On-chain analytics a détecté un transfert important de 46 milliards de jetons Shiba Inu (SHIB) via des portefeuilles associés à la plateforme Kraken.

Cet ajustement de liquidité coïncide avec le test par le prix du Shiba Inu d’un support distinct à 0,000006 $. Compte tenu de cet événement, quelle est la tendance du prix du SHIB ?

Le moment choisi pour ce transfert est remarquable compte tenu de l’état actuel des indicateurs de momentum. Le RSI, un oscillateur de momentum utilisé pour mesurer la vitesse et l’amplitude des mouvements de prix, a chuté près du seuil de 30.

Sur les graphiques journaliers, cela pourrait indiquer que SHIB est fortement survendu.

Alors que Kraken continue d’étendre son infrastructure institutionnelle et des capacités, ces opérations de rééquilibrage de routine peuvent parfois servir d’indicateurs avancés de la volatilité anticipée de certains actifs.

Source du portefeuille froid KrakenArkham

Prédiction du prix du Shiba Inu – Le Shiba Inu teste un support fragile

L’analyse technique du graphique journalier suggère que SHIB évolue actuellement dans une zone de forte volatilité. SHIB teste le seuil des 0,0000066 $, une zone de support fragile.

Un franchissement de ce niveau pourrait propulser SHIB vers de nouveaux sommets.

Des niveaux de résistance se forment actuellement aux alentours de 0,00001 $. Une clôture nette au-dessus de ce niveau serait nécessaire pour valider toute perspective haussière à court terme.

Le mouvement de fonds effectué par une entité majeure comme Kraken apporte un éclairage supplémentaire sur le contexte opérationnel.

La plateforme a transféré environ 1,15 million de dollars de SHIB d’un stockage hors ligne vers un portefeuille en ligne. De tels transferts signalent généralement qu’une plateforme se prépare à une augmentation de son activité de trading ou s’assure une liquidité suffisante pour les opérations de ses clients.

Si le sentiment du marché se détériore, l’augmentation des liquidités sur Kraken pourrait paradoxalement favoriser la pression à la vente plutôt que la demande à l’achat.

Soyez attentif aux signaux de confirmation, tels qu’un franchissement de la résistance immédiate ou une hausse du volume d’échanges quotidien, avant de conclure à un renversement de tendance définitif.

SHIB atteint la survente et la prévente de MAXI ne fait que commencer.

Alors que le SHIB teste un support proche de 0,000006 $, avec un RSI quotidien approchant les 30 et signalant des conditions de survente, le rééquilibrage institutionnel pourrait accroître la volatilité à court terme des actifs de référence établis.

Pour les projets plus récents, en revanche, la situation est très différente.

MAXI DOGE (MAXI), un memecoin basé sur Ethereum qui s’appuie sur une culture de trading à fort effet de levier, reste dans sa phase de prévente initiale, où la tarification est déterminée par les étapes de la levée de fonds plutôt que par la demande du marché libre.

La prévente a permis de récolter environ 4,6 millions de dollars, se rapprochant ainsi de l’objectif actuel de près de 4,9 millions de dollars, dans le cadre d’un modèle plus large en 50 étapes et d’un plafond total d’environ 15 millions de dollars.

Le token est actuellement proposé à environ 0,0002804 $, avec des augmentations de prix prévues après chaque étape, afin d’encourager les participants dès maintenant.

MAXI DOGE propose également un modèle de staking avec un APY dynamique d’environ 68 %, les récompenses diminuant toutefois à mesure que le nombre de tokens ajoutés au pool augmente.

L‘équipe présente le staking comme un moyen de réduire la pression à la vente immédiate dès le début des échanges. Parmi les autres fonctionnalités prévues figurent l’intégration du trading de contrats à terme et des compétitions de trading hebdomadaires distribuant des récompenses en MAXI et USDT, confirmant ainsi son orientation vers les traders.

Contrairement à SHIB, dont la valorisation est influencée par la structure du marché et les flux de liquidités, celle de MAXI DOGE repose actuellement sur la dynamique du discours et la participation aux préventes.

Ceci offre un potentiel de hausse plus important, mais aussi un risque nettement plus élevé, d’autant plus que le calendrier de cotation et la demande à long terme restent incertains.

