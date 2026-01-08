Plus que 5 heures pour acheter PepeNode au prix de l’ICO – Avant l’explosion x100

Jeudi 8 janvier 2026 – La fenêtre pour sécuriser le jeton GameFi le plus attendu de 2026 est en train de se refermer.

Dans exactement cinq heures, l’opportunité d’acquérir du PepeNode (PEPENODE) à ses tarifs préférentiels de prévente prendra fin définitivement. S’ensuivra une transition vers des inscriptions sur les principales plateformes d’échange, où le marché mondial prendra le relais du trading – probablement avec une valorisation nettement plus élevée.

Au moment d’écrire ces lignes, PepeNode a déjà levé plus de 2,67 millions de dollars. Cependant, le total grimpe rapidement alors que les investisseurs de dernière minute affluent sur le site pour sécuriser leur allocation de PEPENODE avant que le prix plancher ne disparaisse.

Cette poussée de dernière minute est alimentée par de nouveaux investisseurs découvrant comment PepeNode redéfinit les règles du paysage du jeu crypto. En introduisant le premier modèle « Proof-of-Strategy » et une simulation de minage véritablement addictive, le projet vise à résoudre les problèmes de durabilité qui ont touché les générations précédentes de P2E (Play-to-Earn).

Mais l’ère de l’entrée anticipée vit officiellement ses dernières minutes. Pour ceux qui cherchent à capitaliser sur le rebond du marché de 2026 avec PEPENODE, c’est maintenant ou jamais. Le prix du jeton est fixé à une valeur finale de 0,0012161 $.

Récapitulatif sur PepeNode

PepeNode est le premier jeu de « meme coin » de type « mine-to-earn », offrant une simulation précise où les joueurs gagnent de la crypto-monnaie en maîtrisant l’allocation intelligente des ressources.

Dans le jeu, les joueurs commencent avec une salle de serveurs vide et utilisent des jetons PEPENODE pour la remplir d’équipements virtuels et de nœuds. C’est là qu’intervient le modèle Proof-of-Strategy : le jeu étant conçu pour récompenser l’optimisation, le simple fait d’acheter plus n’est pas un chemin garanti vers le succès.

Le jeu introduit une couche de complexité émergente grâce à des traits de nœuds aléatoires. Comme aucun nœud n’est identique, les joueurs doivent expérimenter pour trouver des « synergies » – des combinaisons qui maximisent le taux de hachage tout en minimisant les frais généraux virtuels.

Cela signifie que vous ne pouvez pas non plus simplement progresser par répétition (« grind ») jusqu’au sommet ; vous devez discerner quels nœuds fonctionnent bien ensemble et lesquels entraîneront des rendements décroissants.

À mesure que le développement progresse, la simulation devrait s’étendre vers un territoire encore plus réaliste, incluant des défis comme la gestion de l’énergie, le refroidissement, et plus encore.

On est loin des jeux Play-to-Earn traditionnels, qui reposent souvent sur les tâches de jeu sans cervelle et répétitives des premiers modèles P2E. Au lieu de cela, PepeNode introduit une expérience plus profonde et stratégique.

Avec une formule inspirée de classiques comme Factorio et Zoo Tycoon, PepeNode propose une approche unique du genre de la simulation, alimentée par la crypto, apportant profondeur et stratégie au monde des meme coins.

La valeur à long terme de PEPENODE en tant que jeton GameFi

Les retardataires, qui restent des investisseurs précoces, ayant acheté des jetons PEPENODE au cours des dernières 24 heures, commencent seulement à comprendre pourquoi 2,67 millions de dollars de jetons ont été achetés tout au long de la prévente du projet.

PepeNode a construit une défense multicouche contre la dépréciation des jetons qui a détruit les générations précédentes de P2E, et le cœur de ce bouclier de valeur repose sur trois piliers :

Rareté par conception : L’offre de jetons est strictement finie, plafonnée à 210 milliards. Tout comme le Bitcoin, l’écosystème PEPENODE est conçu pour mettre en œuvre des événements de « halving », où les récompenses de minage sont divisées par deux au fil du temps. Cela garantit que les jetons ne sont pas simplement imprimés à l’infini, mais deviennent au contraire plus difficiles à acquérir à mesure que le réseau mûrit.

Le puits déflationniste de 70 % : L’un des défauts les plus importants des anciens modèles P2E était le manque de « puits » (sinks), c’est-à-dire de moyens de retirer des jetons de l’économie. PepeNode y répond directement : 70 % de chaque jeton dépensé pour l’achat de nœuds, l’expansion des installations et les mises à niveau du système est brûlé (burned) de manière permanente. Dans les ères précédentes, les économies de jeu étaient souvent diluées jusqu’à perdre toute valeur ; dans PepeNode, l’offre en circulation est conçue pour rétrécir à mesure que l’activité des joueurs augmente.

Le changement psychologique : Récompenses de haut niveau : Une préoccupation courante avec les jetons déflationnistes est le piège de l’encaissement – si les jetons sont rares, les joueurs ne vont-ils pas simplement les vendre pour de l’argent fiduciaire ? Les développeurs ont résolu ce problème en introduisant des récompenses de niveau supérieur sous la forme de meme coins à fort potentiel comme PEPE et Fartcoin (FARTCOIN).

En offrant ces actifs d’élite aux installations de minage les plus optimisées, le projet vise à modifier le comportement des joueurs. Au lieu d’encaisser leurs PEPENODE, les joueurs sont incités à réinvestir et à utiliser leurs jetons pour grimper dans les classements. Dans ce modèle, détenir et déployer du PEPENODE devient plus rentable que de le vendre, car il sert de clé pour débloquer un flux passif des actifs meme les plus performants du marché.

Dernières 5 heures pour acheter PEPENODE

Comme mentionné précédemment, l’opportunité d’acheter des jetons PEPENODE aux prix de prévente touche rapidement à sa fin. Une fois que davantage d’investisseurs reconnaîtront le potentiel à long terme du projet, le prix actuel de 0,0012161 $ ne sera plus qu’un lointain souvenir.

Les 5 prochaines heures sont critiques – c’est votre chance de sécuriser une position précoce dans ce qui pourrait être un actif x100, ou de faire face au regret d’avoir laissé passer l’occasion.

Pour en faire partie, visitez le site officiel et achetez dès aujourd’hui en utilisant ETH, BNB, USDT (ERC-20 et BEP-20), ou même par cartes de crédit et de débit. Les acheteurs peuvent se connecter avec le portefeuille de leur choix, tel que Best Wallet.

PepeNode est répertorié sur l’outil « Upcoming Tokens » de Best Wallet, ce qui facilite l’achat, le suivi et la réclamation une fois que le jeton sera lancé.

Le contrat intelligent du projet a été audité par Coinsult, offrant aux premiers adoptants l’assurance de la sécurité.

Pour les dernières mises à jour, suivez PepeNode sur X et Telegram.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.