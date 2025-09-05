Pour Résumer

PepeNode (PEPENODE) a franchi les 600 000 $ en prévente, offrant aux détenteurs la possibilité de miner passivement des jetons mèmes grâce à son modèle innovant « mine-to-earn ».

Chaque action dans le jeu de minage virtuel influence directement la tokenomique en détruisant une partie des jetons, créant ainsi une rareté et un potentiel de rendement élevé.

Avec un tableau de bord opérationnel, un protocole de staking performant et un audit sécurisé, PepeNode se positionne comme une alternative attractive aux modèles traditionnels de minage et de staking.

PepeNode révolutionne le minage passif avec le « mine-to-earn »

PepeNode (PEPENODE), le nouveau token mème conçu pour le minage passif, a déjà franchi le seuil des 600 000 $ lors de sa prévente.

Le projet a lancé le modèle « mine-to-earn », offrant aux acheteurs en prévente une utilité immédiate.

Plutôt que de rester inactifs, ils peuvent participer activement au jeu de minage virtuel pour acquérir des PEPENODE, construire des plateformes et améliorer les installations afin d’obtenir des allocations avant l’événement de génération de jetons (TGE).

En effet, cette approche répond directement à l’un des problèmes les plus anciens des cryptomonnaies : les préventes classiques laissent souvent les investisseurs dans l’attente, ce qui réduit leur enthousiasme pour le projet.

Avec PepeNode, les acheteurs en prévente disposent dès maintenant d’un tableau de bord opérationnel pour le minage. Ils peuvent exploiter leurs jetons dans le jeu, obtenir des récompenses et contribuer à réduire l’offre en circulation.

Le prix actuel s’élève à seulement 0,0010491 $ par jeton, et le tarif devrait augmenter dans six jours.

Pourquoi PepeNode dépasse largement le minage et le staking traditionnels

L’exemple le plus célèbre de minage de cryptomonnaies mèmes vient de l’ancien mécanisme de preuve de travail (POW) inspiré de Bitcoin, qui a donné naissance au Dogecoin (DOGE).

Bien que le minage soit passif, son installation coûte cher. La majorité des utilisateurs renoncent en raison du prix élevé du matériel, et ceux qui se lancent voient souvent leurs bénéfices annulés par les factures d’électricité.

Avec les exploitations industrielles qui détiennent la majorité de la puissance de hachage, le minage est devenu un jeu où les petits investisseurs ne peuvent raisonnablement rivaliser.

Le temps où l’on pouvait miner avec un simple ordinateur portable à la maison appartient désormais au passé.

En effet, certaines cryptomonnaies mèmes utilisent des systèmes de jalonnement plus simples, mais rigides. Les utilisateurs bloquent leurs tokens, patientent et récoltent des gains. Ce modèle reste passif, sans évolution et sans réelle interaction.

En outre, PepeNode révolutionne complètement ces deux approches. Plutôt que de recourir à des plateformes coûteuses ou à des tableaux de bord compliqués, il propose un jeu de minage virtuel où les participants acquièrent des nœuds d’extraction grâce aux jetons PEPENODE.

En effet, chaque nœud possède des caractéristiques propres qui, une fois combinées intelligemment, permettent d’optimiser la production minière. Plus votre configuration est fine, plus vos rendements en PEPENODE augmentent.

Par conséquent, si un utilisateur souhaite ajuster ses gains, il peut revendre ses nœuds pour récupérer des jetons PEPENODE. Ce processus de minage reste nettement moins coûteux que celui du Dogecoin et beaucoup plus attractif que les pools de staking.

La bonne nouvelle : les investisseurs initiaux peuvent se positionner dès maintenant, avant le lancement officiel.

Pourquoi investir dans les Meme Coins vaut le détour

À la fin de 2024, la valorisation des cryptomonnaies mèmes avait atteint environ 137 milliards de dollars. Aujourd’hui, leur évaluation dépasse légèrement les 70 milliards, mais de nombreux analystes estiment que ce sous-secteur n’en est qu’au début de son supercycle.

Huit des dix principales cryptomonnaies mèmes possèdent une capitalisation supérieure à un milliard de dollars, y compris des entrants récents comme MemeCore (M), SPX6900 (SPX) et, naturellement, Official Trump (TRUMP), qui ont tous atteint le statut de milliardaires cette année.

MemeCore a connu une progression étonnante, passant d’une cryptomonnaie mème de niveau 1 totalement inconnue il y a seulement deux mois à une valorisation actuelle de 1,7 milliard de dollars.

SPX, quant à lui, a été lancé sans plan directeur ni indication sur l’intégration de nouvelles fonctionnalités. Malgré cela, il a réussi à fédérer une communauté dévouée et à atteindre une capitalisation boursière significative.

Il faut rappeler que les cryptomonnaies mèmes restent parmi les investissements les plus risqués du secteur, tout en offrant certains des gains les plus rapides et les plus élevés du marché.

L’idée de découvrir le prochain jeton révolutionnaire n’est pas seulement fascinante ; elle possède également un potentiel véritablement transformateur.

PepeNode pourrait-il devenir le nouveau MemeCore et SPX

La particularité du minage de PEPENODE réside dans le fait que chaque action effectuée dans le jeu de minage virtuel influence directement la conception déflationniste du jeton.

La mise à niveau des installations améliore les performances tout en détruisant des jetons : environ 70 % de chaque amélioration est définitivement retirée de l’offre.

Pendant la prévente, le système suit ces transactions hors chaîne et les marque pour destruction. Au lancement, le contrat de destruction les exécute sur la blockchain, garantissant que les actions des premiers investisseurs ont déjà un impact durable sur l’offre.

En d’autres termes, chaque décision des acheteurs en prévente, construction de plateformes, ajout de nœuds, amélioration des installations, façonne la tokenomique à long terme de PepeNode.

En outre, plus les utilisateurs s’investissent, plus la destruction de jetons s’intensifie. Ce mécanisme crée une pression constante sur la rareté, offrant à PEPENODE un tampon naturel sur le prix lors de la transition vers la chaîne.

En effet, si l’engagement continue de croître, PepeNode pourrait rapidement figurer parmi les principales cryptomonnaies mèmes. Le média crypto reconnu CryptoNews a même évoqué ce scénario, soulignant le potentiel de PepeNode pour un mouvement de 100x après sa cotation.

Comment acheter et booster vos gains avec PEPENODE

Pour participer à la prévente de PepeNode, rendez-vous sur le site officiel et achetez vos jetons dès aujourd’hui en ETH, BNB, USDT (ERC-20 et BEP-20), ou même par carte de crédit ou de débit.

Les acheteurs peuvent se connecter avec leur portefeuille préféré. Best Wallet constitue un excellent choix, figurant parmi les meilleurs portefeuilles crypto et Bitcoin du marché.

PepeNode est désormais listé sur l’outil de sélection de projets « Upcoming Tokens » de Best Wallet, ce qui permet aux investisseurs d’acheter, suivre et réclamer leurs jetons dès le lancement officiel.

Le projet propose également un protocole de staking natif offrant un rendement annuel dynamique (APY) de 2 578 %, applicable même aux jetons récemment acquis.

Les investisseurs potentiels seront rassurés d’apprendre que la société de sécurité crypto Coinsult a audité le contrat intelligent de PepeNode et n’a relevé aucun problème critique.

Enfin, pour ne rien manquer des actualités de PepeNode sur X et Telegram pour suivre les dernières actualités du projet. Visiter le site officiel du projet PepeNode.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.