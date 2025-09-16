Pour Résumer

PepeNode (PEPENODE) a levé 1,18 million de dollars lors de son ICO grâce à son concept de minage ludique et déflationniste.

Contrairement au cloud mining traditionnel, le projet transforme l’extraction en un jeu stratégique où chaque amélioration consomme des jetons.

Avec son mécanisme de staking dynamique et sa tokenomique durable, PepeNode vise à s’imposer comme une innovation majeure dans l’univers des cryptomonnaies mèmes.

PepeNode atteint 1,18 M$ grâce à son système de minage ludique

PepeNode (PEPENODE), présentée comme la première cryptomonnaie mème intégrant un système de minage récompensé, a franchi le cap du million de dollars la semaine dernière.

Le projet a ensuite attiré près de 200 000 dollars supplémentaires, portant le financement total de son ICO à 1,18 million de dollars.

Le concept adopte une approche ludique : les investisseurs créent et améliorent leurs propres configurations de minage virtuelles pour générer des cryptomonnaies mèmes. Cette innovation dans l’industrie met en avant des jetons tels que Pepe (PEPE), Fartcoin (FARTCOIN) et bien d’autres encore.

Contrairement aux plateformes de « cloud mining » qui séduisent les utilisateurs avec des promesses de rendement impossibles à tenir, PepeNode repose sur une tokenomique durable.

Chaque jeton PEPENODE utilisé pour améliorer les plateformes d’extraction ou les configurations de raffinage entraîne la destruction de 70 % des jetons dépensés.

Ce mécanisme instaure un cycle déflationniste qui soutient directement la valorisation à long terme, à condition que l’adoption se maintienne.

Les acheteurs en précommande bénéficient déjà d’avantages. Ils peuvent utiliser leurs jetons avec un rendement annuel en pourcentage (APY) dynamique de 1 162 %, ce qui leur permet d’accumuler des récompenses avant même le lancement complet du jeu.

Actuellement, les jetons PEPENODE s’échangent à 0,0010617 dollar. Ce tarif restera en vigueur seulement deux jours avant d’évoluer vers le prochain palier de prix.

Le revers du cloud mining : des calculs intenables et des engagements vides

L’intérêt pour le cloud mining a connu un regain en août, comme le révèle Google Trends, qui a enregistré une hausse notable des recherches, y compris pour des expressions telles que « staking crypto », généralement associées à une autre forme de revenu passif.

Ces deux mécanismes restent pourtant très différents. Le staking consiste à immobiliser des jetons dans un protocole afin de générer des rendements, tandis que le cloud mining repose sur la location de matériel en échange d’une part des bénéfices issus du minage.

L’histoire du cloud mining, toutefois, reste entachée de nombreuses controverses. Au cours des dix dernières années, des systèmes tels que BitClub Network et MiningMax se sont révélés être de véritables arnaques pyramidales.

Des plateformes comme Arbistar et HashOcean se sont également effondrées après avoir attiré les investisseurs avec des promesses de profits garantis.

Ces échecs successifs ont provoqué des pertes massives, estimées à des centaines de millions, voire à plusieurs milliards de dollars, et ont laissé une méfiance durable qui perdure encore aujourd’hui.

Cette méfiance repose sur des éléments concrets. Certaines sociétés continuent d’annoncer des résultats irréalistes, comme l’idée qu’un contrat Antminer de 8 000 dollars puisse générer un bénéfice net de 1 000 dollars en moins d’une semaine.

En réalité, les coûts énergétiques, les niveaux de difficulté du réseau et les contraintes de durabilité rendent ces projections impossibles.

C’est précisément pour cette raison que l’exploitation virtuelle a perdu en crédibilité. PepeNode prend le contre-pied de ce modèle fragile en développant un jeu de minage transparent et ludique.

Chaque action consomme des jetons, chaque paramètre reste visible et l’efficacité dépend directement de la stratégie adoptée par l’utilisateur.

