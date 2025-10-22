Ocean Protocol visé par des accusations de dump massif

Pour Résumer

Humayun Sheikh accuse Ocean d’avoir profité de la fusion ASI pour convertir massivement des OCEAN en FET, offrant 250 000$ pour identifier les signataires du multisig.

Bubblemaps retrace plus de 270M FET déplacés vers Binance et GSR, sans preuve de ventes effectives.

Ocean dément et quitte l’alliance ASI, tandis que FET chute de 9%.

Prime au soupçon, récompense à six chiffres

Le signal a été envoyé publiquement par Humayun Sheikh, qui accuse des entités liées à l’équipe d’Ocean d’avoir profité du calendrier de fusion ASI pour convertir des OCEAN en FET, puis d’avoir déplacé ces FET vers des plateformes centralisées sans communication transparente.

La prime de 250 000 dollars vise à documenter les signataires du multisig d’OceanDAO et leur rattachement éventuel à la fondation.

Les marchés n’ont pas tardé à réagir : FET a perdu près de 9% et l’affaire a déclenché des menaces d’actions collectives dans plusieurs juridictions. Au-delà de l’effet d’annonce, l’argument de fond est celui de l’intégrité d’un processus de fusion de tokens.

I’m offering a $250k reward to anyone who can uncover the OceanDAO signatories and their connections to Ocean Foundation ! https://t.co/PmGBtou9vI — Humayun (@HMsheikh4) October 21, 2025

L’ASI Alliance, qui réunissait Fetch.ai, Ocean et SingularityNet, devait aligner économies et incitations autour d’un cadre commun. Or la séquence actuelle met en cause l’usage et la temporalité de déplacements de trésorerie.

Ocean Protocol a démenti, qualifiant ces assertions de rumeurs infondées, et affirme préparer une mise au point détaillée.

Ce que montrent les traces onchain

Bubblemaps a retracé une chaîne d’opérations qui part d’un portefeuille multisig lié à Ocean : conversion d’environ 661 millions d’OCEAN en quelque 286 millions de FET, puis transferts évalués à 270 millions de FET vers Binance et un prestataire OTC, dont 160 millions sur Binance et 109 millions vers GSR.

L’équipe précise ne pas pouvoir certifier des ventes effectives, mais souligne que ce type de mouvements est souvent associé à des liquidations.

Ce faisceau d’indices alimente la controverse et nourrit l’appel aux régulateurs et aux plateformes. Dans la même fenêtre temporelle, Binance a annoncé cesser le support des dépôts OCEAN via ERC-20, tout en maintenant les autres réseaux pris en charge.

L’échange n’a pas relié cette décision au différend, mais le calendrier a ajouté à la nervosité ambiante. Pour les détenteurs, cela implique une vigilance accrue sur le choix du réseau de dépôt pour éviter toute perte.

Retrait d’Ocean de l’ASI et bataille de narration

Ocean Protocol a officialisé son retrait de l’ASI le 9 octobre, sans évoquer les transferts contestés. Le protocole avance une volonté de recentrage sur sa mission data et ses chantiers produits.

Dans les faits, le départ fragilise la promesse d’une convergence IA-crypto portée par l’alliance et laisse un espace de doute que les acteurs tentent de combler chacun avec leur propre récit. Les investisseurs, eux, arbitrent entre signaux onchain, prises de position publiques et décisions d’infrastructures.

10/ We can’t confirm whether the $FET tokens were sold by Ocean Protocol, although such transfers are typically associated with liquidation. Onchain activity only shows the following: A multisig wallet tied to Ocean Protocol > Converted 661M $OCEAN into 286M $FET

> Sent 270M… — Bubblemaps (@bubblemaps) October 21, 2025

Sur X, le fil de Bubblemaps concentre le matériau brut de l’enquête communautaire. Graphes à l’appui, il détaille les flux et rappelle ses limites d’interprétation, tout en pointant l’ampleur des montants en jeu.

Les questions qui fâchent et les réponses attendues

Plusieurs questions restent ouvertes. Quelle était la base documentaire des conversions OCEAN -> FET avant ou pendant la fusion ASI, et qui en détenait le mandat explicite ?

Quel était l’objet exact des poches de tokens estampillées « incitations communautaires » et « data farming » ? Enfin, comment s’articulent responsabilités de la fondation, du DAO et des opérateurs tiers lorsque des multisigs servent de pont entre ces sphères ?

Ocean a promis une réponse formelle. L’issue passera sans doute par des pièces comptables et des procès-verbaux plutôt que par des threads viraux.

Le prix du token FET a chuté de 9% dans les 24 heures suivant l’annonce de la prime, s’échangeant autour de 0,25$. Enfin, la séquence renvoie à une exigence plus large pour les projets IA-crypto : documenter leurs trésoreries, baliser les droits sur les multisigs et publier a minima des rapports réguliers d’allocation et de mouvement.

Les acteurs qui s’y plient transforment un moment de fragilité en opportunité de crédibilité. Les autres s’exposent à voir la place publique trancher à leur place.

