son approche all-in pour les gains et la croissance.

Maxi pose la question : est-ce que tout ce blabla multichain peut vraiment rivaliser avec un push total comme celui-là ?

Le potentiel rallye de Bitcoin en octobre pourrait ouvrir la voie à une rotation des meme coins

Octobre s’annonce comme un mois clé, avec Bitcoin (BTC) qui donne souvent le ton à l’ensemble du marché. En septembre, BTC a déjà enregistré une hausse de 4,32 %, une rupture avec les pertes des années précédentes, et tout indique qu’octobre pourrait offrir une upside encore plus massive.

Source: TradingView

Historiquement, le capital tourne par phases. Il part de BTC vers les altcoins majeurs, puis finit par se diriger vers des secteurs comme les meme coins. Quand cette rotation démarre, les meme coins avec une vraie authenticité déclenchent souvent les moves les plus violents.

Cette dynamique a propulsé des tokens comme Dogecoin (DOGE), Pepe (PEPE), SPX6900 (SPX), Fartcoin (FARTCOIN) et d’autres, chacun porté uniquement par leur puissance mémétique intrinsèque.

Maxi Doge reprend cette formule, mais avec sa propre vibe.

Donc si la rotation du capital démarre en octobre et que MAXI se liste sur les exchanges, l’upside devient illimité, personne ne peut dire jusqu’où ce chiot peut courir.

Visez le x1000 avec Maxi Doge

Prêt à viser le x1000 avec Maxi Doge ?

Rejoignez la presale en vous rendant sur le site officiel de Maxi Doge Token et connectez votre wallet préféré, comme Best Wallet, l’un des meilleurs wallets crypto du marché. Swappez ETH, BNB, USDT ou USDC, ou payez directement par carte bancaire.

Best Wallet est disponible sur Google Play et l’Apple App Store.

Les tokens MAXI achetés en presale génèrent déjà du rendement passif via le protocole de staking de Maxi Doge, qui affiche actuellement un APY dynamique de 129 %.

Soyez un bro actif dans la communauté sur les comptes X et Telegram de Maxi Doge.

La sécurité du smart contract de Maxi est assurée grâce aux audits de Coinsult et SOLIDProof.

Visitez le site de Maxi Doge Token :

