Pump.fun perd du terrain face à LetsBonk, qui domine désormais les lancements de cryptomonnaies mèmes.

Dans ce contexte, Snorter Bot Token (SNORT), un bot Telegram innovant, se positionne pour capter les nouvelles opportunités en détectant rapidement les pools de liquidité sur Solana.

Snorter offre des frais bas, une exécution ultra-rapide, et des protections avancées, séduisant ainsi les traders à la recherche d’un bot performant.

La prévente SNORT est en cours, avec un fort potentiel de croissance.

Pump.fun (PUMP) pourrait vaciller. Sa part de revenus continue de diminuer, au profit de son concurrent direct : LetsBonk.

Pour Snorter Bot Token (SNORT), un bot crypto intégré à Telegram, cette situation ouvre une opportunité. Chaque nouvelle plateforme de lancement représente un terrain de jeu, avec de nouveaux tokens à cibler pour multiplier les gains.

Le projet Snorter a déjà levé près de 3 millions de dollars en financement initial. L’objectif ? Créer un bot de trading capable de détecter automatiquement les nouveaux pools de liquidité et les événements DEX les plus prometteurs.

LetsBonk, bien réel, fait désormais partie des cibles de Snorter, au même titre que d’autres plateformes produisant des tokens à fort potentiel.

Les premiers utilisateurs peuvent encore accéder à la phase d’achat anticipé. Le jeton Snorter Bot est disponible au tarif de 0,1003 $ par SNORT, mais uniquement pendant les 24 prochaines heures. Ensuite, le prix augmentera lors de la prochaine phase de levée de fonds.

L’assassin de Pump.Fun encaisse le coup

La concurrence dans l’univers des cryptomonnaies mèmes se renforce, et Pump.fun paraît sur le point de céder sa place de plateforme préférée à LetsBonk.

Durant presque tout juillet, puis en août, LetsBonk a surpassé Pump.fun en volume quotidien, lancements de jetons et revenus.

En juillet, LetsBonk a effectué en moyenne 15 000 émissions de jetons par jour, avec des pics dépassant 28 000.

Pump.fun est resté sous la barre des 10 000. Dans les dernières 24 heures, LetsBonk a comptabilisé près de 18 000 jetons déployés, contre seulement 5 400 pour Pump.fun.

Le chiffre d’affaires est comparable. Sur 24 heures, LetsBonk a perçu 1,1 million de dollars en frais, alors que Pump.fun a réalisé 273 000 dollars.

C’est une indication claire que Pump.fun est en déclin, une étape cruciale pour une plateforme qui a levé 500 millions de dollars lors de son ICO en quelques minutes le mois précédent.

Le token PUMP a chuté de plus de 50 % après avoir atteint un sommet à 0,006812 $.

Les monnaies numériques mèmes ne disparaissent pas, mais les créateurs de jetons cherchent la prochaine nouveauté.

LetsBonk se distingue par des caractéristiques comme l’évaluation automatique, l’intégration de la liquidité et des gains plus élevés pour les créateurs (1 % du volume d’échange contre 0,05 % pour Pump.fun).

Cela en fait une option pratique pour les lancements.

De plus, le soutien fort de la communauté Bonk accélère cet exode.

Le jeton Snorter Bot suit les cryptomonnaies mèmes partout où elles apparaissent, en mettant l’accent sur le développement en direct.

Snorter ne se contente pas d’identifier la prochaine révolution : il vise à offrir des bénéfices que les bots actuels ne peuvent concurrencer.

Migration des utilisateurs de bots Telegram : Snorter, la prochaine étape

À l’image des investisseurs qui ont quitté Pump.fun pour LetsBonk, le flot d’investissements lors de la prévente de Snorter Bot montre qu’une transformation similaire se produit dans l’univers des bots Telegram. Les traders soutiennent cette prévente grâce à la promesse d’un bot capable de surpasser les leaders actuels.

