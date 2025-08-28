Rotation : les whales quittent Bitcoin pour Ethereum

Pour Résumer

Whales passent de Bitcoin à Ethereum.

ETH bondit à 4 214 €.

Altcoins surfent sur ce bull run.

Whales : pourquoi Ethereum surpasse Bitcoin

Les whales changent de cap. Effectivement, les données on-chain montrent 1,2 million d’adresses ETH actives, contre 1,1 million pour BTC.

Ethereum, à 4 214 € (+24,9 %), gagne avec la mise à jour Pectra, réduisant les frais de gaz de 20 %. Par ailleurs, la domination Bitcoin chute à 52,8 %, avec l’Altcoin Season Index à 79, dépassant 75.

Effectivement, les ETF ETH spot, lancés en juillet, attirent 1,5 milliard d’euros. Les smart contracts, valorisés à 12 milliards d’euros, séduisent les institutionnels.

Par ailleurs, Bitcoin, à 113 000 €, stagne après un ATH à 122 838 €. Effectivement, les whales vendent 10 000 BTC par semaine, réinvestissant dans ETH.

De plus, la capitalisation crypto globale atteint 4 150 milliards d’euros (+2,3 %). Les volumes d’échange grimpent à 80 milliards d’euros quotidiens.

Effectivement, le bull run post-halving 2024, avec une offre BTC à 450 par jour, ne suffit pas à retenir les whales. Par ailleurs, le GENIUS Act de juin encadre les stablecoins, renforçant la confiance.

En effet, Ethereum attire avec ses Layer-2, comme Arbitrum, traitant 100 000 TPS. Par ailleurs, les rendements DeFi, à 8 % sur Aave, drainent des capitaux.

Effectivement, ETH pourrait atteindre 6 050 € d’ici fin 2025. Ce shift whale positionne Ethereum comme leader du cycle.

Altcoins dopés par le shift des whales

Ce mouvement booste les altcoins. Solana, à 184 € (+10 %), explose avec 1,3 million d’adresses actives et 475 millions d’euros via Pump.fun au Q1.

Par ailleurs, Chainlink, à 18 € (+12 %), domine la DeFi avec 1,8 milliard d’euros de volumes sur Uniswap. Effectivement, XRP, à 3,65 € (+16 %), vise 7 € via paiements cross-border.

Par ailleurs, Avalanche, à 36 € (+10 %), accélère la tokenisation, projetée à 10 000 milliards d’euros d’ici 2030.

Effectivement, Cardano, à 0,85 € (+8 %), gagne avec 2 millions de transactions Hydra.

Par ailleurs, MaxiDoge, à 0,0002525 € en prévente, lève 1,3 million d’euros avec un APY staking de 669 %. Son approche meme DeFi attire, mais la volatilité freine.

Effectivement, un piratage de 30 millions d’euros sur un DEX en juillet rappelle les risques.

Par ailleurs, les 4,5 millions d’adresses Solana actives signalent un FOMO massif. Effectivement, la TVL DeFi atteint 85 milliards d’euros.

Par ailleurs, les ETF altcoins, attendus au Q3, injectent 2 milliards d’euros. Ce dynamisme propulse les altcoins vers des sommets.

Perspectives : une Altseason massive en vue ?

Ce shift change tout. Une domination Bitcoin sous 50 % libère 300 milliards d’euros vers les altcoins. Solana vise 258 € et Ethereum 6 050 € d’ici 2026.

Effectivement, des hubs comme Singapour, avec 15 licences blockchain, alimentent l’optimisme.

Par ailleurs, un Nasdaq à 17 600 points (-1,4 %) freine légèrement. Effectivement, MiCA impose la prudence. Les whales accumulent, avec 1,2 million d’adresses ETH actives.

Par ailleurs, ce signal d’Altseason brûle, mais exige vigilance face aux corrections macroéconomiques.

Effectivement, septembre marque un tournant. Par ailleurs, les volumes DeFi explosent. Effectivement, les altcoins promettent des sommets, mais la prudence reste clé.

Ce boom whale-driven s’annonce épique.

À lire aussi :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.