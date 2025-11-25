La whale qui avait prédit le crash d’octobre lance maintenant un long de 44M$ sur ETH

Pour Résumer

La whale a renforcé son long ETH à 44,5 M$ autour de 2 900 dollars.

Elle avait gagné près de 200 M$ sur le crash du 10 octobre.

Son pari haussier est vu comme un possible signal de creux mais rien ne garantit que ce soit le bottom.

Le retour de la whale qui a gagné 200 M$ sur le crash

Selon les données d’Arkham Intelligence, cette adresse surnommée par certains le « 10B HyperUnit Whale » a ajouté lundi environ 10 millions de dollars à une position longue déjà ouverte sur ETH.

En quelques clics, son exposition totale grimpe ainsi à 44,5 millions de dollars. Arkham indique que la position était déjà en gain d’environ 300 000 dollars moins d’une heure après son renforcement, preuve que le timing reste millimétré.

THE $10B HYPERUNIT WHALE JUST LONGED $40M $ETH The OG Whale who made $200M shorting the market before the 10/10 crash just moved $10M to Hyperliquid and LONGED $ETH. He is currently long $44.5M of ETH and is up over $300K in less than an hour. pic.twitter.com/vwiVXlrELS — Arkham (@arkham) November 24, 2025

Cette whale s’est fait connaître le mois dernier en profitant de plusieurs shorts extrêmement bien placés, dont celui qui lui aurait rapporté près de 200 millions de dollars pendant la liquidation record du 10 octobre.

Depuis, chaque mouvement repéré sur son wallet est disséqué en temps réel par les traders en quête d’un « signal caché » sur la direction du marché.

Un pari haussier sur Ether autour des 2 900 dollars

Avec ce long de 44,5 millions, la baleine mise clairement sur un rebond d’Ether. Au moment du pari, le prix d’ETH gravite autour de 2 900 dollars, après plusieurs semaines de pression baissière et de sentiment très fragile sur l’ensemble du marché.

Autrement dit, elle intervient dans une zone où beaucoup hésitent encore à acheter.

Si Ether remonte vers 3 200 dollars ou au-delà, l’effet de levier implicite d’une telle taille de position peut se transformer en profit massif. À l’inverse, une nouvelle jambe baissière sous les plus bas récents rendrait le trade beaucoup plus douloureux, même pour un portefeuille de cette taille.

La logique est simple : là où beaucoup réduisent leur risque, cette adresse choisit d’augmenter le sien, ce qui en dit quelque chose sur sa lecture du moment de marché.

Une identité toujours inconnue, malgré les rumeurs

Pour l’instant, l’identité de la whale reste officiellement inconnue. Cela n’a pas empêché la communauté de multiplier les théories, en visant en particulier d’anciens acteurs de plateformes aujourd’hui disparues.

Le nom de Garret Jin, ex-CEO de l’exchange défunt BitForex, a notamment circulé. Il a publiquement démenti être le propriétaire du wallet tout en laissant entendre qu’il avait au moins identifié la personne ou le groupe à l’origine de ces trades.

The “Trump Insider” Whale Is Back And Betting Big on $ETH The same wallet that nailed Trump-tariff $BTC shorts for $190M+ has just placed a huge 15,000 ETH long worth $44.6M. A fresh $10M deposit kicked it off, and the position has already swung hundreds of thousands in both… pic.twitter.com/8fF9FWKujz — Crypt Topia (@KRYPTTOPIA) November 25, 2025

Ce flou alimente encore plus le récit, mais ce qui importe vraiment pour le marché ne tient pas à l’identité civile de la whale. Ce sont ses prises de position successives, leur taille et leur précision apparente qui créent un effet de boussole pour de nombreux traders.

Un possible signal de bottom, ou un simple coup tactique

Depuis plusieurs jours, différents analystes soulignent que certains signaux dérivés sur Ether et sur le marché au sens large ressemblent à des configurations de creux intermédiaires : financement plus neutre, levier qui se purge, intérêt ouvert qui cesse de monter en ligne droite.

Dans ce contexte, voir une adresse qui a parfaitement joué le mouvement baissier se retourner à l’achat est forcément interprété comme un possible signe que la phase la plus violente de la correction est derrière nous.

Rien ne garantit pourtant que cette position marque le bottom. Une whale de cette taille peut supporter plusieurs scénarios défavorables, allonger son horizon de temps ou se couvrir ailleurs. Un particulier qui copie le trade sans le même capital de sécurité ne joue pas la même partie.

La seule certitude est que ce type de position nous rappelle que les gros acteurs ne restent pas figés dans un biais : ils passent de short à long dès que leur lecture probabilité/risque bascule.

Pour l’instant, la whale a simplement posé un marqueur : elle estime qu’Ether autour de 2 900 dollars offre un point d’entrée suffisant pour risquer 44,5 millions de dollars sur un scénario de reprise.

Le marché décidera si ce trade rejoint la liste de ses coups de maître, ou s’il deviendra au contraire la première vraie cicatrice sur un track record qui, jusqu’ici, ressemble surtout à une démonstration.

À lire aussi :