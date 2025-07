Une baleine Ethereum réalise un bénéfice de 9,87 millions de dollars même si l’ETH chute de 3 %

Cette transaction fait suite à un achat effectué deux semaines auparavant. C’est là que la baleine avait acquis 9 582 ETH à un prix moyen de 2 725 $. C’était pour un montant total de 26,11 millions de dollars.

Une série de ventes a rapporté 9,87 millions $, représentant un gain de 38 %. De ce fait, la baleine détient encore 1 577 ETH, estimés à 5,96 millions $. En d’autres mots, cela indique probablement une stratégie de prise de profits partielle.

Cette activité sur la chaîne est un indicateur clé pour les traders. Elle souligne que les grands détenteurs commencent à vendre aux niveaux de prix actuels.

L’investissement initial de la baleine a eu lieu 12 jours auparavant. Ce fut lors du déploiement de 25 millions d’USDT pour acquérir 9 188 ETH au prix moyen de 2 721 $.

La récente flambée du prix de l’Ethereum peut être attribuée à l’accumulation soutenue de baleines tout au long du mois de juin.

