Pour Résumer

PepeNode a déjà levé plus de 1,2 million de dollars lors de sa prévente, qui se termine dans 24 heures.

Ce projet introduit un jeu de minage virtuel inédit permettant d’obtenir des jetons tels que PEPE ou FARTCOIN de manière stratégique et ludique.

Grâce à un contrat audité et à des rendements attractifs, PepeNode s’impose comme une initiative innovante dans l’univers des cryptomonnaies mèmes.

Un concept inédit qui transforme le minage de tokens mèmes en stratégie ludique

Le premier jeu de minage virtuel de cryptomonnaies mèmes, PepeNode (PEPENODE), a récemment dépassé les 1,2 million de dollars de financement lors de sa phase de prévente.

Cette étape survient à un moment clé : le marché entame déjà une nouvelle saison d’altcoins, et un cycle complet autour des cryptomonnaies mèmes semble se profiler.

PepeNode se veut avantageux pour les premiers utilisateurs. Dès son lancement, ils pourront miner différentes cryptomonnaies mèmes grâce à un tableau de bord en ligne.

Cette interface leur permettra d’obtenir de manière stratégique des tokens tels que Pepe (PEPE), Fartcoin (FARTCOIN) ou encore d’autres actifs similaires.

Le projet est encore en prévente. Les jetons s’affichent actuellement à un prix de 0,0010617 $. Ce tarif évoluera dans moins de 24 heures, ce qui signifie que les prochains paliers pourraient s’avérer plus coûteux pour les investisseurs.

Achetez vos PEPENODE maintenant !

Pourquoi les Meme Coins explosent et quelle place occupe PepeNode

PEPE, la cryptomonnaie mème inspirée du personnage Pepe la Grenouille créé par Matt Furie, a marqué l’année dernière en s’imposant comme l’un des jetons les plus performants du secteur. Son prix a atteint un sommet historique de 0,00002803 $.

À son apogée, la capitalisation de PEPE a franchi le seuil des 11 milliards de dollars. Ainsi, les premiers investisseurs ont connu des rendements impressionnants, jusqu’à 20,9 fois leur mise.

Concrètement, un placement initial de 1 000 $ au moment du lancement aurait pu générer près de 20 917 $. Aujourd’hui encore, PEPE se maintient parmi les leaders et occupe la troisième place des cryptomonnaies mèmes les plus valorisées.

Un autre exemple frappant est le FARTCOIN, conçu par Truth Terminal, un chatbot autonome développé par Andy Ayrey. Ce jeton a dominé le cycle haussier des cryptomonnaies mèmes en 2024 et a prolongé sa popularité en 2025.

Au cours de l’année, sa valeur a culminé à 2 milliards de dollars, avant de redescendre sous le milliard. Toutefois, malgré ce repli, FARTCOIN conserve le rang de douzième cryptomonnaie la plus précieuse.

Ce chiffre reste impressionnant si l’on considère que sa valeur n’était que de 40 millions de dollars en octobre dernier. En moins de douze mois, FARTCOIN est passé de dizaines de millions à plusieurs milliards.

Cela illustre parfaitement la vitesse à laquelle les cryptomonnaies mèmes peuvent attirer une communauté et asseoir leur solidité.

Actuellement, alors que le marché global des cryptomonnaies mèmes se rapproche de la barre des 100 milliards de dollars, des acteurs établis comme PEPE et FARTCOIN semblent prêts à mener la danse.

Leurs communautés, parfois décrites comme quasi-religieuses, continuent de soutenir activement leur croissance. Par conséquent, ces projets pourraient ouvrir la voie au prochain supercycle, aux côtés de nouveaux venus prometteurs tels que MemeCore (M).

Et si ces jetons pouvaient aussi être acquis comme récompenses bonus, en plus de l’activité de minage ?

C’est précisément ce que propose PepeNode. En combinant les nœuds de manière stratégique, il devient possible de bâtir une configuration efficace, semblable à une véritable machine à générer des cryptomonnaies mèmes.

Ainsi, ce mécanisme incarne l’idée fondatrice de PepeNode : associer stratégie et divertissement dans l’univers du minage mème.

PepeNode le jeu de stratégie qui paie dès le premier jour

PepeNode introduit un jeu de minage numérique dans lequel les participants peuvent concevoir leurs propres plateformes et récolter des jetons tels que PEPE, FARTCOIN et bien d’autres.

