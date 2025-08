Metaplanet ajoute 463 BTC, portant ses avoirs à 17 595

Cette acquisition, annoncée le 4 août, a été réalisée à un prix moyen de 119 163 $ par BTC. Ainsi, cela souligne la stratégie d’accumulation agressive de la société.

Depuis le début de l’année, Metaplanet a atteint un rendement BTC de 170 %, avec un rendement trimestriel de 24,6 %. Son indicateur clé, le Bitcoin par action entièrement diluée, a bondi à 0,0201.

Alors, cela reflète une augmentation massive par rapport à 0,00088 il y a tout juste un an. Ces chiffres mettent en évidence non seulement l’appréciation du capital.

Toutefois, cela met aussi en avant l’amélioration de la valeur pour les actionnaires grâce à une ingénierie financière Bitcoin centrée.

L’achat de Metaplanet reflète l’intention de la société de continuer à accumuler des bitcoins malgré les récents indicateurs macroéconomiques. Ces derniers laissent entrevoir des difficultés à venir.

La société dirigée par Simon Gerovich a désormais atteint 8,4 % de son objectif de 210 000 BTC. C’est l’équivalent de 1 % de l’offre totale, d’ici la fin 2027.

Metaplanet a considérablement augmenté sa trésorerie en bitcoins grâce à l’émission d’actions et au financement par emprunt. Depuis fin juin, la société a ajouté plus de 4 200 BTC, principalement grâce aux droits d’acquisition d’actions.

En juillet, Metaplanet a racheté pour 88,99 millions de dollars d’obligations, soutenant son accumulation de bitcoins. Le 2 août, l’entreprise a lancé avec succès une émission d’actions privilégiées d’une valeur de 25,74 millions de dollars.

Ces dernières offrent un dividende annuel de 6 %, utilisé pour financer de nouveaux achats de BTC. Metaplanet s’engage dans une stratégie audacieuse visant à atteindre 30 000 BTC d’ici la fin de l’année 2025. Par la suite, il veut monter à 100 000 BTC en 2026.

À long terme, l’objectif de l’entreprise est de posséder 210 000 BTC en 2027 tout comme Strategy.

Cette stratégie audacieuse repose sur une forte levée de fonds pour soutenir l’accumulation de bitcoins. Metaplanet prévoit également d’acquérir une banque numérique pour générer des rendements sur ses réserves de Bitcoin.

🚨 Metaplanet Buys More $BTC 🚨

Japan's Metaplanet just added 463 more Bitcoin worth $53M to its holdings.

They’re not slowing down in 2025, stacking sats fast and becoming one of Asia’s top corporate holders. #Metaplanet pic.twitter.com/3mKgFtHZ57

— Greg Miller (@greg_miller05) August 4, 2025