Digital Asset Market Clarity Act : un vote décisif au Sénat ?

Une version unifiée du Digital Asset Market Clarity Act (DAMCA), fusionnant les travaux des comités sénatoriaux des banques et de l’agriculture, pourrait être publiée dès la semaine prochaine. Les partisans du texte espèrent que la législation atteindra l’hémicycle du Sénat durant la semaine du 20 juillet.

Ce texte fusionné aurait gonflé de plus de 70 pages par rapport aux versions précédentes, témoignant de négociations intenses au niveau des comités, tout en accordant une importance accrue à la protection des consommateurs.

Il ne s’agit pas d’une simple mise à jour procédurale. C’est un test de résistance sous haute pression pour déterminer si un cadre structurel du marché crypto peut franchir le seuil des 60 voix au Sénat avant que les vacances d’été ne referment définitivement le calendrier législatif.

Clarity Act : l’impasse éthique et la clause d’application des procureurs généraux

Le principal point de friction non résolu du projet de loi reste les restrictions éthiques. Les démocrates du Sénat exigent des dispositions interdisant aux hauts responsables gouvernementaux, y compris le président, de maintenir des liens financiers avec le secteur crypto. Plusieurs législateurs ont publiquement déclaré qu’ils ne voteraient pas en faveur du texte sans un compromis viable.

Une proposition à l’étude permettrait aux procureurs généraux des États d’engager des poursuites pour violations d’éthique, mais selon les informations de CoinDesk, les progrès sur ce mécanisme ont considérablement ralenti.

Le seuil des 60 voix n’est pas une simple ambition ; il représente le plancher procédural requis pour invoquer la clôture et mettre fin aux débats au Sénat. Même les deux démocrates ayant voté pour faire avancer la version du comité des banques n’ont signalé qu’un soutien conditionnel, avertissant que l’absence de clauses éthiques pourrait les pousser à voter contre. Le différend sur les dispositions éthiques et la mécanique de passage au vote sont étroitement liés depuis la reprise des négociations au printemps.

Une autre complication est apparue jeudi lorsque la Maison Blanche a adressé une lettre au chef de la majorité au Sénat, John Thune, et au chef de la minorité, Chuck Schumer, affirmant que les démocrates n’avaient pas soumis de noms pour les postes minoritaires à la SEC et à la CFTC.

Le mois dernier, les démocrates avaient accusé l’administration Trump de refuser de s’engager dans les processus de nomination standard pour les postes vacants au sein des agences indépendantes. La Maison Blanche ne s’est pas non plus impliquée dans les récentes négociations sur le texte fusionné et ne l’a pas encore approuvé.

Perspectives du Clarity Act au Sénat : pression du calendrier et obstacle de la Chambre

La marge de manœuvre législative du Sénat avant les vacances se limite à trois semaines en juillet et la première semaine d’août. Les débats pourraient à eux seuls occuper plusieurs de ces journées, tandis qu’un projet de loi sur les dépenses de défense pourrait saturer l’ordre du jour. L’étroitesse de cette fenêtre et ses conséquences sur les chances de succès restent une préoccupation majeure pour les observateurs législatifs.

Un signe de progrès incrémental est toutefois apparu mercredi via une lettre du sénateur Ron Wyden adressée aux chefs de file du Sénat. Il y exprime son soutien aux dispositions de protection des développeurs, spécifiquement la section Blockchain Regulatory Certainty Act (BRCA), qui empêcherait que les développeurs crypto ne soient classés comme transmetteurs de fonds s’ils ne manipulent pas les actifs des clients. La préservation du BRCA est une priorité affichée pour le secteur de la finance décentralisée (DeFi) tout au long des négociations.

Même en cas de succès au Sénat, la Chambre des représentants, actuellement freinée par des tensions internes chez les Républicains, devra approuver la version sénatoriale avant qu’elle ne parvienne sur le bureau du président Donald Trump.

Trump a déjà refusé de signer au moins une autre priorité législative bipartite, le projet de loi sur le logement, exigeant que le Congrès traite d’abord son agenda sur les règles de vote. Les obstacles structurels qui ont freiné le DAMCA tout au long de 2026 incluent désormais non seulement l’arithmétique du Sénat, mais aussi une incertitude législative en aval.

La publication du projet fusionné la semaine prochaine semble finalement moins être un texte de négociation final qu’un mécanisme de pression, destiné à voir si les démocrates hésitants peuvent être convaincus avant que le calendrier ne s’impose à eux.