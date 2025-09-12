Pour Résumer

PepeNode lève 1M$ et lance le premier système mine-to-earn virtuel, permettant aux utilisateurs de miner PEPE et FARTCOIN.

Chaque amélioration de node brûle 70 % des tokens utilisés, créant une pression déflationniste bien plus forte que les modèles PoW ou PoS traditionnels.

Les premiers acheteurs bénéficient déjà de récompenses avant l’activation officielle du token.

PepeNode est le premier meme coin « mine-to-earn »

La particularité du projet PEPENODE? Il introduit un concept de « mine-to-earn » dans l’écosystème des meme coins. Ce qui permet à ses utilisateurs de générer des jetons comme Pepe (PEPE) et Fartcoin (FARTCOIN).

Cette prévente se distingue des modèles traditionnels par son approche active. En effet, les investisseurs peuvent immédiatement staker leurs allocations acquises. Grâce à ça ils gagnent un multiplicateur de récompenses qui se traduira par une puissance de minage supérieure au lancement officiel du réseau.

Les acheteurs accèdent ainsi aux fonctionnalités du projet et commencent à accumuler des gains avant même le listing officiel du jeton PEPENODE.

Le prix actuel est fixé à 0,0010533 $ par jeton, une fenêtre d’opportunité qui se refermera dans 30 heures pour laisser place à une hausse tarifaire.

Découvrez PEPENODE

Le Minage Revisité : Au-Delà du PoW et du PoS

Le paysage du minage de meme coins a longtemps été dominé par deux modèles. D’un côté, le Dogecoin (DOGE) est un exemple de proof-of-work (preuve de travail). En effet, cela contraint les personnes à investir massivement dans des matériels de minage et en électricité.

Pire encore le rendement est souvent marginal face à la concurrence agressive des fermes de minage industrielles.

De l’autre, les blockchains en proof-of-stake (preuve d’enjeu) comme Ethereum ou Solana. Mais elles ont totalement abandonné le minage traditionnel pour leurs meme coins. En effet l’activité se résume à du staking.

C’est à dire verrouiller ses actifs pour obtenir un rendement passif. Voilà une approche simple mais dépourvue de toute dimension interactive ou stratégique. Il existe par ailleurs, d’autres initiatives, comme le yield farming, qui proposent des rendements mais restent conceptuellement éloignées du minage.

PepeNode invente une troisième voie. Le projet contourne l’obstacle matériel du PoW sans tomber dans la passivité du staking. Son innovation réside dans la création du premier écosystème « mine-to-earn » virtuel. Via un interface gamifiée, l’investisseur conçoit et gère une opération de minage personnalisée.

Chaque décision – achat de Miner Nodes, combinaison, montée en puissance – a une conséquence directe sur les performances et les récompenses.

Le mécanisme économique est ingénieux : l’amélioration d’une installation nécessite l’utilisation de jetons PEPENODE, dont 70% sont irrévocablement brûlés à chaque transaction. Cette tendance à la déflation, associée à une offre totale constante, engendre une tension ascensionnelle structurelle.

Donc, plus l’utilisateur perfectionne sa plateforme pour augmenter ses bénéfices en PEPENODE, PEPE ou FARTCOIN, plus il participe de manière proactive à la rareté – et par conséquent à la valorisation – de l’actif qu’il exploite.

PepeNode : Rompre avec la Passivité des Préventes Traditionnelles

Oui, le modèle classique de préventes de crypto-monnaies souffre d’un défaut persistant : la rigidité contraignante.

Un investisseur se procure des jetons, puis traverse une phase d’attente prolongée, souvent marquée par une baisse de prix suite à leur mise sur le marché en raison de ce manque d’utilité instantanée.

PepeNode s’attaque directement à ce problème structurel. Dès l’acquisition, il y a une phase d’activation immédiate. Les participants ne se contentent pas de réserver des jetons ; ils les stakent sans délai pour générer un rendement annuel dynamique de 1 349 %.

Cette action cruciale verrouille un avantage durable : un multiplicateur de récompenses qui se transposera intégralement au lancement de l’écosystème mine-to-earn, augmentant ainsi de façon permanente leur future puissance de minage.

Pour renforcer cet avantage des premiers adoptants, le projet a instauré un mécanisme à paliers. Plus l’entrée est précoce, plus les taux de minage attribués sont élevés, récompensant directement la prise de risque initiale.

La stratégie de récompenses va au-delà du simple système de staking. Après l’événement de création de jetons (TGE), les participants à la prévente ont la possibilité de recevoir des distributions supplémentaires en actifs tels que PEPE et FARTCOIN, apportant ainsi une couche supplémentaire de bénéfices aux gains déjà obtenus.

En résumé, PepeNode transforme la prévente d’un simple achat en une expérience productive, où chaque jeton travaille activement pour son détenteur bien avant le lancement officiel.

Source: https://pepenode.io/#how-to-mine

Pourquoi les burns à 70 % pourraient faire décoller PEPENODE

Le mécanisme de burn ne s’arrête pas à l’achat initial. Chaque fois qu’un utilisateur améliore son installation de minage virtuelle, une partie des tokens est définitivement retirée de la circulation.

Cette réduction progressive de l’offre renforce la valeur des tokens restants, à l’image de la mise à jour EIP-1559 d’Ethereum en 2021, qui brûle les frais de base à chaque transaction.

Mais la comparaison s’arrête là : là où Ethereum ne détruit qu’une fraction, PepeNode brûle 70 % des tokens utilisés lors des upgrades, générant une pression déflationniste bien plus intense.

Avec une émission plafonnée à 210 milliards de PEPENODE, chaque amélioration ou achat de node accentue la rareté.

Même dans un scénario d’adoption modérée — disons 50 milliards de tokens utilisés — environ 35 milliards seraient brûlés.

Cela équivaut à une réduction de l’offre de 16 à 17 %, ce qui pourrait mécaniquement entraîner une hausse de prix de 20 % par rapport au niveau actuel de prévente à 0,0010533 $.

Pas étonnant que Jacob Crypto Bury, l’un des influenceurs crypto les plus suivis, envisage déjà une multiplication par 10 du prix de PEPENODE.

Rejoignez la famille PEPENODE

Fort de ce modèle économique robuste, l’étape suivante consiste à participer à la prévente. La plateforme officielle PepeNode accepte une variété de moyens de paiement : ETH, BNB, l’USDT (sur les réseaux ERC-20 ou BEP-20), ainsi que les cartes de crédit/débit.

Pour procéder à leur acquisition, les investisseurs ont la possibilité de se connecter facilement via le portefeuille de leur choix. Le projet préconise spécifiquement Best Wallet, une solution certifiée WalletConnect, reconnue comme l’une des meilleures pour le stockage de Bitcoin et d’autres cryptomonnaies.

L’intégration de PEPENODE dans l’outil « Upcoming Tokens » de Best Wallet pour les tokens futurs facilitera grandement la procédure. Dès l’achèvement du projet, les utilisateurs auront la possibilité d’acquérir, de surveiller leur allocation et de récupérer leurs jetons directement via l’interface.

Conformément aux exigences de sécurité, le contrat intelligent de PepeNode a fait l’objet d’un audit exhaustif mené par la société Coinsult. Cela a renforcé la confiance des premiers utilisateurs dans la robustesse du code.

Pour ne rien manquer de l’actualité du projet, suivez les canaux officiels sur X et Telegram.

Accédez au site officiel :

Découvrez PEPENODE

À lire aussi :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.