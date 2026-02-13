Première semaine de $qONE : prix en hausse de 114 %, partenariat ApeBond actif, et le CTO déclare que ce n’est « que le point de départ »

Le prix a grimpé par paliers du creux post-TGE de $0.00189 à $0.021 aujourd’hui — une hausse de plus de 1,000% depuis le creux et de 114% par rapport au prix de vente public de $0.01. Et l’équipe ne s’est pas arrêtée un seul jour.

Bilan de la première semaine

Prix : $0.02141 — en hausse de 114% par rapport à la vente publique ($0.01), en hausse de 168% par rapport au tour communautaire ($0.008), en hausse de 1,030% par rapport au creux post-TGE ($0.00189).

: $0.02141 — en hausse de 114% par rapport à la vente publique ($0.01), en hausse de 168% par rapport au tour communautaire ($0.008), en hausse de 1,030% par rapport au creux post-TGE ($0.00189). FDV : $21.56M (a commencé à ~ $10M). Plus que doublé en une semaine.

: $21.56M (a commencé à ~ $10M). Plus que doublé en une semaine. CoinMarketCap : Listé, suivi, 101 étoiles dans la liste de surveillance, score du profil 79%, classé #4122 et en progression.

: Listé, suivi, 101 étoiles dans la liste de surveillance, score du profil 79%, classé #4122 et en progression. ApeBond : Premier bond sur HyperEVM. Liquidité détenue par le protocole déployée. $qONE choisi comme partenaire inaugural.

: Premier bond sur HyperEVM. Liquidité détenue par le protocole déployée. $qONE choisi comme partenaire inaugural. Application Based : Les achats par carte et les dépôts inter-chaînes sont désormais disponibles via app.based.one. L’accès a été étendu au-delà des utilisateurs natifs Hyperliquid.

: Les achats par carte et les dépôts inter-chaînes sont désormais disponibles via app.based.one. L’accès a été étendu au-delà des utilisateurs natifs Hyperliquid. Communiqué de presse Nasdaq : Confirmation officielle du TGE diffusée via Newsfile Corp sur Nasdaq.com, Stock Titan et les services de presse institutionnels.

: Confirmation officielle du TGE diffusée via Newsfile Corp sur Nasdaq.com, Stock Titan et les services de presse institutionnels. AMA communautaire : Ada Jonuse et Andrew Cheung animent en direct sur X aujourd’hui. 839 réponses, 62 retweets, 2,5K vues sur l’annonce — avant même le début de l’AMA.

: Ada Jonuse et Andrew Cheung animent en direct sur X aujourd’hui. 839 réponses, 62 retweets, 2,5K vues sur l’annonce — avant même le début de l’AMA. Couverture médiatique : Cryptonews, 99Bitcoins, CoinSpeaker, ICOBench, The Quantum Insider, TechEduByte. Plus de couverture internationale dans CryptoNews Brasil et Coincierge (allemand).

“Le TGE n’est pas l’état final”

Andrew Cheung, CEO de 01 Quantum et CTO de qLABS, l’a dit directement dans le communiqué de presse de cette semaine : “Le TGE $qONE n’est pas l’état final, il est le point de départ.”

La feuille de route par phases le montre clairement. Phase 1 — le lancement du jeton et les bases du protocole — est terminée.

Phase 2 — intégrer IronCAP™ dans le Quantum Crypto Wrapper et le Quantum DeFi Wrapper pour créer un coupe-circuit quantique — est la suivante. Le L1 Migration Toolkit sera livré fin mars. D’autres inscriptions sur des plateformes d’échange sont en préparation.

Le fil X de l’équipe raconte la même chose. Ils publient plusieurs fois par jour. Ils interagissent directement avec la communauté. Ils présentent l’utilité du jeton en termes clairs et non spéculatifs : “Le Web3 fonctionne au gas.

Le Web3 résistant au quantique a besoin de gas quantique. C’est $qONE.” Le cadrage de l’utilité — frais d’activation QFA, frais de vérification par transaction, vérification en masse B2B — est précis, concret et conçu pour évoluer avec l’adoption.

Ce qui vient ensuite

Aujourd’hui : AMA communautaire sur X à 13:30 UTC. Accès direct à Ada Jonuse et Andrew Cheung pour des questions non filtrées sur la feuille de route.

Ce mois-ci : Poursuite des échanges sur Hyperliquid et l’application Based. Les obligations ApeBond alimentent la liquidité détenue par le protocole. Croissance de la communauté grâce à la visibilité sur CoinMarketCap et la couverture médiatique.

Fin mars : Publication de la boîte à outils de migration L1. C’est le catalyseur qui transforme $qONE d’un jeton mono-chaîne en une infrastructure de sécurité quantique multi-chaînes.

Feuille de route : Listages supplémentaires sur des plateformes d’échange. Portefeuille Quantum-Sig multi-signature. Intégrations de garde institutionnelle. Expansion du protocole.

La première semaine est terminée. Le prix a augmenté de 114 %. Les partenariats sont actifs. La couverture médiatique s’accumule. L’AMA communautaire a lieu aujourd’hui. Le CTO déclare que ce n’est que le point de départ. Pour les investisseurs qui évaluent où allouer leurs fonds, la question n’est pas de savoir si $qONE a tenu ses promesses lors de sa première semaine — mais si vous serez positionné pour ce qui viendra la deuxième semaine, le deuxième mois, et au-delà.

Site officiel : https://qlabs.tech/

Compte officiel X : https://x.com/qlabsofficial

CoinMarketCap : https://coinmarketcap.com/currencies/qone/

Graphique DEXTools : https://www.dextools.io/app/hyperevm/pair-explorer/0xa96c8366828a22cc0e900f9b12273883a56ee148