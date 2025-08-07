Phénomène Solana : le memecoin TROLL grimpe en flèche

Pour Résumer

Le TROLL coin représente désormais 12 % de l'intérêt sur Solana, capturant rapidement l'attention avec une forte croissance.

Après un démarrage lent, il a explosé en prix grâce à un contrôle de l'offre potentiellement orchestré par des acteurs stratégiques.

L'accumulation continue par les grands détenteurs et la redistribution des jetons offrent de nouvelles opportunités pour les investisseurs attentifs.

Un memecoin en forte croissance, capturant 12 % de l’intérêt sur Solana

Le TROLL coin représente désormais environ 12 % de l’intérêt total pour l’écosystème Solana. Ce chiffre souligne l’importance croissante de ce jeton, qui prend de plus en plus de place sur le marché des memecoins. Il se distingue par sa montée rapide, se frayant un chemin parmi les plus grandes tendances du moment.

Ce memecoin fait partie des premiers à avoir émergé de la plateforme Pumpfun, un acteur dominant du marché récemment. La percée de TROLL survient alors que d’autres projets comme PUMP connaissent des baisses notables de leur valeur, malgré un regain d’intérêt pour leurs ICO.

Un démarrage lent avant une flambée explosive, contrôle de l’offre en jeu

Lancé en avril, TROLL est resté stable pendant près de quatre mois avant de connaître cette hausse explosive. Ce démarrage lent a attiré l’attention sur un possible contrôle de l’offre, ce qui pourrait avoir contribué à la flambée du prix. Une équipe de prise de contrôle communautaire (CTO) ou d’autres acteurs auraient accumulé de grandes quantités de jetons durant cette période.

Bien que certaines analyses on-chain, telles que Bubblemaps, n’indiquent aucun regroupement évident parmi les memecoins de Solana, les données montrent une concentration élevée. En effet, les 100 plus grands détenteurs de TROLL contrôlent toujours 43 % de l’offre totale, ce qui est significatif pour un memecoin en pleine croissance.

Accumulation continue de TROLL coin : redistribution des jetons et opportunités pour les investisseurs

Les dernières données de Nansen révèlent que ces principaux détenteurs ont continué d’accumuler des jetons, renforçant l’offre et alimentant la montée du prix. Cependant, les acheteurs récents n’ont pas encore réalisé de profits à court terme, choisissant de conserver leurs acquisitions.

Cette stratégie a permis à certains investisseurs avisés de maximiser leurs profits. En conséquence, l’offre détenue par ces investisseurs a chuté de 56 % au cours de la semaine dernière, ce qui indique une redistribution potentielle des jetons. Cette dynamique pourrait offrir de nouvelles opportunités à ceux qui suivent de près l’évolution du TROLL coin dans les semaines à venir.

Source : Crypto.news

À lire aussi :