Un ETF XRP pourrait arriver plus vite que prévu

Pour Résumer

La SEC propose un nouveau cadre accéléré qui pourrait permettre l’approbation d’un ETF XRP en seulement 21 jours.

XRP, Ethereum, Solana et Dogecoin sont désormais éligibles au processus accéléré.

Analystes et marchés anticipent une décision possible dès septembre ou octobre 2025.

Une accélération réglementaire inattendue

Le régulateur américain a pris le marché de court. Il a dévoilé un paquet de mesures pour réduire considérablement les délais d’approbation des crypto ETF. Jusqu’ici, ces procédures pouvaient durer jusqu’à 240 jours. Avec la réforme, elles pourraient être limitées à 75 jours. Dans certains cas, ce délai tomberait même à seulement 21 jours.

Concrètement, cette réforme découle d’un cadre proposé par les principales bourses américaines, Cboe BZX et NYSE Arca. Leur objectif : créer un système standardisé d’approbation pour les ETF crypto.

Les produits qui respectent ce modèle pourraient être listés bien plus rapidement. À condition que leurs actifs sous-jacents disposent d’au moins six mois d’historique de trading dérivé sur des plateformes régulées aux États-Unis.

XRP fait partie du groupe privilégié. Le token dispose de plusieurs mois d’historique sur les marchés dérivés américains. Ses dossiers juridiques sont désormais stabilisés. Il remplit donc les conditions pour bénéficier du nouveau processus accéléré.

Vers une approbation dès le début de l’automne ?

Si la réforme est adoptée, les gestionnaires d’actifs comme Bitwise, Grayscale ou Franklin Templeton pourraient voir leurs dossiers XRP traités en un temps record. Certains analystes évoquent l’échéance du 15 août comme point de rupture potentiel, moment où la SEC pourrait finaliser le retrait de son appel contre Ripple, ouvrant ainsi la voie à une décision imminente.

La probabilité d’approbation a grimpé en flèche. Certains observateurs, comme Bloomberg, estiment désormais à 85 % les chances qu’un ETF XRP soit validé d’ici septembre ou octobre 2025. Cette dynamique s’accélère grâce au cadre “Project Crypto”. Cette initiative vise à normaliser l’inclusion des actifs numériques dans les marchés financiers traditionnels.

Que peut déclencher une approbation rapide ?

Si un ETF XRP est validé sous cette procédure accélérée, cela représenterait un tournant majeur pour le jeton. L’arrivée d’émetteurs de renom comme BlackRock ou Franklin Templeton sur ce segment renforcerait la crédibilité institutionnelle de XRP.

Certes, le prix a récemment reculé dans une zone comprise entre 2,70 à 3 dollars. Mais l’anticipation d’un ETF pourrait créer un nouvel élan acheteur. À court terme, une percée technique au-dessus des résistances entre 3,70 et 3,90 dollars deviendrait possible. Au-delà, un retour vers 5 dollars ou plus symboliserait un regain de confiance massive.

En effet, une approbation rapide changerait la donne. Elle ouvrirait la porte à un afflux massif de liquidités institutionnelles. Ces flux sont estimés à plusieurs centaines de milliards de dollars. Ils pourraient irriguer l’univers crypto dans les mois qui suivent.

Timing serré, enjeu majeur

L’heure tourne. La SEC doit rendre une mise à jour sur son appel Ripple avant mi-août. Si l’instance valide le retrait, les dernières chaînes réglementaires pourraient tomber. Dans ce cas, des fichiers XRP ETF pourraient être approuvés presque immédiatement grâce à ce nouveau cadre d’exception.

Ainsi, le scénario optimiste est clair : un ETF XRP entre en vigueur en septembre ou octobre 2025. Dans ce contexte, XRP se repositionnerait comme actif incontournable, libérant un potentiel de liquidité institutionnelle jusqu’ici empêché par le flou juridique.

En conclusion, l’arrivée possible d’un ETF XRP bien avant octobre dessine une toute nouvelle dynamique pour le marché. Cette réforme promet de déverrouiller des flux importants, et d’offrir à XRP une légitimité institutionnelle majeure. La course vers les listings spot est ouverte, et les acteurs du secteur tiennent leur prochain coup.