Pourquoi PepeNode ne peut pas être considéré comme du Cloud Mining 2.0

PepeNode ne repose ni sur le cloud mining ni sur le staking passif. Le projet prend la forme d’un jeu de minage numérique où les gains dépendent directement de la stratégie mise en place.

Les participants conçoivent et optimisent leurs propres dispositifs d’extraction, allant de simples nœuds à des salles de serveurs complètes.

Les meilleures combinaisons améliorent l’efficacité et débloquent des récompenses supplémentaires, notamment des cryptomonnaies bien connues comme PEPE, FARTCOIN et d’autres encore.

Au lieu de louer de la puissance de calcul comme dans le minage classique, les utilisateurs bâtissent leurs propres plateformes virtuelles au sein de PepeNode. La différence essentielle réside dans l’absence de promesse de rendement garanti.

Le minage se transforme en expérience ludique : un tableau de bord dédié offre aux joueurs la possibilité de gérer et d’améliorer leurs activités virtuelles.

Cette dynamique repose sur une économie de jetons autosuffisante. Chaque amélioration entraîne la destruction de 70 % des jetons PEPENODE utilisés, réduisant ainsi l’offre disponible de manière définitive.

À mesure que l’adoption progresse, ce cycle déflationniste alimente la demande et soutient la valorisation à long terme.

PepeNode se démarque avec son mécanisme de staking dynamique

Durant cette phase cruciale de prévente, PepeNode adopte une stratégie que la plupart des projets négligent.

De nombreux nouveaux tokens obligent leurs acheteurs à patienter jusqu’au TGE avant toute utilisation, un délai qui peut réduire l’enthousiasme et peser sur la valeur du jeton lors de sa mise en marché.

PepeNode choisit une autre voie en introduisant des récompenses de staking dynamiques, actuellement fixées à 1 162 % APY. À ce rythme, un investissement pourrait théoriquement doubler en un peu plus de trois mois, sous réserve de conditions constantes.

Les acheteurs en prévente bénéficient ainsi de la possibilité de mettre immédiatement leurs actifs au travail au lieu d’attendre.

Ce mécanisme favorise l’engagement et confère un avantage tangible aux premiers utilisateurs. Les jetons placés en staking peuvent ensuite s’intégrer directement dans le jeu de minage virtuel, ce qui permet d’alimenter les configurations et les améliorations dès le premier jour.

Comment acheter des jetons PEPENODE

Vous avez maintenant l’opportunité de vous engager sur une plateforme divertissante qui pourrait transformer la vision du minage de cryptomonnaies : PepeNode supprime les éléments négatifs et privilégie la stratégie au sein de son écosystème.

C’est pour cette raison que le potentiel va au-delà de la simple conception déflationniste du jeton PEPENODE ; il offre également l’opportunité d’établir une nouvelle référence dans le domaine du minage des cryptomonnaies.

Des influenceurs tels que Borch Crypto ont aussi mis en avant le potentiel de PepeNode, le qualifiant comme un projet dont le potentiel est multiplié par cent.

Rendez-vous sur le site officiel de PepeNode pour acheter en ETH, BNB, USDT (ERC-20 ou BEP-20), ou même par carte de crédit/débit.

Les acheteurs peuvent se connecter via leur portefeuille préféré, notamment Best Wallet, une application certifiée WalletConnect et l’un des meilleurs portefeuilles crypto et Bitcoin disponibles actuellement.

PepeNode est déjà répertorié dans la liste des jetons à venir de Best Wallet, ce qui facilite l’achat, le suivi et la réclamation dès sa mise en ligne.

Pour plus de tranquillité d’esprit, le contrat intelligent PepeNode a été entièrement audité par Coinsult, garantissant ainsi une sécurité optimale.

Enfin, pour ne rien manquer des actualités de PepeNode sur X et Telegram pour suivre les dernières actualités du projet.

Visiter le site officiel du projet PepeNode.

