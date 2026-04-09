Trois individus ont été condamnés pour financement du terrorisme devant les tribunaux indonésiens au cours des années 2024 et 2025.

La société d’intelligence blockchain TRM Labs a confirmé que les preuves on-chain – adresses de portefeuilles, historiques de transactions et flux de fonds tracés – ont servi de pilier à l’accusation dans chaque affaire.

Cela marque ce qui semble être la première utilisation réussie en Asie du Sud-Est et en Indonésie de la police scientifique blockchain pour obtenir des condamnations pour financement du terrorisme devant un tribunal national.

L’agence indonésienne de renseignement financier PPATK et l’unité de police antiterroriste Densus 88 ont mené conjointement l’analyse blockchain, présentant les conclusions à des tribunaux qui ont accepté ces données comme preuves centrales plutôt que comme simple contexte supplémentaire.

L’un des trois prévenus a été tracé alors qu’il envoyait plus de 49 000 USDT (Tether) vers une plateforme d’échange étrangère, après quoi les fonds ont été acheminés vers une campagne liée à l’Etat islamique (EI).

Nous soupçonnons que ce dénouement témoigne moins de la procédure pénale indonésienne que d’un signal structurel sur la maturation de la police scientifique on-chain en tant qu’instrument de poursuite – un instrument dont les normes de preuve sont désormais testées et validées dans des tribunaux bien au-delà des juridictions américaines et européennes où les firmes d’analyse blockchain concentraient historiquement leurs activités de témoignage d’experts.

Les décisions d’admissibilité intégrées à ces trois condamnations seront difficiles à contourner pour les avocats de la défense dans des juridictions comparables.

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Densus 88, PPATK et la piste des stablecoins de l’EI : comment l’Indonésie a-t-elle utilisé la crypto ?

Les trois condamnations reposent sur une architecture d’investigation que le PPATK et le Densus 88 assemblent depuis au moins 2021, date à laquelle l’Indonésie a lancé sa plateforme SIPENDAR pour surveiller les flux de dons nationaux en cryptomonnaies et a imposé le respect des procédures de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d’argent aux prestataires de services d’actifs virtuels nationaux.

TRM Labs avait séparément identifié des réseaux affiliés à l’EI en Indonésie dès 2023 comme utilisateurs actifs de crypto USDT sur la blockchain Tron pour des mouvements de fonds transfrontaliers – un environnement de traçage qui, malgré sa surface pseudonyme, produit des graphiques de transaction très lisibles lorsque des outils d’analyse sont appliqués aux registres KYC des plateformes obtenus par voie légale.

Le mécanisme par lequel le transfert de 49 000 USDT a été tracé fonctionne comme suit : les enquêteurs ont identifié une adresse de portefeuille associée au prévenu, ont tracé les transferts sortants vers l’adresse de dépôt d’une plateforme d’échange étrangère à l’aide d’une analyse des flux on-chain, puis ont corrélé la réception côté plateforme avec les données d’identité du compte obtenues via une demande d’entraide judiciaire ou un canal d’application de la loi équivalent – produisant ainsi une chaîne documentable reliant un individu nommé à un destinataire désigné de financement terroriste.

TRM Labs a servi en capacité analytique, fournissant les outils et la méthodologie que les enquêteurs du Densus 88 ont utilisés pour construire la carte des transactions introduite comme preuve au tribunal.

L’histoire de l’Indonésie avec le financement du terrorisme lié aux cryptomonnaies remonte à janvier 2017, lorsque le PPATK a pour la première fois lié publiquement le membre de l’EI Bahrun Naim à la distribution de Bitcoin via PayPal pour le financement de militants nationaux, et s’est accélérée en 2022 lorsque les sanctions du Trésor américain ont désigné cinq Indonésiens pour avoir acheminé plus de 517 000 USD via des plateformes locales vers des portefeuilles de collecte de fonds de l’EI en Syrie – des transactions souvent structurées comme des transferts récurrents de 10 000 USD déguisés en aide humanitaire.

Les condamnations de 2024-2025 représentent l’aboutissement judiciaire de cette lignée d’investigation, confirmant que les procureurs indonésiens sont passés de l’identification du financement du terrorisme par cryptomonnaie comme une préoccupation politique à l’obtention de condamnations pénales réelles sur la base de preuves dérivées de la blockchain – une transition qui a pris environ sept ans entre la première allégation et la première condamnation.

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