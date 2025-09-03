Pour Résumer

PepeNode est une cryptomonnaie mème innovante qui récompense les utilisateurs via un système de minage virtuel ludique, favorisant l’adoption précoce et l’engagement de la communauté.

Son protocole déflationniste, ses mécanismes de staking et ses récompenses multi-niveaux renforcent la valeur du jeton tout en stimulant la créativité et la participation.

Grâce à l’écosystème MemeCore, PepeNode bénéficie d’une infrastructure sécurisée et interconnectée, offrant aux investisseurs un potentiel de croissance significatif.

MemeCore et PepeNode pour une adoption renforcée grâce au minage mème

MemeCore, la première couche de Meme 2.0, pourrait stimuler l’adoption de PepeNode (PEPENODE), une cryptomonnaie mème innovante qui récompense les utilisateurs via un système de minage. Ainsi, ce marché s’inscrit parfaitement dans le nouveau modèle des « monnaies mèmes utilitaires ».

Par ailleurs, la valeur de MemeCore (M) a augmenté de 17 %, atteignant 1 $. Sur la semaine écoulée, sa progression totale a atteint 133,72 %. En parallèle, PepeNode a levé 558 459 $ pour soutenir son initiative de minage virtuel.

Ce programme permet aux utilisateurs de se doter de nœuds mèmes, de mettre à jour leurs infrastructures et de rassembler des pièces mèmes.

Ainsi, le système de récompenses de PepeNode réduit la quantité de tokens circulants. Cette méthode engendre une économie déflationniste et contribue directement à l’augmentation graduelle de la valeur des jetons.

En outre, MemeCore permet à PepeNode de structurer efficacement son protocole de minage virtuel tout en renforçant l’engagement de la communauté et la dynamique de valorisation des jetons mèmes.

What do YOU think Pepe is listening to while mining? 🔥 pic.twitter.com/lLW7Bz76OQ — PEPENODE (@pepenode_io) September 2, 2025

MemeCore atteint une capitalisation d’un milliard de dollars et PepeNode peut suivre

MemeCore est une blockchain de première couche compatible avec Ethereum, protégée par un mécanisme de consensus innovant appelé « Preuve de mème ».

Selon l’équipe de MemeCore, la valeur des cryptomonnaies repose sur trois piliers : monnaie, gouvernance et expression artistique.

PepeNode illustre parfaitement cette vision. En effet, il fonctionne comme monnaie native dans un univers virtuel de minage et comme jeton de gouvernance, permettant aux membres du réseau d’influencer directement l’évolution de la plateforme.

Par ailleurs, la tokénomique de PEPENODE encourage la créativité des passionnés de cryptomonnaies grâce à un écosystème solide de récompenses. MemeCore s’inspire de ce système de staking tout en adoptant une stratégie centrée sur la couche 1.

En outre, grâce aux systèmes de délégation de validateurs de MemeCore, les utilisateurs ont l’opportunité d’effectuer un staking inter-chaînes et de récolter des jetons M et ERC-20 en contribuant à la sécurité du réseau.

En outre, en tant que plateforme ouverte, MemeCore crée un environnement où les communautés de mèmes peuvent explorer librement toutes les opportunités offertes par le Web3.

Cette approche complète la vision de PepeNode : devenir la première cryptomonnaie de mèmes reposant sur le principe du « miner pour gagner ».

Enfin, le staking occupe une place centrale dans l’utilité des deux projets. Même pendant la prévente de PepeNode, les utilisateurs peuvent commencer à staker dès l’acquisition du jeton, ce qui distingue clairement ce projet des autres préventes où l’accès au produit final reste limité.

Le système de nœuds à plusieurs niveaux de PepeNode favorise l’adoption précoce

En mettant tôt de l’argent dans PepeNode, on peut tirer parti du système de jalonnement « mine to earn » en recevant des rétributions par des nœuds gradés. Les jetons obtenus aux niveaux initiaux présentent un potentiel de gains supérieur à ceux acquis ultérieurement.

En outre, cette méthode favorise une adoption anticipée et minimise l’impact démesuré des baleines « de dernière minute » sur le réseau.

