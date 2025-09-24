Une prévente qui dépasse le 18 millions de dollars pour Bitcoin Hyper : plus que sept heures avant un changement de prix

Pour Résumer

La prévente de Bitcoin Hyper dépasse 18 millions de dollars.

HYPER rend le BTC utilisable dans la DeFi, le gaming et les NFT.

Les investisseurs voient HYPER comme un « Bitcoin 2.0 ».

Un sondage le confirme : l’adoption mainstream profite à Bitcoin

Les investisseurs misent sur HYPER pour sa capacité à créer une nouvelle source de demande pour le roi des cryptos, renforçant ainsi sa vision long terme haussière. Ils le choisissent aussi pour le rôle central que jouera son jeton natif dans l’alimentation de cet écosystème.

Pour les nouveaux entrants, le temps presse. Le prix de prévente actuel de 0,012965 $ ne restera valable que pendant encore moins de 7 heures. Il passera ensuite au palier suivant.

Un rapport publié mercredi par CoinGecko révèle que 3 répondants sur 5 se disent optimistes quant aux perspectives d’adoption plus large de Bitcoin.

Beaucoup estiment que cette adoption croissante pourrait se traduire par une hausse progressive du prix, soutenue par des signaux clairs. Ces derniers comprennent un afflux dans les ETF, des réserves dans les trésoreries d’entreprise et même une détention par certains gouvernements.

Au début du T3, les investisseurs avaient déjà porté les Assets under management (AUM) des ETF Bitcoin à 179,5 milliards de dollars, principalement grâce aux ETF cotés aux États-Unis, qui représentent à eux seuls environ 120 milliards de dollars.

Côté entreprises, les trésoreries en BTC se développent rapidement. Strategy détient désormais 639 835 BTC après son dernier achat du 22 septembre, soit 850 BTC acquis au prix moyen de 117 344 $.

De son côté, Metaplanet s’impose comme un acteur de poids. L’entreprise est récemment devenue le cinquième plus grand détenteur corporate. Et cela avec un achat massif de 633 millions de dollars en BTC.

Les gouvernements renforcent aussi leurs réserves en Bitcoin. Selon les données de Bitbo, les États-Unis détiennent actuellement 198 012 BTC. Ils sont suivis de près par la Chine avec 194 000 BTC, puis le Royaume-Uni avec 61 245 BTC.

Si une grande partie des avoirs américains provient de saisies judiciaires, la création en mars dernier d’une Réserve Stratégique de Bitcoin marque une nouvelle étape. Elle ouvre la voie à une accumulation continue à l’avenir.

Ces dynamiques expliquent sans doute l’optimisme mis en avant par le sondage de CoinGecko. L’adoption croissante y est perçue comme un signal positif pour les perspectives long terme de Bitcoin.

Mais toutes ces évolutions convergent vers un récit qui place Bitcoin en tant que réserve de valeur. La véritable question est la suivante : que se passera-t-il lorsque la demande en BTC s’étendra à l’utilité ?

On considère Bitcoin non seulement comme un actif de réserve, mais aussi comme un capital programmable. C’est précisément sur ce scénario que parient les premiers soutiens de Bitcoin Hyper.

Bitcoin Hyper, créateur d’utilité

Le prix du Bitcoin a déjà atteint 124 000 $. Et ce principalement grâce à son rôle de réserve de valeur. Les figures majeures de la crypto s’attendent à une hausse encore plus marquée, avec certaines projections allant jusqu’à 200 000 $.

Mais imaginons que les acteurs n’accumulent plus le BTC uniquement en réserve et qu’ils l’utilisent activement dans des applications ? Il ferait cela de la même manière que Solana (SOL) alimente aujourd’hui la DeFi, le gaming et les NFT.

C’est exactement la vision derrière Bitcoin Hyper. Il s’agit de la première Layer-2 à intégrer la Solana Virtual Machine (SVM) dans l’écosystème Bitcoin.

Au cœur de son architecture se trouve le Canonical Bridge. Les utilisateurs verrouillent du BTC sur la blockchain principale, ce qui génère une version « wrapped » pouvant circuler à travers les dApps. Et ce avec des vitesses et des coûts comparables à Solana.

Ce mécanisme permet au BTC d’être utilisé dans des protocoles DeFi, des applications de gaming, des marchés de meme coins et bien plus encore. Il multiplie ainsi ses cas d’usage concrets.

Bitcoin Hyper utilise Rust et l’ensemble d’outils de la SVM (Solana Virtual Machine), que des milliers de développeurs maîtrisent déjà. Cela rend l’onboarding fluide et réduit les barrières à l’innovation.

De plus, avec un environnement accessible et efficace, le déploiement de nouvelles applications devient beaucoup plus simple que sur les précédentes Layer-2 de Bitcoin.

Le potentiel est colossal : si seulement 1 % de l’offre en circulation de Bitcoin (soit environ 195 000 BTC, plus de 22 milliards $ aux prix actuels) venait à être verrouillé sur Hyper, cela créerait un gigantesque réservoir de capital. De quoi non seulement soutenir le cours du BTC, mais aussi poser les bases d’une nouvelle économie complète.

Le scénario haussier pour HYPER

Ce ne sont pas uniquement les perspectives d’impact sur le prix futur du Bitcoin qui expliquent les 18 millions $ déjà levés en prévente. Le jeton HYPER constitute un atout majeur utilisé pour les frais de gas et la gouvernance. Intégré au staking, il est indispensable pour faire tourner l’ensemble de l’écosystème.

Pour de nombreux investisseurs, HYPER incarne à la fois une extension naturelle de Bitcoin et une seconde chance de ne pas rater « l’orange coin » originel.

Parce qu’il alimente le réseau Bitcoin Hyper, qui pourrait ouvrir une nouvelle source de demande pour le BTC, HYPER est de plus en plus décrit comme un « Bitcoin 2.0 ».

Les prévisions audacieuses attirent aussi l’attention. La plateforme éducative 99Bitcoins voit en HYPER un potentiel x100, tandis que des influenceurs comme Borch Crypto l’ont déjà placé parmi leurs meilleurs choix pour des gains exponentiels.

Quelles que soient les prévisions, une chose est sûre : HYPER disposera d’une utilité dès le départ. Et ce à l’image de la mission de Bitcoin Hyper qui vise à transformer le BTC en un actif plus dynamique et programmable.

Cap sur l’étape des 19 millions $

Les investisseurs pourraient faire franchir le cap des 19 millions $ dès la semaine prochaine, voire plus tôt.

Pour en faire partie et obtenir vos HYPER avant la prochaine hausse de prix, rendez-vous sur le site officiel de Bitcoin Hyper, où les tokens peuvent être achetés en SOL, ETH, USDT, USDC, BNB, ou même par carte bancaire.

Pour une expérience de trading optimale, l’équipe recommande Best Wallet, l’un des portefeuilles crypto et Bitcoin les plus réputés aujourd’hui. HYPER y figure déjà dans la section Upcoming Tokens, ce qui facilite l’achat, le suivi et la revendication au lancement.

Restez connectés avec la communauté sur Telegram et X pour ne rien manquer des dernières annonces.