Le jeu adopte la forme d’un jeu de stratégie. Chaque nœud représente un actif distinct doté de caractéristiques propres. Ainsi, l’agencement stratégique de ces nœuds détermine directement les résultats obtenus par le joueur.

Plus la configuration est spécifique, plus les rendements sont élevés. De plus, les plateformes les mieux optimisées bénéficient de primes en tokens mèmes à haute performance.

Lorsque la configuration choisie ne fonctionne pas comme prévu, les utilisateurs disposent de plusieurs options. Ils peuvent par exemple ajouter des nœuds supplémentaires afin d’améliorer leurs performances.

Ils peuvent aussi revendre certains nœuds, à l’image d’un matériel, pour récupérer les jetons investis. Ce système met donc en avant l’intelligence, mais aussi l’adaptabilité.

En outre, PepeNode récompense rapidement ses premiers utilisateurs. En effet, durant le développement complet du jeu, les participants n’ont pas besoin d’attendre pour générer des gains.

Les acheteurs en prévente ont la possibilité de staker leurs tokens dès à présent et de profiter d’un rendement dynamique fixé à 1 108 % APY.

Cette approche intégrée permet à la fois de maintenir un engagement fort et d’assurer des récompenses continues. Ainsi, le projet évite l’étape critique où la plupart des préventes échouent souvent en raison d’une baisse d’intérêt entre la phase de lancement et la commercialisation.

Le mine to earn s’impose comme une référence pour l’avenir des cryptomonnaies

PepeNode se présente comme l’initiative pionnière de cryptomonnaie mème reposant sur le concept « miner pour gagner ». L’un des principaux enjeux auxquels il répond concerne l’attente passive, qui freine la dynamique de la majorité des préventes.

En outre, le projet s’attaque à un autre problème majeur : le coût élevé de l’installation de matériel physique nécessaire pour exploiter certaines cryptomonnaies mèmes.

Prenons l’exemple du Dogecoin (DOGE). Son minage reste réservé à des plateformes onéreuses, ce qui crée une forte disparité entre petits mineurs et grandes exploitations. Par ailleurs, certaines cryptomonnaies mèmes choisissent d’éviter totalement le minage.

Elles privilégient le staking ou l’agriculture de rendement, qui sont, comme beaucoup ont pu l’expérimenter, des moyens largement passifs d’acquérir des jetons.

PepeNode modifie cette dynamique. Il transforme le minage en une activité virtuelle et ludique. Ainsi, il élimine la contrainte matérielle tout en rendant la production de rendement plus interactive et engageante.

Si cette approche gagne en popularité, il est fort probable que d’autres projets tenteront de l’imiter. Toutefois, il convient de souligner que l’original demeure souvent le choix le plus pertinent.

Par conséquent, la meilleure opportunité de bénéficier de l’avantage du premier arrivé réside dans la période de prévente de PepeNode.

The world’s first Mine-to-Earn meme coin is here. Yep you read that right. ⛏🔥https://t.co/FaKIaBpf4I pic.twitter.com/3j6C8mqmjW — PEPENODE (@pepenode_io) September 16, 2025

Comment acheter des jetons PEPENODE

Pour obtenir PEPENODE en prévente, visitez le site officiel et effectuez votre achat dès maintenant en utilisant ETH, BNB, USDT (ERC-20 et BEP-20), ou encore par carte bancaire.

Les acquéreurs ont la possibilité de se connecter au portefeuille qu’ils préfèrent, tel que Best Wallet, reconnu comme l’un des portefeuilles crypto et Bitcoin les plus performants sur le marché actuel.

PepeNode figure dans le nouvel instrument de sélection de projets de Best Wallet, « Upcoming Tokens », vous offrant ainsi la possibilité d’acquérir, surveiller et réclamer des tokens dès leur lancement.

Achetez vos PEPENODE maintenant !

Concernant la sécurité, le contrat intelligent a été audité par Coinsult. Les premiers utilisateurs disposent donc d’une garantie supplémentaire sur la fiabilité de son code.

Enfin, pour ne rien manquer des actualités de PepeNode sur X et Telegram pour suivre les dernières actualités du projet. Visiter le site officiel du projet PepeNode.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.