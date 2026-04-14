Solana USD s’échange près de 83,00 $, en légère hausse de +1,3 % sur les dernières 24 heures. Une convergence de tensions au sein de l’écosystème et de pressions macroéconomiques a placé les acheteurs à court terme sur la défensive. Le SOL se maintient au-dessus de 80 $, mais une perte de ce niveau pourrait entraîner une correction plus profonde.

Le catalyseur immédiat est difficile à ignorer, la valeur totale verrouillée (TVL) de la DeFi sur Solana ayant chuté de 12 % suite à un exploit de 285 millions $ sur Drift Protocol, ébranlant la confiance dans l’ensemble de l’écosystème.

🚨NORTH KOREA JUST PULLED OFF THE MOST TERRIFYING HACK IN CRYPTO HISTORY.. AND IT TOOK THEM 6 MONTHS OF PATIENCE.. They didn't send a phishing email.. They didn't exploit a smart contract.. They built a relationship.. Fall 2025.. A "quant trading firm" walks up to Drift… https://t.co/pTScEhV9sb pic.twitter.com/z8awPLGQ7l — Evan Luthra (@EvanLuthra) April 5, 2026

La Solana Foundation a réagi rapidement en lançant ses initiatives de sécurité STRIDE et SIRN, signe que l’organisation prend la faille au sérieux, bien que les acteurs du marché intègrent toujours le risque dans les cours. Par ailleurs, la SEC et la CFTC ont classé le SOL comme une commodité numérique, un point positif à plus long terme qui n’offre toutefois qu’un faible soutien immédiat aux prix.

La faiblesse globale du marché crypto accentue le mouvement. La trajectoire de Bitcoin au cours des prochains jours déterminera probablement si le SOL trouve un plancher ou accentue son déclin. Actuellement, le BTC USD s’échange à 71 600 $, en hausse de +0,8 % sur la journée, mais il peine à reconquérir les 72 000 $, ce qui inquiète les bulls.

(SOURCE : TradingView)

Le prix de Solana USD peut-il remonter vers la résistance des 85 $ ou une chute vers les 60 $ est-elle à prévoir ?

Aux niveaux actuels proches de 83 $, le SOL consolide à l’intérieur d’un triangle de contraction visible sur les graphiques horaires, caractérisé par des sommets de plus en plus bas et des tests répétés de supports clés. L’RSI est revenu aux alentours de 47, ce qui n’est pas une zone de survente, mais ne montre plus de momentum haussier. Ce juste milieu est précisément ce qui rend la configuration difficile à trader.

Les analystes sur TradingView surveillent de près trois zones de prix. La bande des 84–85 $ représente une résistance immédiate ; une cassure nette au-dessus de ce niveau invaliderait la structure baissière à court terme. Sous le prix actuel, la zone des 70–72 $ et une zone de demande à 62 $ sont considérées comme les prochains supports significatifs, le retracement de Fibonacci vers 55 $ étant identifié comme un point d’entrée potentiel.

Le découpage des scénarios se présente ainsi :

Scénario haussier : Le SOL reconquiert les 84–85 $, le volume augmente et une cassure cible un test de la zone de résistance 92–95 $.

Le SOL reconquiert les 84–85 $, le volume augmente et une cassure cible un test de la zone de résistance 92–95 $. Scénario de base : Le prix dérive latéralement dans la zone basse des 80 $ alors que les traders attendent un signal directionnel du Bitcoin, avec un léger biais baissier.

Le prix dérive latéralement dans la zone basse des 80 $ alors que les traders attendent un signal directionnel du Bitcoin, avec un léger biais baissier. Scénario baissier : Une cassure du Bitcoin sous les 70 000 $ déclenche une cascade vers les 60 $, les 62 $ agissant comme dernier rempart crédible avant ce niveau.

Les préoccupations sécuritaires ont pesé de manière persistante sur l’action des prix du SOL, et l’exploit de Drift a relancé ce débat à un moment technique inopportun.

LiquidChain vise un potentiel de croissance précoce alors que Solana teste des niveaux clés

Lorsqu’une Layer 1 de premier plan comme Solana USD fait face simultanément à des pressions techniques, un exploit de plusieurs centaines de millions et des vents contraires macroéconomiques, une partie des capitaux se déplace naturellement vers des projets d’infrastructure à un stade plus précoce, offrant des points d’entrée plus bas et un profil de rendement asymétrique. Cette dynamique mérite d’être examinée, non pas comme une raison d’abandonner le SOL, mais comme un indicateur de l’évolution de l’appétit pour le risque.

LiquidChain ($LIQUID) est un projet d’infrastructure Layer 3 qui attire l’attention pour son architecture cross-chain. Sa proposition centrale est simple : fusionner la liquidité de Bitcoin, Ethereum et Solana dans un environnement d’exécution unique, permettant aux développeurs de déployer une seule fois pour accéder simultanément aux trois écosystèmes.

Les fonctionnalités de Couche de Liquidité Unifiée, d’Exécution en une seule étape et de Règlement Vérifiable du projet sont conçues pour résoudre la fragmentation, un problème structurel que des incidents comme l’exploit de Drift tendent à mettre en lumière.

La prévente est actuellement au prix de 0,01449 $, avec 657 000 $ récoltés à ce jour. Ce sont des chiffres de phase précoce, ce qui présente un double aspect : le point d’entrée est bas, offrant un potentiel maximal pour ceux qui recherchent un véritable placement spéculatif pour le deuxième trimestre.

Visitez le site de la prévente LiquidChain ici.

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