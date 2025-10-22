Pour Résumer

Miner 1 BTC consomme assez d’énergie pour alimenter 61 foyers par an, rendant le minage classique inaccessible aux particuliers.

PepeNode propose un modèle de minage virtuel propre et interactif, déjà soutenu par 1,9 M$ de financement.

Grâce à son système “mine-to-earn”, les joueurs peuvent gagner des meme coins comme PEPE et FARTCOIN, avec des rendements allant jusqu’à 508x.

Bitcoin, un gouffre énergétique ? PepeNode invente le minage responsable

Des données récentes révèlent que produire un seul BTC consomme assez d’énergie pour alimenter 61 foyers pendant un an.

Le nouveau projet crypto PepeNode (PEPENODE) ne cherche pas à rivaliser avec cela. Il propose une alternative plus propre et plus efficace. Au lieu de miner du BTC, PepeNode permet aux utilisateurs de miner les actifs les plus dynamiques du moment : les meme coins.

Grâce à son système de minage virtuel, les joueurs gagnent des tokens comme Pepe (PEPE) et Fartcoin (FARTCOIN). Ces jetons ont généré des rendements de plus de 125x et 17x respectivement, en un temps bien plus court que celui qu’il a fallu au Bitcoin pour atteindre des résultats similaires.

La forte dynamique de la prévente confirme la confiance croissante du marché. PepeNode dépasse 1,9 million de dollars de financement avant son prochain palier de prévente. Cette phase se termine dans deux jours. Le prix actuel du token est de 0,0011138 $, avant la prochaine hausse prévue.

Le coût énergétique du minage de Bitcoin exclut les petits mineurs

Selon NFTevening, miner un seul Bitcoin (BTC) consomme environ 6,4 millions de kilowattheures (kWh) d’électricité. Après le halving de 2024, cette consommation suffit à alimenter 61 foyers américains pendant un an ou à faire le tour du monde 86 fois en Tesla Model 3.

Pour un mineur individuel, cette tâche devient titanesque. La même étude estime qu’il faudrait près de 12 ans pour miner un seul BTC en utilisant environ 44 444 kWh par mois.

En février dernier, NFTevening a également noté que le coût moyen pour miner un BTC aux États-Unis atteignait environ 107 000 $, alors que le prix du marché du Bitcoin tournait autour de 57 000 $. De nombreux mineurs opéraient donc à perte.

Source: Nftevening.com

Le minage de Bitcoin a clairement quitté le terrain des particuliers. Les coûts grimpent avec le hashrate du réseau, qui a récemment atteint 1,069 ZH/s.

Miner du BTC reste rentable pour les grandes structures. Le BTC devrait encore monter en valeur. Pourtant, ses gains ne rivalisent pas avec les hausses spectaculaires des meilleurs meme coins.

Comme mentionné plus tôt, PepeNode comble ce fossé. Grâce à son modèle de minage virtuel, une approche qui pourrait concurrencer la révolution play-to-earn (P2E) avec son concept mine-to-earn, le projet illustre ce que pourrait devenir le minage crypto.

Pourquoi le minage de demain pourrait ressembler à un jeu

Si l’effort énergivore du minage crypto se transformait en jeu basé sur les compétences, avec des gains en crypto réels, joueriez-vous ?

Le marché répond oui, sans hésiter. Les investisseurs ont déjà injecté 1,9 million de dollars dans PepeNode.

C’est exactement ce que construit PepeNode : une expérience de minage virtuelle qui élimine le besoin de matériel coûteux, de consommation électrique massive et de probabilités quasi nulles pour les mineurs particuliers.

À la place, PepeNode introduit un modèle qui récompense la stratégie, la précision et l’optimisation.

La clé du succès (et de la richesse) pour les joueurs ? L’intelligence tactique. Ils doivent trouver les nœuds les plus rentables et avoir le sens du timing pour améliorer leur ferme de serveurs.

Sans oublier, bien sûr, d’optimiser en continu leurs opérations pour doper le hashrate et empocher un maximum de récompenses. Résultat ? Fini le gaspillage énergétique. Le minage se réinvente en une expérience compétitive et interactive.

