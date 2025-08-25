Vente massive de 24 000 BTC : le krach Bitcoin est-il lié aux HODlers ?

Pour Résumer

Une vente massive de 24 000 BTC a déclenché un krach de Bitcoin, entraînant une chute de 4 000 $.

Cependant, les baleines détiennent encore 17 milliards de dollars en BTC, influençant fortement le marché.

La rotation vers l'Ethereum par certaines baleines montre un changement d'approche, mais Bitcoin pourrait se stabiliser si les niveaux clés sont franchis.

Vente massive de 24 000 BTC par une baleine

Récemment, une baleine Bitcoin avait vendu 24 000 BTC ( 2,7 milliards de dollars). Ainsi, cela a provoqué une chute de 4 000 $. Malgré cela, elle conserve 152 874 BTC pour une valeur totale de 17 milliards de dollars.

August 24, 2025 @ 09:41 PM (UTC)

Current Price of Bitcoin (BTC-USD): $112,968.54

(BTC-EUR): €99,633.98 — Bitcoin (@Bitcoin) August 24, 2025

L’impact des grandes baleines sur le marché

Les grandes baleines ont accumulé des BTC à des prix très bas, souvent en dessous de 10 $. Aujourd’hui, plus de 110 000 $ sont nécessaires pour absorber chaque Bitcoin vendu par ces investisseurs. Ce déséquilibre offre-demande ralentit la hausse du BTC en créant une pression sur le marché.

Les HODlers et leur influence sur le marché

Une partie de ces anciennes baleines a récemment échangé des Bitcoin contre de l’Ethereum. Selon les analystes, certaines baleines ont vendu 18 142 BTC. En gros, cela représente 2,04 milliards de dollars, et les baleines ont réinvesti dans l’Ethereum.

Cette rotation vers ETH indique un changement d’approche parmi les grands investisseurs. De ce fait, ces personnes pourraient se détourner de Bitcoin à court terme.

Les opportunités malgré la chute

Malgré la tendance baissière, des experts affirment que Bitcoin pourrait retrouver une dynamique positive dans quelque temps. Le RSI actuel à 39,18 suggère que le Bitcoin est survendu, mais un renversement n’est pas encore signalé.

Les catalyseurs à surveiller pour Bitcoin

Pour relancer le Bitcoin, plusieurs facteurs peuvent jouer un rôle. D’abord, une vente limitée de BTC par les baleines pourrait rééquilibrer le marché. Ensuite, la rotation des fonds vers d’autres cryptos, comme Ethereum, pourra stabiliser la situation à court terme.

Si le prix du Bitcoin finit par franchir les 114 000 $, la tendance pourrait s’inverser.

Est-ce la fin du krach pour le Bitcoin ?

La vente massive de BTC par les baleines a déclenché une chute importante, mais le marché pourrait se stabiliser. Bitcoin doit franchir certains niveaux clés pour recommencer à monter, mais l’impact des HODlers reste décisif dans l’évolution de son prix.

À lire aussi :