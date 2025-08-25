Pi Coin prêt pour une reprise ? Double-bottom et wedge annoncent-ils un breakout ?

Pour Résumer

Pi Coin, après une phase de stagnation, montre des signes de reprise grâce à des formations techniques comme le double-bottom et le falling wedge.

La faible volatilité suggère une phase d'accumulation, avant un éventuel breakout si des catalyseurs tels qu'un listing sur un exchange majeur ou un burn de tokens se concrétisent.

Toutefois, si Pi Coin chute sous 0,3476 $, la dynamique haussière pourrait être invalidée, entraînant un retournement baissier.

Double-bottom et wedge : des signes positifs ?

Le Pi Coin a formé une figure rare sur ses graphiques : un double-bottom et un falling wedge. Le double-bottom, observé à un niveau historique bas de 0,3357 $, pourrait signifier une reprise si le prix franchit 0,4660 $. De plus, le falling wedge, souvent un signal haussier, suggère une pression à la hausse, avec une convergence imminente des lignes de support et de résistance.

Pi Hackathon 2025 has officially begun! This is the first hackathon in the Open Network era, inviting developers to create real-world Pi Apps that expand utility and serve millions of Pioneers. https://t.co/qZs2TAtX6v Register now, form a team if needed, and submit a working… — Pi Network (@PiCoreTeam) August 21, 2025

Volatilité et volume : accumulation en cours ?

La faible volatilité actuelle pourrait indiquer que Pi Coin entre dans une phase d’accumulation, comme le suggère la théorie de Wyckoff. Cette phase précède souvent une rupture significative. Le volume des transactions reste faible, ce qui signifie que le marché pourrait se préparer à un mouvement plus important si un catalyseur se présente.

Quelques catalyseurs potentiels pour une reprise

Les catalyseurs pour un possible breakout incluent l’inscription de Pi Coin sur des plateformes d’échange de premier plan. Actuellement, Pi Coin est disponible principalement sur des échanges de niveau 2 comme Bitget et Gate. Une telle inscription pourrait ouvrir la porte à un plus grand nombre d’utilisateurs, entraînant une augmentation de la demande et du prix.

Un autre facteur clé pourrait être le mécanisme de burn de tokens. Pi Network brûle des tokens non réclamés pour réduire l’offre totale, ce qui pourrait conduire à une augmentation de la valeur. Si Pi réussit à adopter une approche de décentralisation complète, cela pourrait également stimuler l’adhésion et propulser son prix.

Les risques à prendre en compte

Cependant, la dynamique haussière de Pi Coin sera invalidée si le prix tombe en dessous du niveau du double-bottom. Si le prix chute sous 0,3476 $, l’ensemble des perspectives haussières s’annulerait, et un scénario baissier serait plus probable. Ce niveau agit comme un point de support crucial pour le projet.

Pourquoi surveiller Pi Coin ?

Double-bottom et wedge : Des figures chartistes suggèrent un potentiel haussier ; Phase d’accumulation : Volatilité faible indiquant un possible breakout ; Catalyseurs importants : Listing sur des exchanges majeurs, burn de tokens, et décentralisation ; Support critique : Un maintien au-dessus de 0,3476 $ est essentiel.

Un potentiel intéressant à court terme

Pi Coin semble prêt pour une reprise technique, mais des événements externes doivent encore déclencher ce mouvement.

Les investisseurs devront suivre de près les développements sur les plateformes d’échange et les actions de Pi Network. En gros, cela concerne la décentralisation et la réduction de l’offre.

