Pour Résumer

PepeNode révolutionne le minage de cryptomonnaies en le transformant en jeu virtuel stratégique et déflationniste.

Les investisseurs peuvent déjà staker leurs jetons et profiter d’un rendement dynamique parmi les plus élevés du marché.

Avec plus de 930 millions de jetons en jeu, le projet s’impose comme une nouvelle référence dans l’univers des mèmes coins.

PepeNode lève 1,5 million $ en prévente

PepeNode (PEPENODE), la première cryptomonnaie mème « mine to-earn », a déjà levé plus de 1,5 million de dollars lors de sa prévente.

Le projet transforme le minage de cryptomonnaies. Il remplace les plateformes coûteuses et les factures d’électricité par un jeu virtuel où les joueurs construisent des salles de serveurs, combinent des nœuds et gagnent des récompenses.

Ces gains incluent du PEPENODE, mais aussi des jetons mèmes bien établis comme Pepe (PEPE), Fartcoin (FARTCOIN) et d’autres.

Les premiers investisseurs montrent un fort intérêt pour le concept et pour les perspectives offertes par leurs jetons. Les achats réalisés en prévente peuvent être immédiatement stakés via le protocole natif de PepeNode.

Ce dernier propose un rendement annuel (APY) dynamique de 848 %, donnant aux détenteurs une avance considérable pour bâtir leur participation avant même le lancement officiel du jeu.

Cette opportunité reste toutefois limitée. Le prix actuel de prévente, fixé à 0,0010831 $ par PEPENODE, ne sera disponible que pendant encore 48 heures. Passé ce délai, il augmentera avec le prochain tour de vente.

PepeNode séduit avec 930 millions de jetons mis en jeu

PepeNode propose l’un des rendements de staking les plus attractifs du marché, avec un APY de 848 %. À ce rythme, les stakers perçoivent environ 2,33 % par jour. En outre, en capitalisant leurs gains, ils peuvent presque doubler leur investissement en un mois si le taux se maintient.

Cependant, ces récompenses varient selon le volume de jetons bloqués. Plus le nombre d’investisseurs augmente, plus le rendement se réduit naturellement.

Malgré cette baisse progressive, l’avantage reste considérable. En effet, il rompt avec le modèle classique des préventes, où les premiers acheteurs doivent attendre l’événement de génération de jetons (TGE). Avec PepeNode, les détenteurs utilisent leurs jetons immédiatement après l’achat.

Cette approche connaît déjà un fort engouement. Les participants ont staké plus de 930 millions de jetons PEPENODE. De plus, ce chiffre continue de croître à mesure que le projet gagne en visibilité.

Ainsi, en gamifiant le minage et en donnant une utilité instantanée aux jetons, PepeNode pourrait s’imposer comme une révolution. Certains le comparent déjà à l’essor du play-to-earn (P2E) lors de son apogée.

PepeNode allie stratégie et compétition dans le minage virtuel

PepeNode transforme le minage de cryptomonnaies en un jeu immersif. Au lieu de dépenser massivement en matériel et en électricité pour rivaliser avec les grandes opérations, les utilisateurs progressent dans un univers virtuel.

Dans cet environnement, l’accent est mis sur la construction et l’optimisation de salles de serveurs.

Les nœuds représentent les éléments de base, et chacun possède des propriétés uniques. De plus, les combinaisons performantes offrent des rendements plus élevés, tandis que des configurations moins solides freinent les résultats.

Ainsi, au fil du temps, la stratégie compte davantage que la puissance brute.

Ce modèle se démarque des anciens jeux « play-to-earn » grâce à sa conception déflationniste. En effet, chaque amélioration détruit 70 % des jetons utilisés, ce qui instaure une mécanique durable.

Contrairement au minage traditionnel, qui repose sur une course effrénée aux équipements, PepeNode mise sur la gestion intelligente des mises à niveau. Par conséquent, l’offre reste maîtrisée et la valeur du jeton se rattache directement au gameplay.

Le minage devient donc un enjeu stratégique plutôt qu’une simple guerre d’infrastructure. Par ailleurs, les classements apportent une dimension compétitive supplémentaire.

Les meilleurs joueurs obtiennent non seulement une reconnaissance, mais aussi des récompenses additionnelles sous forme de monnaies mèmes tendance comme PEPE ou FARTCOIN.

En définitive, PepeNode ne se limite pas à un jeton unique. Il agit comme un générateur de revenus passifs pour plusieurs cryptomonnaies mèmes en vogue.

La nouvelle tendance crypto à ne pas manquer

Pour participer à ce qui pourrait être la prochaine révolution cryptographique du minage virtuel, rendez-vous sur le site officiel pour acheter PEPENODE en ETH, BNB, USDT (ERC-20 et BEP-20), ou même par carte de crédit ou de débit.

Les acheteurs peuvent se connecter via leur portefeuille préféré, comme Best Wallet, considéré comme l’un des meilleurs portefeuilles crypto et Bitcoin du secteur.

PepeNode est désormais répertorié dans l’outil de sélection de projets de Best Wallet, « Upcoming Tokens », ce qui vous permet d’acheter, de suivre et de réclamer des jetons dès son lancement.

Pour staker PEPENODE et accéder au rendement annuel effectif global (APY) dynamique actuel de 848 %, les investisseurs peuvent le faire directement via le protocole de staking natif du projet.

Concernant la sécurité, le contrat intelligent a été audité par Coinsult. Les premiers utilisateurs disposent donc d’une garantie supplémentaire sur la fiabilité de son code.

Enfin, pour ne rien manquer des actualités de PepeNode sur X et Telegram pour suivre les dernières actualités du projet. Visiter le site officiel du projet PepeNode.