Pour l’instant, le jalonnement rapporte un rendement de 2 913 %. Les jetons PEPENODE sont distribués à raison de 3 001 unités par bloc ETH créé, avec des primes versées sur une période de deux ans.

Actuellement, PepeNode se négocie à 0,0010407 $, et moins de 48 heures restent avant une possible hausse de son prix.

De plus, selon des rumeurs, PEPENODE pourrait bientôt intégrer la section « Jetons à venir » de l’application Best Wallet, qui met en avant les cryptomonnaies moins connues avant leur arrivée sur les plateformes d’échange.

Cette visibilité devrait renforcer l’intérêt pour la prévente, ce qui rend l’investissement précoce particulièrement avantageux.

8 raisons qui font de PepeNode une proposition de valeur unique

PepeNode se démarque nettement dans le domaine des cryptomonnaies de type mèmes, et divers facteurs expliquent l’engouement qu’il suscite. Voici huit aspects clés qui soulignent son potentiel :

Exploitation minière virtuelle ludique : les utilisateurs ont la possibilité d’acheter des nœuds et des équipements de minage, puis de simuler le processus via un tableau de bord très interactif. Ils surveillent donc en direct le taux de hachage, la consommation d’énergie et les récompenses qu’ils remportent.

: les utilisateurs ont la possibilité d’acheter des nœuds et des équipements de minage, puis de simuler le processus via un tableau de bord très interactif. Ils surveillent donc en direct le taux de hachage, la consommation d’énergie et les récompenses qu’ils remportent. Récompenses de nœuds à plusieurs niveaux : les premiers nœuds rapportent plus de gains, ce qui encourage les utilisateurs à s’impliquer tôt et récompense l’engagement initial.

: les premiers nœuds rapportent plus de gains, ce qui encourage les utilisateurs à s’impliquer tôt et récompense l’engagement initial. Utilité de prévente : avant le TGE, les participants peuvent s’essayer à un jeu de minage hors chaîne, accumuler des récompenses et renforcer leur fidélité au projet.

: avant le TGE, les participants peuvent s’essayer à un jeu de minage hors chaîne, accumuler des récompenses et renforcer leur fidélité au projet. Mécanismes de déflation : 70 % des PEPENODE employés pour les mises à jour sont consumés. Cette diminution de l’offre aide à maintenir la valeur générale du jeton.

: 70 % des PEPENODE employés pour les mises à jour sont consumés. Cette diminution de l’offre aide à maintenir la valeur générale du jeton. Incitations par parrainage : les participants reçoivent 2% des récompenses extraites lorsqu’ils recommandent d’autres usagers, contribuant ainsi à une expansion naturelle et à l’engagement de la communauté.

: les participants reçoivent 2% des récompenses extraites lorsqu’ils recommandent d’autres usagers, contribuant ainsi à une expansion naturelle et à l’engagement de la communauté. Sécurité contre les robots : l’acquisition d’installations implique des démarches manuelles, restreignant les abus automatisés et garantissant la protection du système.

: l’acquisition d’installations implique des démarches manuelles, restreignant les abus automatisés et garantissant la protection du système. Évolution on-chain : après le TGE, le gameplay bascule sur la blockchain, offrant des bonus aux premiers joueurs et permettant une interaction transparente avec le réseau.

: après le TGE, le gameplay bascule sur la blockchain, offrant des bonus aux premiers joueurs et permettant une interaction transparente avec le réseau. Contrats intelligents : ils suivent de manière fiable la puissance de hachage, les jetons brûlés, les récompenses distribuées et les décisions de gouvernance, garantissant ainsi une totale transparence pour les utilisateurs.

Guide pour acheter des jetons PepeNode en avance

Pour acheter du PEPENODE avant tout le monde, rendez-vous sur le site de prévente de PepeNode. Vous pouvez payer en ETH, BNB et USDT (ERC-20 et BEP-20), ainsi que par carte de crédit ou de débit.

Les investisseurs potentiels seront rassurés d’apprendre que la société de sécurité crypto Coinsult a audité le contrat intelligent de PepeNode et n’a relevé aucun problème critique.

Rejoignez la communauté PepeNode sur X et Telegram pour suivre les dernières actualités du projet. Visiter le site officiel du projet PepeNode.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.