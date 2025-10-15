Pour Résumer

Snorter Bot Token (SNORT) émerge comme un projet novateur dans l’univers des cryptomonnaies mèmes grâce à son bot de trading ultra-rapide basé sur Solana.

Sa technologie détecte les opportunités du marché avant leurs pics de croissance, offrant un avantage stratégique aux investisseurs.

Alors que la prévente touche à sa fin, SNORT attire une forte attention pour son potentiel de rendement exceptionnel.

La sérénité au cœur de la tempête des cryptomonnaies mèmes

Alors que la majorité des cryptomonnaies mèmes ont replongé dans le froid hivernal après le krach éclair du 10 octobre, une créature reste imperturbable. Un oryctérope se dresse, équilibré, sur une bougie verte, les yeux clos, dans une posture de taï-chi. Calme au cœur de la tourmente.

Voici Snorter, le visage du Snorter Bot Token (SNORT), serein, concentré et méthodique. Dans son dojo mental, Snorter semble doté d’un sixième sens. Il capte les moindres mouvements du marché des cryptomonnaies mèmes.

Dès qu’un jeton manifeste un frémissement, son radar s’illumine et repère la prochaine opportunité de croissance avant que le reste du marché ne réagisse.

Alors que la plupart des projets se figent, le Snorter Bot Token avance dans la direction inverse. Il continue d’attirer des flux constants tout au long de sa prévente et affine la technologie qui alimente son moteur de détection.

Ce bot Telegram offre aux traders un avantage décisif : transformer un ralentissement du marché en véritable terrain d’opportunités.

Mais le compte à rebours s’accélère. Il ne reste que cinq jours pour acquérir des SNORT au prix de prévente actuel de 0,1079 $. Ce tarif augmente automatiquement chaque jour jusqu’au lancement officiel.

À la fin de la prévente, SNORT rejoindra les principales plateformes d’échange. Les observateurs du secteur s’attendent déjà à voir son prix dépasser largement les niveaux actuels.

L’hiver des mèmes s’abat sur les cryptos après les chocs tarifaires

Le Bitcoin (BTC) s’échangeait autour de 122 000 $ vendredi dernier, après avoir inscrit un nouveau record historique à 126 000 $ plus tôt dans la semaine. Au même moment, les cryptomonnaies affichaient une forte hausse, signe du possible retour d’une nouvelle saison haussière.

Cette dynamique s’est brutalement brisée lorsque les menaces de droits de douane ont secoué les marchés mondiaux. Selon les analystes, le secteur a connu la plus importante liquidation de son histoire, effaçant près de 19 milliards de dollars en une seule journée.

Le BTC a alors plongé à 109 000 $ avant de se stabiliser autour de 112 000 $.

Pour certains observateurs, ce repli ne traduit pas une faiblesse du marché. Le podcasteur crypto Scott Melker estime que cette chute est « purement structurelle » et soutient que la tendance reste haussière en ce mois d’« Uptober ».

After the largest liquidation in crypto history, I expected October to be deep in the red. Somehow, it’s still holding on. Which honestly feels like a small miracle. Let’s get this out of the way: I don’t think we’re entering a bear market. If I wanted to argue that, I could -… — The Wolf Of All Streets (@scottmelker) October 14, 2025

Une volatilité de cette ampleur provoque toutefois une nervosité naturelle chez les investisseurs. Beaucoup ont préféré se retirer temporairement, entraînant dans leur sillage les cryptomonnaies mèmes, connues pour leur forte sensibilité au marché.

Ce retrait a plongé ces jetons dans un véritable hiver mème, tandis que la majorité des actifs liés au Bitcoin ont sous-performé.

Pourtant, les marchés suivent toujours un cycle. L’histoire montre qu’après chaque phase de panique et de baisse de liquidité, un nouveau jeton émerge souvent et bouleverse la tendance. Ce type de projet transforme parfois des traders ordinaires en millionnaires en un clin d’œil.

Identifier ce jeton relève habituellement de la chance ou du parfait timing. À moins de disposer d’un outil capable d’automatiser la chasse aux cryptomonnaies mèmes x100. C’est précisément ce rôle qu’endosse Snorter Bot.

Snorter Bot combine la vitesse de Solana, le multichaîne et les frais les plus bas

Le bot Snorter reste en veille avant son lancement. Cependant, sa conception en fait déjà l’un des bots de trading Telegram les plus avancés en développement.

En effet, il analyse en continu les files d’attente de transactions, les flux des validateurs et les pools de liquidité du réseau Solana (SOL). Grâce à cette surveillance constante, il parvient à identifier les cryptomonnaies à fort potentiel dès que des signes d’activité apparaissent.

