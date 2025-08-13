Pour Résumer

Snorter Bot (SNORT) a levé plus de 3 millions de dollars en prévente et s’apprête à lancer sa plateforme sur Solana.

Son objectif : repérer et acheter en quelques millisecondes les cryptomonnaies mèmes à fort potentiel, qu’elles viennent de Pump.fun ou de LetsBonk.

Avec son Fast Sniper, ses protections contre les arnaques et ses frais ultra-bas, il veut donner aux traders particuliers les mêmes avantages que les baleines.

Ayant déjà levé plus de 3 millions de dollars, le jeton Snorter Bot (SNORT) s’apprête à déployer sa plateforme technologique. Son objectif est clair : dénicher les futures cryptomonnaies mèmes capables de faire x100.

Cette étape clé intervient alors que Pump.fun prend une nette avance dans la course aux lancements de tokens mèmes. La plateforme dépasse désormais LetsBonk en revenus et en nombre de tokens émis, seulement quelques jours après avoir semblé en difficulté face à son rival.

Peu importe où la prochaine vague naîtra : Snorter Bot sera dans le mempool, à l’affût des événements DEX. En quelques millisecondes, il repère les projets prometteurs et déclenche des ordres d’achat pour sécuriser les meilleures entrées possibles.

Les premiers investisseurs peuvent encore participer à la prévente. Elle finance à la fois le développement technique et la campagne marketing de ce bot de trading Telegram basé sur Solana. Le prix du SNORT reste fixé à 0,1011 $ pendant deux jours avant de passer à l’étape suivante de financement.

Pump.fun refait surface après un mois dans l’ombre de LetsBonk

Alors qu’on pensait ses plus belles heures derrière lui, Pump.fun, le launchpad qui a façonné une bonne partie du supercycle des cryptomonnaies mèmes, revient en force.

Pendant un mois, LetsBonk, une plateforme Solana conçue par la communauté BONK,menait la danse, tant en nombre de tokens lancés qu’en revenus quotidiens. Du 6 juillet au 6 août, elle a généré en moyenne 1 million de dollars par jour, contre 451 000 dollars pour Pump.fun.

Cette domination a pris fin le 6 août. Depuis, le retournement est spectaculaire : Pump.fun encaisse désormais 1,39 million de dollars de revenus quotidiens, tandis que LetsBonk s’effondre à 152 000 dollars. Une explication possible : sa nouvelle branche “liquidité”, qui finance des projets au sein de son écosystème. Cette stratégie attire de nouveaux lancements en quête de soutien précoce, renforçant son attractivité.

Ce regain d’activité a aussi dopé le prix du jeton PUMP, en hausse de 12,3 % sur la semaine. Il reste encore 47,9 % sous son record historique, mais il s’agit d’une belle remontée pour un projet qui avait levé 500 millions de dollars en quelques minutes lors de son ICO du 12 juillet.

Ajoutant à l’optimisme ambiant, Pump.fun utilise une partie de ses revenus pour un programme agressif de rachat, ayant déjà retiré environ 0,67 % de l’offre totale du marché.

Reste à voir si la plateforme peut conserver cette avance. LetsBonk conserve des atouts solides : auto-listing, intégration de liquidités et une part des revenus plus élevée pour les créateurs (1 % du volume échangé contre 0,05 % pour Pump.fun), ce qui en fait un concurrent à surveiller de près.

Peu importe où ça “pump”, le museau de Snorter est toujours aux aguets

Le jeton Snorter Bot a constitué son trésor de prévente avec un objectif clair : repérer les cryptomonnaies mèmes capables de réaliser un x100, que le lancement vienne de Pump.fun ou de LetsBonk.

Sa fonction Fast Sniper surveille les nouveaux jetons dès leur arrivée sur le marché. En observant les DEX et les mempools, elle déclenche des ordres d’achat immédiatement après l’injection de liquidité. Grâce à des points de terminaison RPC privés, Snorter détecte presque instantanément la création de pools de liquidité et de nouvelles paires échangeables.

