Le Mine-to-Earn au cœur du bull run ? PepeNode déjà à 1,5M$

Pour Résumer

PepeNode lève 1,5M$ en prévente et propose un modèle de minage virtuel gamifié, en rupture avec le minage traditionnel énergivore.

Le Mine-to-Earn s’appuie sur une tokenomics déflationniste : chaque amélioration brûle 70 % des tokens utilisés.

Le projet attire l’attention de la crypto sphère, avec des influenceurs comme Nazza Crypto et Crypto Tech Gaming.

PepeNode au centre de l’attention

Pour PepeNode (PEPENODE) et les investisseurs qui entrent tôt, l’histoire pourrait réellement s’écrire en 2026, l’année où le minage virtuel deviendra inévitablement la nouvelle tendance majeure dans la crypto.

PepeNode lance le premier projet de minage virtuel de meme coin, transformant une activité énergivore et coûteuse en capital en une méthode stratégique et gamifiée pour gagner des cryptomonnaies.

Au lieu de rivaliser avec des fermes industrielles, les investisseurs créent des installations de minage virtuel et récoltent des meme coins populaires comme Pepe (PEPE) et Fartcoin (FARTCOIN).

Actuellement en phase de prévente, le projet a déjà levé 1,5 million de dollars, et ce montant continue de grimper avant même la fin du premier mois.

Les tokens s’échangent à 0.0010788 $, mais ce tarif expire dans 28 heures, avant une hausse prévue au prochain tour.

Découvrez PEPENODE

De l’année des mineurs solo à l’ère du minage virtuel

En 2025, environ cinq mineurs solo ont réussi à extraire de l’« or numérique » grâce au minage de Bitcoin. Le premier, le 10 février, a résolu le bloc 883 181 et empoché environ 300 000 $ en BTC, soit une récompense de 3,15 BTC frais inclus.

Le suivant, le 4 juillet, a validé le bloc 903 883 et gagné près de 350 000 $ pour 3,17 BTC. Quelques semaines plus tard, le 26 juillet, le bloc 907 283 a offert 3,125 BTC à son heureux solveur, soit plus de 372 000 $.

Les deux derniers jackpots sont tombés coup sur coup : le 17 août, le bloc 910 440 a rapporté environ 373 000 $ ; et le 8 septembre, le bloc 913 632 a généré près de 348 000 $.

Source: Btcscan.org

Le minage de cryptomonnaies est de plus en plus coûteux

Ces victoires rares ont eu lieu malgré une difficulté de minage atteignant des sommets historiques. Et avec un trimestre entier encore à venir, d’autres mineurs solo pourraient inscrire leur nom sur la liste, faisant de 2025 une année qui restera peut-être comme celle des mineurs indépendants.

Mais il y a un éléphant dans la pièce : le minage de Bitcoin reste brutalement difficile à soutenir en tant qu’opérateur individuel. Certes, un bloc chanceux peut rapporter près de 300 000 dollars aux prix actuels, mais les coûts permanents pour maintenir une opération sont énormes.

Les estimations montrent que même les installations optimisées dépensent entre 34 176 $ et 51 264 $ pour miner un seul BTC, avec des tarifs électriques de 0,04 à 0,06 $/kWh aux États-Unis. Peu de mineurs solo peuvent tenir ce rythme, et même les alternatives comme le cloud mining comportent des risques élevés d’arnaques et de systèmes pyramidaux.

C’est pourquoi les premiers utilisateurs de PepeNode voient le minage virtuel comme la prochaine frontière crypto en 2026, avec un potentiel encore plus grand que le boom du play-to-earn (P2E).

Le Mine-to-Earn est-il le nouveau P2E ?

PepeNode redéfinit la dynamique du minage en la rendant moins gourmande en capital et plus accessible aux utilisateurs crypto du quotidien.

Tout se passe virtuellement : les joueurs construisent leurs propres salles serveurs, ajoutent des nœuds et génèrent des cryptos au fil du jeu.

Son attrait repose sur un minage gamifié, où les joueurs doivent penser stratégiquement pour maximiser leurs gains. Par conséquent, en combinant les bons nœuds et en affinant leurs installations, ils obtiennent des récompenses crypto plus importantes.

Plus l’installation est performante, plus les chances augmentent de gagner non seulement le token natif PEPENODE, mais aussi des meme coins bonus comme PEPE et FARTCOIN, et potentiellement d’autres tokens de renom.

À bien des égards, cela rappelle l’essor initial des jeux P2E comme Axie Infinity et StepN. Ces projets ont rapidement atteint des sommets et restent largement reconnus, même après la chute de la valeur de leurs tokens.

Là où PepeNode cherche à se démarquer, c’est sur le plan de la durabilité.

Son modèle mine-to-earn repose sur une tokenomics déflationniste : chaque fois qu’un joueur améliore ses installations virtuelles, 70 % des PEPENODE utilisés sont brûlés de manière permanente. En outre, à mesure que l’adoption progresse, ce mécanisme peut faire grimper la valeur du token tout en maintenant un écosystème sain.

En rendant le minage à la fois stratégique et gamifié, PepeNode fait évoluer le modèle play-to-earn vers une nouvelle dimension. Une version mine-to-earn avec le potentiel de déclencher le prochain grand bouleversement dans la crypto.

Pourquoi les tokens PEPENODE ont déjà dépassé 1,5 million de dollars en achats cumulés

Le token PEPENODE se situe à l’intersection entre l’utilité et la culture meme.

D’un côté, il porte l’esthétique grenouille devenue emblématique dans l’univers crypto, un sous-secteur qui pèse désormais plus de 5,11 milliards de dollars.

De l’autre, il alimente ce nouveau jeu, permettant aux utilisateurs de générer des meme coins encore plus importants.

Ce qui distingue PEPENODE des autres meme coins, c’est ce double rôle : une force mémétique combinée à une véritable utilité.

À cela s’ajoute le modèle déflationniste évoqué plus tôt, où chaque amélioration brûle une grande partie des tokens utilisés, créant une rareté durable. Ensemble, ces éléments renforcent son potentiel de valorisation élevée.

Ainsi, sans surprise, l’influenceur Nazza Crypto a qualifié PEPENODE de prochain meme coin à potentiel x100, une opinion partagée par le créateur Crypto Tech Gaming.

Participez à la prévente de PepeNode

PepeNode approche du cap des 2 millions de dollars levés, un seuil qui pourrait être atteint avant la fin de la semaine.

Pour rejoindre le projet, rendez-vous sur le site officiel de PepeNode et sécurisez vos tokens en utilisant ETH, BNB, USDT (ERC-20 et BEP-20), ou même une carte bancaire.

Les acheteurs peuvent se connecter via Best Wallet, largement reconnu comme l’un des meilleurs wallets crypto et Bitcoin.

De plus, PepeNode figure sur l’outil de sélection de nouveaux projets de Best Wallet, Upcoming Tokens, ce qui vous permet d’acheter, suivre et réclamer vos tokens dès que le projet sera lancé.

Le smart contract du projet a été audité par Coinsult, offrant aux premiers investisseurs une tranquillité d’esprit quant à la sécurité du code.

Suivez le projet sur X et Telegram pour ne rien manquer des dernières actualités.

Visitez le site de PepeNode :

Découvrez PEPENODE

À lire aussi :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.