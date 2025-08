Les banques sud-coréennes s’activent pour leurs projets crypto avant les réformes

Les banques majeures se préparent à entrer sur le marché des cryptomonnaies et stablecoins activement, anticipant les réformes à venir.

Des équipes sont formées et des partenariats sont établis en vue des réformes réglementaires imminentes.

Ces banques collaborent avec des start-ups blockchain pour anticiper la réglementation sur les stablecoins. Elles organisent des groupes de travail internes pour se préparer à émettre et gérer des stablecoins.

La banque rivale Kookmin Bank (KB) a quant à elle lancé en juin un conseil de réponse aux actifs numériques.

Elle souhaite mettre en place une réponse systématique à l’échelle du groupe qui couvre l’ensemble des filiales du KB Financial Group.

Ce conseil a élaboré une série de scénarios de réponse rapide aux éventuels changements politiques futurs.

KB prévoit de s’associer avec des assureurs, des émetteurs de cartes et des sociétés de courtage pour se diversifier. La banque explore également des partenariats avec des sociétés de gestion d’actifs pour solidifier son positionnement sur le marché.

Actuellement, l’Assemblée nationale sud-coréenne débat de plusieurs propositions de loi visant à réformer le secteur crypto. Cela inclut celui des stablecoins. Cette réforme pourrait permettre aux institutions financières d’émettre des stablecoins. C’est un sujet qui intéresse particulièrement les banques.

Les banques sud-coréennes ont déjà anticipé cette réforme en déposant 81 demandes d’enregistrement de marques. Des banques régionales comme KEB Hana Bank et Busan Bank ont formé des équipes de recherche spécialisées en blockchain.

Parallèlement, K Bank, partenaire d’Upbit, a créé un groupe de travail dédié aux actifs numériques. Les experts estiment qu’une préparation en amont facilitera un lancement rapide des services une fois la législation adoptée.

