Nishad Singh, l’ancien directeur de l’ingénierie chez FTX et FTX US, a été condamné par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) à verser 3,7 millions USD au titre de la restitution des profits illicites (disgorgement), selon une ordonnance de consentement supplémentaire finalisée le 1er avril 2026

Cela résout ainsi l’action civile de l’agence découlant de son rôle dans le détournement de plus de 8 milliards USD de fonds clients ayant précipité l’effondrement de FTX en novembre 2022.

Singh, qui a plaidé coupable d’accusations criminelles fédérales et a coopéré de manière intensive avec le Département de la Justice (DOJ), a évité une peine d’emprisonnement lors de sa procédure pénale, et l’ordonnance finale de la CFTC n’impose aucune sanction pécuniaire civile supplémentaire au-delà du montant de la restitution.

Nous soupçonnons que ce résultat soit moins une mesure de la culpabilité de Singh, que les faits établissent comme substantielle, qu’un signal calibré de la part des agences de régulation sur la valeur probante de la coopération des initiés dans les fraudes financières complexes basées sur le code.

⚡️FORMER FTX ENGINEERING HEAD FINED $3.7M BY CFTC Former FTX engineering head Nishad Singh agreed to pay $3.7M to settle a CFTC case over FTX’s collapse. He also faced SEC and DOJ charges but avoided major prison time after cooperating. pic.twitter.com/chJ1QmtHG3 — Coin Bureau (@coinbureau) April 2, 2026

L’architecture du système FTX n’a pas été reconstruite uniquement à partir des relevés de trading ; elle a nécessité des témoins comprenant précisément ce que faisait le code et pourquoi il avait été écrit ainsi.

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Nishad Singh : mécanisme de l’amende de la CFTC et crédit de coopération face à FTX

Singh a rejoint FTX en tant que responsable de l’ingénierie et rendait compte directement à Samuel Bankman-Fried, supervisant les équipes de développement de FTX et d’Alameda Research.

La plainte initiale de la CFTC – affaire No. 8669-23, déposée en février 2023 en tant qu’amendement à l’action du 21 décembre 2022 contre Bankman-Fried, FTX Trading Ltd. et Alameda Research – accusait Singh, en vertu du Commodity Exchange Act (CEA), de fraude par détournement de fonds et de complicité dans le système de fraude de Bankman-Fried.

Le mécanisme de la participation de Singh au niveau du code fonctionne comme suit :

En 2019, Singh a implémenté le flag « allow negative » dans l’infrastructure de l’exchange FTX, une fonctionnalité permettant à Alameda Research d’avoir des soldes négatifs sur la plateforme – accordant ainsi de fait à la société un crédit illimité et non divulgué sur les actifs déposés par les clients.

En août 2020, Singh a également modifié le moteur de liquidation pour exempter Alameda des protocoles d’auto-liquidation appliqués à tous les autres comptes, et a par la suite porté le plafond d’emprunt d’Alameda à 65 milliards USD. Aucune de ces fonctionnalités n’a été divulguée aux clients de FTX ou à leurs contreparties.

Le montant de 3,7 millions USD de restitution est spécifiquement lié à l’achat par Singh, en octobre 2022, d’un bien immobilier résidentiel – acquis quelques semaines avant l’effondrement de FTX – financé par des retraits de son compte FTX dont les régulateurs ont déterminé qu’ils contenaient des fonds de clients détournés.

Ce chiffre n’est pas une nouvelle pénalité évaluée lors de l’ordonnance supplémentaire ; il représente le remboursement de profits illégaux traçables et est coordonné avec le jugement de confiscation criminelle parallèle rendu dans la procédure du DOJ.

Une ordonnance de consentement initiale rendue en avril 2023 avait déjà interdit de manière permanente à Singh toute nouvelle violation du CEA, l’ordonnance supplémentaire d’avril 2026 formalisant le montant de la restitution, une interdiction de trading de cinq ans et une interdiction de huit ans de diriger des entités enregistrées auprès de la CFTC.

Le directeur de la mise en application de la CFTC, David Miller, a déclaré que les conditions financières réduites reflètent la « coopération de Singh avec les enquêteurs », une caractérisation qui lie explicitement le dénouement à la valeur du témoignage.

Nous prévoyons que la CFTC continuera à structurer les ordonnances de consentement de cette manière hiérarchisée – séparant les mesures d’injonction et les interdictions de trading des sanctions pécuniaires – dans les cas où les défendeurs coopérants ont déjà restitué des produits illégaux identifiables via des mécanismes de confiscation criminelle parallèles.

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