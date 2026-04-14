Le minage de Bitcoin et l’intelligence artificielle évoluent dans des directions structurellement opposées – et cette divergence s’accentue suffisamment vite pour constituer un signal de risque systémique pour quiconque intègre la résilience du réseau dans ses modèles.

Selon l’analyse de Galaxy Research et de Grand View Research, le hashrate de Bitcoin s’est considérablement consolidé par rapport à son architecture distribuée des débuts, tandis que l’infrastructure de l’IA tend vers la décentralisation via des déploiements d’edge computing qui répartissent le traitement entre les nœuds plutôt que de le concentrer dans des centres de données centralisés.

Le concept directeur ici est ce que nous pourrions appeler l’Asymétrie de Centralisation : deux des secteurs technologiques les plus intensifs en capital évoluent simultanément dans des directions opposées, et les implications pour la sécurité du réseau, l’exposition réglementaire et les modèles de risque des investisseurs n’ont pas été adéquatement évaluées. Bitcoin a été conçu pour être décentralisé. L’IA ne l’a pas été – et pourtant, l’IA évolue désormais dans cette direction plus rapidement que Bitcoin ne maintient ses positions.

Chaîne de transmission du minage de Bitcoin : de la dominance des ASIC à la concentration des pools

La chaîne de transmission fonctionne comme suit : la concentration de la fabrication de matériel alimente la consolidation des pools, qui alimente la dominance du hashrate, laquelle alimente le risque systémique au niveau du protocole. La production d’ASIC est actuellement dominée par trois entreprises – Bitmain, MicroBT et Canaan – ce qui signifie que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ou les interventions réglementaires au niveau du matériel se répercutent directement sur la capacité de minage. Les douanes américaines ont saisi des équipements Bitmain pour des problèmes de conformité ces dernières années, démontrant qu’il ne s’agit pas d’une vulnérabilité théorique.

La concentration au niveau des pools s’est matériellement aggravée au cours des deux dernières années. De 2019 à 2022, les deux principaux pools détenaient environ 35 % du hashrate mondial, les six premiers en représentant environ 75 %.

En décembre 2023, ces chiffres étaient passés respectivement à 55 % et 90 %, selon les données suivies par le Mining Centralization Index de b10c – et les conditions se sont encore détériorées en 2025. À ce jour, les quatre principaux pools contrôlent environ 75 % du hashrate, les six premiers minant collectivement 95 % à 99 % de tous les blocs.

En mars 2025, Foundry USA a miné sept blocs consécutifs, rendant orphelins au passage deux blocs valides d’AntPool et de ViaBTC. Aucune transaction n’a été perdue, mais l’épisode a illustré précisément le type de stress protocolaire qui émerge sous une concentration soutenue du hashrate – la dominance d’un seul pool produisant une interférence réelle dans la propagation des blocs sans déclencher d’alarmes de seuil formelles.

Le parallèle avec l’interdiction du minage en Chine après 2021 est instructif mais imparfait : cet épisode avait temporairement redistribué le hashrate entre plusieurs juridictions ; la consolidation actuelle est structurelle plutôt que géopolitique, et plus difficile à inverser. Les perturbations géopolitiques peuvent également accélérer le problème, comme l’illustre l’effondrement de 77 % du hashrate en Iran lorsque le conflit régional a mis hors ligne environ 427 000 machines – supprimant un participant distribué significatif et poussant la concentration effective vers le haut parmi les pools survivants.

La contre-tendance de l’IA : l’edge computing et ce que signale réellement la divergence

Le signal le plus lourd de conséquences n’est pas la centralisation du minage de Bitcoin de manière isolée – c’est la décentralisation simultanée de l’infrastructure de l’IA, qui recadre l’Asymétrie de Centralisation comme quelque chose de plus large qu’un simple débat de gouvernance spécifique à Bitcoin.

L’edge computing répartit les charges de travail d’inférence et d’entraînement sur des nœuds géographiquement dispersés, réduisant la dépendance aux centres de données des hyperscalers d’une manière qui reflète structurellement l’intention de conception originale de Bitcoin.

L’ironie est flagrante : le secteur technologique que le minage de Bitcoin était censé surpasser sur le terrain de la décentralisation est aujourd’hui celui qui exécute la stratégie de décentralisation de manière plus crédible.

Nous soupçonnons que cette divergence est en partie alimentée par des facteurs économiques que les entreprises de minage elles-mêmes ont accélérés. Les mineurs publics réorientant leurs installations vers la construction de centres de données d’IA – réduisant leurs engagements en hashrate Bitcoin au profit de la location de puissance de calcul à plus forte marge – amplifient simultanément la dominance des pools parmi les opérateurs restants et valident le modèle d’infrastructure d’IA vers lequel ils migrent.

Le pivot d’infrastructure de Bitfarms vers l’IA, exécuté sous la nouvelle marque Keel Infrastructure, est l’un des exemples les plus visibles de cette dynamique : un opérateur de minage majeur réduisant son empreinte de hashrate tout en allouant des capitaux à la tendance de l’infrastructure décentralisée de l’autre côté du bilan.

Ce qui n’a pas été adéquatement intégré dans les prix est la boucle de rétroaction. Chaque mineur qui quitte Bitcoin pour le calcul IA réduit le pool de contributeurs de hashrate indépendants, ce qui augmente le poids relatif des grands pools restants, ce qui dégrade le Mining Centralization Index, ce qui augmente la probabilité d’un événement de stress au niveau du protocole qui déclenchera une surveillance réglementaire dans toutes les juridictions où le minage opère à grande échelle. L’Asymétrie de Centralisation n’est pas statique – elle s’amplifie.

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