Ainsi, Snorter peut détecter les injections de liquidité en temps réel et positionner les traders avant les grands mouvements du marché. Dans un environnement où chaque milliseconde compte, cette réactivité représente un avantage stratégique majeur.

Paste address. Liquidity hits. Snorter buys. Easy lambo. pic.twitter.com/ahpDGafxlI — Snorter (@SnorterToken) October 12, 2025

En outre, son efficacité est due directement à son intégration native avec Solana qui lui offre une rapidité d’exécution sans égale. En revanche, les bots qui utilisent Ethereum, tels que Maestro et Banana Gun, sont toujours ralentis par des délais de confirmation plus longs et des frais de gaz supérieurs.

Bien que ces rivaux se tournent vers la stratégie multicanale, ils sont toujours confrontés à ces restrictions.

En conséquence, Snorter surpasse ses rivaux en alliant rapidité et efficacité, avec des performances similaires à celles de Trojan, un autre bot de Solana. Toutefois, sa différence réside dans son approche : Snorter est déjà compatible multichaîne et prévoit une extension vers Ethereum, Binance et Base.

Par ailleurs, son modèle tarifaire constitue un autre atout clé. Snorter applique les frais de trading les plus bas du marché, fixés à 0,85 %. Les utilisateurs conservent donc une part plus importante de leurs profits à chaque transaction.

Enfin, cet avantage s’active automatiquement pour les détenteurs du jeton SNORT, leur offrant dès le départ une double valeur : utilité et incitation économique.

Snorter Bot lance sa prévente et vise des gains potentiels x100

Pour un projet d’une telle ambition technologique, Snorter Bot affiche clairement son intention de rivaliser avec les principaux acteurs du marché des bots de trading Telegram.

Son concurrent le plus proche, Banana Gun, sert de point de comparaison. Ce projet a connu une ascension fulgurante, multipliant sa valorisation par environ 230. Il est passé d’une levée privée de 1,2 million de dollars à une capitalisation de 276 millions de dollars à son apogée.

Avec un financement initial avoisinant les 5 millions de dollars, Snorter suscite déjà un optimisme marqué. De nombreux investisseurs estiment qu’il pourrait dépasser la trajectoire de Banana Gun une fois son bot lancer et ses premières cotations établies.

Une telle levée de fonds offre également davantage de ressources pour accélérer la recherche et le développement. D’après la tokénomique du projet, 25 % des capitaux sont alloués au développement produit, tandis que 20 % soutiennent les initiatives de marketing et de croissance.

Ces deux leviers seront essentiels pour assurer la visibilité et la liquidité du jeton lors de sa mise sur le marché.

Les principaux influenceurs crypto, dont Apex Syndicate et Borch Crypto, évoquent déjà une potentielle multiplication par 100 de la valeur de SNORT. Ce scénario dépendra toutefois de la capacité de Snorter à livrer sa technologie et à maintenir des performances constantes après le lancement.

Pour les premiers investisseurs, le véritable enjeu est de canaliser l’instinct de Snorter, cette faculté à déceler les opportunités cachées avant les autres. Et à l’heure actuelle, la plus prometteuse reste la prévente du jeton Snorter Bot lui-même.

Il ne reste que 5 jours pour acheter le jeton SNORT

Les cinq derniers jours pourraient s’avérer décisifs. Ils pourraient faire naître la prochaine vague de millionnaires et laisser les hésitants regretter les opportunités manquées.

Si vous êtes de ceux qui perçoivent le potentiel de Snorter, rendez-vous sur le site Snorter Bot Token et achetez des SNORT avec SOL, ETH, BNB, USDT, USDC ou même par carte de crédit.

Les jetons nouvellement achetés peuvent être immédiatement mis en jeu via le protocole natif du projet. Ce mécanisme génère un rendement annuel dynamique pouvant atteindre 108 %.

Pour mieux suivre vos avoirs en SNORT une fois la demande de jetons lancée, pensez à utiliser Best Wallet, largement considéré comme l’un des meilleurs portefeuilles crypto et Bitcoin du marché.

Les soldes de prévente s’affichent directement dans l’application, la demande est simple, et les détenteurs profitent d’un accès exclusif aux lancements de nouveaux projets via la section « Jetons à venir » de Best Wallet.

Best Wallet est disponible sur Google Play et l’App Store d’Apple.

Achetez Snorter dès maintenant

Visitez le site officiel de Snorter Token pour participer à la prévente. Pour rester informé, suivez Snorter sur X et Instagram.

