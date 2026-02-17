L’écosystème des actifs du monde réel (RWA) tokenisés sur Solana a officiellement dépassé la valeur de 1,66 milliard de dollars, établissant un nouveau record historique pour la blockchain à haut débit. Ce jalon a été atteint le 15 février, et le réseau signale un virage définitif vers une utilité de classe institutionnelle.

Le rôle des RWA : connecter la finance traditionnelle aux mécanismes on-chain

La tokenisation des actifs du monde réel consiste à migrer des instruments financiers hors chaîne, allant du crédit privé et de l’immobilier aux bons du Trésor, vers l’infrastructure blockchain afin d’améliorer la vitesse de règlement et la liquidité.

Ce secteur s’est développé de manière agressive dans toute l’industrie, les acteurs institutionnels recherchant de plus en plus des réseaux offrant des coûts de transaction faibles et une capacité élevée.

La dynamique sur Solana reflète des innovations similaires sur Ethereum, où des projets comme EthZilla tokenisent des moteurs d’avion, comblant le fossé entre la finance industrielle lourde et les registres décentralisés.

Alors que la valeur totale des RWA sur l’ensemble des blockchains se situe actuellement autour de 296,5 milliards de dollars, la récente poussée de Solana souligne sa part de marché croissante.

Le réseau détient désormais environ 6,64 % du marché mondial des RWA, consolidant sa position de concurrent sérieux face à des leaders établis comme Ethereum et Polygon.

Métriques de croissance des RWA et moteurs institutionnels pour Solana

La valeur des actifs tokenisés sur Solana a bondi de plus de 42 % au cours des 30 derniers jours seulement.

Cette trajectoire de croissance porte le total au chiffre record de 1,7 milliard de dollars, soutenu par une augmentation substantielle de la participation des utilisateurs.

Le nombre de détenteurs de RWA sur le réseau a grimpé de plus de 112 % pour atteindre 286 011, tandis que les volumes de transactions sur 30 jours ont grimpé à 1,89 milliard de dollars.

Cette expansion est alimentée par de nouveaux protocoles comme Multiliquid et Metalayer, qui ont introduit des facilités de rachat instantané pour améliorer la liquidité des actifs on-chain.

Ces développements s’alignent sur une poussée généralisée du secteur pour une meilleure infrastructure, à l’image de l’intégration de MetaMask avec Ondo Finance, qui facilite l’accès aux titres tokenisés.

L’utilité institutionnelle des RWA pourrait être un moteur pour Solana à long terme

La récente augmentation de la valeur des RWA offre un contraste bienvenu par rapport à la faible performance du jeton SOL ces derniers mois.

Cependant, où se situe le potentiel de hausse ?

Le découplage de l’utilisation fondamentale du réseau par rapport au prix du jeton suggère un paysage en maturation où l’utilité stimule la valeur à long terme.

Les analystes notent qu’à mesure que davantage d’actifs sont réglés on-chain, la demande d’espace de bloc devient moins dépendante des cycles de trading des particuliers.

Moins d’excitation à court terme, plus de stabilité à long terme.

Cette tendance est renforcée par des flux de capitaux substantiels au sein de l’écosystème. Des mouvements récents, tels que des accords d’investissement réglés en actifs natifs, démontrent que les acteurs sophistiqués considèrent de plus en plus Solana comme une couche de règlement viable.

Le maintien de Solana au troisième rang des chaînes pour les actifs tokenisés souligne son rôle vérifié dans l’avenir de la finance numérique.

Alors que les RWA progressent sur Solana, Bitcoin Hyper pousse Bitcoin vers la finance évolutive

À mesure que l’écosystème des actifs du monde réel de Solana se développe et que l’activité institutionnelle augmente, l’attention se porte également sur l’infrastructure qui étend l’utilité de la blockchain. Un projet digne de mention est Bitcoin Hyper, un réseau de couche 2 conçu pour apporter des transactions plus rapides et des frais plus bas à Bitcoin grâce à une architecture évolutive.

Contrairement à Ethereum, où les réseaux de couche 2 gèrent déjà une grande partie de l’activité, les solutions de couche 2 pour Bitcoin restent une zone de croissance précoce mais significative.

La couche de base de Bitcoin donne la priorité à la sécurité et à la décentralisation, ce qui limite le débit et peut entraîner des frais plus élevés lors des périodes de congestion. Les systèmes de couche 2 aident à réduire la pression sur la chaîne principale en traitant l’activité hors chaîne tout en ancrant la sécurité sur Bitcoin.

Bitcoin Hyper vise à ajouter une fonctionnalité de contrat intelligent et une exécution plus rapide tout en conservant Bitcoin comme couche de règlement. Son jeton natif prend en charge les frais de transaction, le staking et la gouvernance, offrant aux utilisateurs une utilité pratique au sein de l’écosystème.

Alors que la finance tokenisée s’étend à travers les chaînes, les projets axés sur la mise à l’échelle de Bitcoin pourraient bénéficier de la même tendance à long terme : une utilité on-chain plus forte soutenue par des coûts inférieurs et une meilleure infrastructure.

Le jeton Bitcoin Hyper est compatible avec Best Wallet, largement considéré comme le meilleur portefeuille crypto et Bitcoin.

