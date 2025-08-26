Pour Résumer

Ministre Kato valide les cryptos.

Réformes fiscales à 20 % en 2026.

ETF Bitcoin boostent le marché.

Le ministre japonais des finances valide les cryptos

Le marché crypto s’enflamme ! Katsunobu Kato, ministre des finances japonais, valide les cryptos comme actifs diversifiés.

Effectivement, lors du WebX 2025 à Tokyo, il déclare que ces actifs, malgré leur volatilité, intègrent les portefeuilles une fois l’environnement adapté.

D’ailleurs, ce soutien arrive face à une dette à 234,9 % du PIB. Par ailleurs, le yen faible pousse vers des alternatives.

Plongeons dans ce shift qui positionne le Japon comme hub crypto, avec des réformes prêtes à exploser d’ici 2026.

Le discours de Kato : un virage pro-crypto

Kato fait sensation. Effectivement, il affirme que les cryptos offrent une diversification malgré les risques. Par ailleurs, le gouvernement vise un cadre sonore sans régulations excessives.

D’ailleurs, avec 12 millions de comptes actifs, valorisés à 34 milliards de dollars, le marché japonais mûrit.

Effectivement, la dette massive crée une répression financière, rendant les actifs traditionnels peu rentables.

Par ailleurs, les rendements bas sur les obligations attirent vers le crypto. D’ailleurs, Kato insiste sur l’innovation, aligné sur le “New Capitalism” de Kishida.

Effectivement, cela transforme le Japon en nation de gestion d’actifs. Par ailleurs, la FSA crée un Bureau de Finance Numérique pour superviser.

D’ailleurs, les 30 exchanges enregistrés renforcent la confiance. Effectivement, ce discours légitime les cryptos. Par ailleurs, il répond aux défis économiques comme la dépréciation du yen.

D’ailleurs, les investisseurs retail, avec 9 millions d’utilisateurs, profitent déjà. Effectivement, ce virage attire les institutionnels. Par ailleurs, des partenariats comme SBI avec Chainlink accélèrent l’adoption.

D’ailleurs, le ministre évite les excès, équilibrant risque et potentiel. Effectivement, les cryptos gagnent en maturité au Japon.

Réformes 2026 : taxes et ETF au menu

Les changements s’annoncent massifs. Effectivement, la FSA reclassifie les cryptos comme produits financiers sous la FIEA. Par ailleurs, cela applique des règles anti-insider trading et protections investisseurs.

D’ailleurs, les taxes passent à un taux fixe de 20 %, contre 55 % auparavant. Effectivement, les pertes se reportent sur trois ans, comme pour les actions.

Par ailleurs, cela libère la liquidité et réduit les ventes paniquées. Les ETF Bitcoin spot lancent en 2026, après tests.

Effectivement, cela ouvre aux fonds de pension une allocation de 5 % au crypto. Par ailleurs, le stablecoin JPYC, adossé au yen, sort cet automne. De plus, backed par dépôts et obligations, il fixe 1 token à 1 yen.

Effectivement, cela hedge la volatilité. Par ailleurs, la JVCEA durcit les listings pour plus de sécurité. D’ailleurs, les 12 millions d’utilisateurs actifs dopent le secteur.

Effectivement, ces réformes attirent les capitaux étrangers. Par ailleurs, le NISA étend les exemptions fiscales au crypto. De plus, cela positionne Tokyo comme centre asiatique. Effectivement, l’innovation DeFi et NFT s’accélère.