Prenons un exemple : si LetsBonk repasse devant Pump.fun, Snorter repère en quelques secondes les jetons auto-listés sur Raydium ou le LaunchLab de Jupiter. Les utilisateurs bénéficient alors d’un avantage crucial sur le reste du marché.

Et si Pump.fun conserve sa place de leader ? Dans ce cas, Snorter attend le moment précis où un jeton quitte sa courbe de liaison pour rejoindre un DEX comme Raydium. Il exécute alors les ordres d’achat en millisecondes, en suivant les contrats Pump.fun et les événements DEX.

Ainsi, Snorter reste en position de force, quel que soit le moment du lancement. Attraper un jeton à son prix le plus bas, avant que les traders ne se ruent dessus, est la clé pour viser un potentiel de gains x100.

Donner aux traders particuliers les armes des baleines

Le lancement de Snorter pourrait bien être la solution que les traders particuliers attendent pour accéder aux rendements habituellement réservés aux baleines.

Dans le monde du trading de mèmes, les baleines tirent avantage d’informations privilégiées ou de connexions leur donnant accès à des données avant le grand public. Grâce à une automatisation comme celle de Snorter, cet avantage s’estompe, offrant ainsi aux petits investisseurs une chance de rivaliser.

Les baleines achètent tôt, font monter les prix, puis se retirent, laissant les particuliers servir de liquidités de sortie. Mais si ces derniers peuvent détecter ces mouvements dès leur début, ils peuvent entrer plus tôt et parfois même devancer les baleines.

Si un trader avait utilisé le Fast Sniper de Snorter ce jour-là, le bot aurait pu détecter la création du pool dès son arrivée sur Raydium et sécuriser une entrée à 0,04 $ ou à peine plus. Une position de 5 000 $ aurait alors pu atteindre environ 263 750 $ à son pic.

C’est cette promesse qui place Snorter sous les projecteurs avant son lancement. Les investisseurs de la prévente misent sur une technologie conçue pour maximiser les chances des traders particuliers. En plus du Fast Sniper, Snorter intègre une protection contre le front-running, une détection des contrats piégés et une fonctionnalité de copytrading permettant aux novices de reproduire les stratégies des meilleurs.

Le tout repose sur la rapidité native de Solana et des frais ultra-compétitifs de 0,85 %, parmi les plus bas du secteur. Snorter vise ainsi à offrir aux traders de détail une vraie opportunité d’obtenir des rendements dignes des baleines.

Plus qu’un bot : un écosystème complet

En plus de Fast Sniper, Snorter intègre une protection contre le front-running, une détection des “honeypots” (contrats piégés) et une fonction de copytrading pour reproduire les stratégies des meilleurs traders.

Construit sur Solana, il bénéficie de vitesses d’exécution élevées et de frais ultra-compétitifs de 0,85 %, parmi les plus bas du secteur. Snorter ne veut pas seulement être un outil de trading performant : il ambitionne aussi de devenir une référence dans l’univers des mème coins utilitaires.

Soutenir le bot et miser sur le jeton SNORT

Chaque jeton SNORT représente une part dans la croissance du nouveau bot de trading Telegram. Comme Pump.fun, qui a mis en place un programme de rachats, l’équipe Snorter veut offrir un avantage concurrentiel aux utilisateurs, mais aussi s’assurer que les détenteurs de SNORT tirent un réel bénéfice de leur investissement.

Chaque contribution à la prévente finance le développement technologique, avec 20 % des fonds dédiés au marketing. Cet effort est crucial pour faire de Snorter Bot Token un leader des outils de trading, mais aussi une référence dans l’univers des cryptomonnaies utilitaires.

Pour acheter des SNORT, rendez-vous sur le site officiel. Vous pouvez payer en SOL, ETH, BNB, USDT, USDC, ou même par carte de crédit.

Snorter recommande d’utiliser Best Wallet, son portefeuille partenaire. Cette application affiche votre solde SNORT issu de la prévente et vous donne un accès exclusif aux prochains lancements de jetons via sa section « Jetons à venir ».

Best Wallet est disponible dès maintenant sur Google Play et l’App Store d’Apple.

