Pour Résumer

Taylor Thomson, héritière d'un empire médiatique, a perdu 80 millions de dollars dans des investissements en cryptomonnaies, après avoir suivi des conseils mystiques.

En collaboration avec son amie Ashley Richardson, elle a géré un portefeuille de 140 millions de dollars, mais une chute brutale du marché en 2022 a provoqué d'énormes pertes.

L'affaire a donné lieu à une bataille judiciaire, Richardson étant accusée de gestion non autorisée et de fraude, tandis que l'influence du médium a exacerbé la situation.

Le début du fiasco : conseils mystiques et crypto

En 2021, Thomson a consulté des conseillers spirituels avant de se lancer dans l’investissement crypto. Avec l’aide de son ancienne amie, Ashley Richardson, elle a investi des millions.

Ensemble, les deux amis ont géré un portefeuille de crypto d’une valeur de 140 millions de dollars. Cependant, ce projet ambitieux a rapidement échoué.

L’implication de Richardson et les pertes colossales

Richardson, bien qu’amie de longue date, a pris une part active dans la gestion du portefeuille crypto de Thomson.

Selon des rapports, elle aurait effectué plus de 450 000 transactions sans autorisation adéquate. Ainsi, elle a exposé Thomson à des stratégies risquées. Ensuite, en 2022, la chute brutale du marché a gravement affecté le portefeuille.

Les accusations : fraude et gestion risquée

Thomson accuse Richardson d’avoir agi de manière non autorisée, augmentant ainsi les risques. La gestion désastreuse des actifs a conduit à des poursuites judiciaires.

Richardson nie les accusations, affirmant qu’elle a agi sous les instructions de Thomson. Elle précise qu’il n’y avait aucun contrat formel et que les transactions étaient nécessaires pour gérer la liquidité des tokens peu négociés.

L’investissement risqué dans le token XPRT

Une part importante de la perte provient de l’investissement de 40 millions de dollars dans le token XPRT de Persistence (XPRT). En mai 2021, le token atteint un pic historique à 16,59 $.

De plus, il vaut aujourd’hui seulement 0,037 $, soit une chute de 99 %. Ce crash a précipité la chute du portefeuille de Thomson. Ce crash a contribué à l’effondrement du portefeuille de Thomson. Alors, c’est cela qui a précipité la guerre judiciaire.

La bataille juridique en cours

L’affaire a pris une tournure juridique, avec Thomson poursuivant Richardson pour 25 millions de dollars. Elle l’accuse d’avoir arrangé un finder’s fee secret et de fausses déclarations. Richardson a contre-attaqué en portant plainte pour diffamation, demandant 10 millions de dollars.

Le rôle du médium dans cette débâcle

Bien que Richardson ait agi sur les conseils de Thomson, l’influence du médium semble avoir exacerbé la situation. Les décisions mystiques combinées à des stratégies risquées ont conduit à une perte catastrophique, soulevant des questions sur l’impact des conseils non conventionnels dans le monde financier.

Un fiasco coûteux

L’histoire de Taylor Thomson illustre les dangers d’investir sur des conseils non vérifiés.L’influence de figures extérieures, comme les médiums, peut mener à des pertes majeures.

L’affaire est toujours en cours devant les tribunaux, et son dénouement reste incertain.