En effet, face à l’appétit énergétique démesuré de Bitcoin, PepeNode propose une alternative propre, enfin. Son empreinte écologique est proche de zéro, une approche résolument tournée vers l’avenir. L’expérience est aussi plus active que le staking passif. Les récompenses dépendent entièrement de la gestion de l’infrastructure numérique par les joueurs.

Si le concept séduit, PepeNode pourrait devenir la prochaine grande évolution après le P2E. Il redéfinirait la manière dont les projets blockchain transforment la participation et la stratégie en valeur réelle.

Miner les meilleurs meme coins

Comme évoqué plus tôt, le Bitcoin reste la principale motivation des mineurs. Il reste l’actif numérique le plus associé à l’or.

C’est pourquoi même les mineurs en solo tentent encore leur chance. Obtenir une seule récompense de bloc équivaut aujourd’hui à plus de 360 000 $, avec un prix du BTC autour de 108 000 $.

Pourtant, même si des figures comme Tom Lee (Fundstrat) ou Arthur Hayes (BitMEX) prévoient un BTC à 250 000 $ d’ici la fin de l’année, cela ne représente qu’un gain de 2,3x. Pour un investisseur traditionnel, c’est un coup de maître. Mais dans l’univers crypto, ce n’est pas assez pour faire vibrer les foules.

Depuis octobre dernier, FARTCOIN a bondi de 1 704 % depuis son point bas. Les détenteurs profitent encore d’un rendement d’environ 17x. Ceux qui ont vendu près du sommet de janvier ont réalisé un gain de 12 285 %, soit un incroyable 123,85x sur leur mise.

Source: Coingecko.com

PEPE impressionne encore plus. Depuis son creux de février 2023, le token affiche une hausse de 12 518 %, soit un rendement de 125x. Ceux qui ont vendu près du sommet de décembre 2023 ont sécurisé des gains d’environ 50 762 %, soit un incroyable 508,6x depuis le point bas.

Source: Coingecko.com

Un potentiel supérieur au Bitcoin

Ces rendements explosifs, obtenus en un temps record, rendent la hausse potentielle de 2,3x du Bitcoin bien modeste en comparaison.

C’est pourquoi les meme coins sont devenus, depuis l’an dernier, le secteur le plus convoité par les investisseurs crypto. Ils offrent une grande accessibilité et un potentiel de hausse exceptionnel pour les participants ordinaires.

PepeNode repose sur ce même principe d’accessibilité. Il le pousse plus loin avec son jeu de minage virtuel. Plus votre configuration est optimisée, plus vos chances d’obtenir des tokens comme PEPE, FARTCOIN et d’autres meme coins performants augmentent.

Grâce à un classement compétitif qui récompense les meilleurs joueurs, PepeNode permet de gagner ces meme coins en plus des récompenses régulières en tokens PEPENODE. Le minage virtuel devient à la fois un jeu et une opportunité de gagner les tokens les plus dynamiques du marché crypto.

Comment rejoindre la prévente PepeNode

Si vous voyez le potentiel du modèle mine-to-earn, rendez-vous sur le site de PepeNode et achetez dès aujourd’hui avec ETH, BNB, USDT (ERC-20 ou BEP-20), ou même par carte bancaire.

Les acheteurs peuvent se connecter via leur portefeuille préféré, comme Best Wallet, reconnu comme l’un des meilleurs wallets crypto et Bitcoin du marché.

PepeNode figure déjà dans l’outil de suivi des tokens à venir de Best Wallet, ce qui facilite l’achat, le suivi et la récupération des tokens directement dans l’application une fois le projet lancé.

De plus, le smart contract du projet a été entièrement audité par Coinsult, offrant aux premiers investisseurs une sécurité renforcée et une transparence totale sur le code.

Suivez PepeNode sur X et Telegram pour les dernières mises à jour.

N’hésitez pas à visiter le site officiel pour en savoir plus :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.