Snorter bénéficie d’un avantage tarifaire clair. Les détenteurs de SNORT profitent des frais les plus compétitifs du marché, à 0,85 %, inférieurs à ceux de Banana Gun, Maestro et Trojan.

La fonction Fast Sniper est conçue pour identifier les mèmes dès leur apparition avec précision. Elle analyse les pools de liquidité et les événements DEX, détecte immédiatement l’injection de liquidités, et exécute les ordres d’achat en quelques millisecondes. Cette fonctionnalité est renforcée par des points d’extrémité RPC privés qui repèrent presque instantanément la création de pools de liquidité et les paires de négociation.

L’architecture native de Solana est aussi un atout d’efficacité. Même les bots opérant sur Ethereum et déployés sur plusieurs blockchains subissent des retards et des coûts élevés. La vitesse de Solana permet à Snorter d’assurer une performance rapide et avantageuse à chaque opération.

Comme tout bot Telegram performant, la gestion des risques est essentielle. La protection MEV défend les traders contre les robots ou validateurs qui réarrangent les transactions pour maximiser leurs profits, causant retards ou exécutions défectueuses. La détection des pots de miel analyse les contrats de tokens avant chaque transaction, empêchant les cryptos qui autorisent l’achat mais bloquent la revente.

Grâce à tous ces atouts, les traders voient Snorter comme un bot nouvelle génération, conçu pour répondre aux besoins actuels du marché. Pour eux, la prévente est une occasion de soutenir un futur leader dans son domaine.

L’avenir du commerce de cryptomonnaies de type mèmes à travers LetsBonk et Snorter

Au cours des prochains mois, avec le lancement de Snorter et la domination de LetsBonk dans les lancements de cryptomonnaies mèmes, le volume des échanges pourrait évoluer ainsi :

Le système de cotation automatique de LetsBonk permet un déploiement quasi immédiat de nouveaux tokens sur Raydium ou le LaunchLab de Jupiter. Snorter surveille en temps réel le mempool des contrats intelligents et des DEX, suivant la formation des pools et l’ajout de liquidités.

Quand un jeton franchit la courbe de liaison de LetsBonk, les points de terminaison RPC privés de Snorter sont déjà prêts. Dès que l’adresse LP et la paire négociable sont validées, le bot exécute l’achat en quelques millisecondes. La rapidité de Solana assure une latence minimale et des coûts réduits par rapport à Ethereum.

Avec la montée en volume de LetsBonk, Snorter offre la possibilité d’intégrer les contrats de liquidité dans une liste blanche. Cela permet de cibler plus rapidement les lancements à fort potentiel de rendement.

Pour les détenteurs de SNORT, ce flux renforce les bénéfices. Posséder ce token donne accès aux frais les plus bas (0,85 %), à une capacité de négociation étendue, et à des fonctionnalités avancées prioritaires. Ces avantages maximisent les gains des entrées instantanées proposées par Snorter.

Dans un contexte de lancements aussi rapides que ceux de LetsBonk, chaque instant compte. La vitesse de Snorter transforme ces moments en opportunités pour saisir le prochain mème à 100x.

Transformer l’univers du trading de robots Telegram grâce à la prévente de jetons Snorter Bot

Le marché prospère grâce au changement, et il ne serait pas surprenant que LetsBonk donne le coup de grâce à Pump.fun. Peu après, Snorter s’imposera parmi les bots de trading sur Telegram, offrant une proposition que ses concurrents ne pourront égaler.

Pour rejoindre l’action, rendez-vous sur le site de Snorter Bot Token. Les achats peuvent être effectués en SOL, ETH, BNB, USDT, USDC, ou même par carte bancaire.

Snorter recommande l’utilisation de Best Wallet, son portefeuille partenaire intégré, qui affiche votre solde SNORT de prévente dans l’application et donne un accès privilégié aux lancements récents via la section Jetons à venir.

