Ripple : Brad Garlinghouse vise 1 milliard de dollars de revenus

Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, s’est publiquement engagé sur un objectif de revenus de 1 milliard de dollars d’ici la fin de l’année 2026. Ce chiffre exclut explicitement le XRP détenu au bilan de l’entreprise, une condition qui revêt une importance stratégique aussi grande que le montant lui-même.

Cet objectif repose sur quatre piliers opérationnels : l’infrastructure de paiements transfrontaliers, le stablecoin RLUSD, les logiciels de gestion de trésorerie et les paiements assistés par l’IA sur le XRP Ledger.

L’enjeu n’est pas tant de savoir si ce milliard de dollars est ambitieux, mais si cette exclusion volontaire du XRP permettra de repositionner Ripple comme un fournisseur d’infrastructure fintech évaluable pour les investisseurs institutionnels, qui manquent actuellement d’une vision claire sur ses revenus opérationnels purs.

LATEST: 📈 Ripple CEO Brad Garlinghouse says the company expects to end 2026 with a $1B revenue run rate, not including the XRP on its balance sheet. pic.twitter.com/hNF20FBGUw — CoinMarketCap (@CoinMarketCap) June 14, 2026

Objectif 1 milliard $ pour Ripple : décryptage du modèle de revenus

Le mécanisme utilisé ici est celui du « revenue run rate », qui annualise les revenus opérationnels d’une période donnée (généralement un trimestre) pour projeter un chiffre sur l’année complète. Contrairement aux revenus GAAP, il s’agit d’une trajectoire prospective plutôt que d’un chiffre comptable historique.

En précisant que ni les ventes de tokens XRP ni l’inventaire détenu par Ripple ne contribuent à ce milliard de dollars, Garlinghouse écarte la composante économique la plus complexe à modéliser pour les contreparties institutionnelles réglementées, souvent frileuses face aux enjeux de conformité liés aux jetons.

Chacune des quatre lignes d’activité répond à une logique institutionnelle précise. Les paiements transfrontaliers, produit historique de Ripple, visent les banques et prestataires de services de paiement. Le RLUSD, stablecoin adossé au dollar, est positionné pour le règlement interentreprises, le collatéral et désormais les paiements par agents IA sur le XRP Ledger. À ce sujet, l’offre de stablecoins sur le XRPL a atteint 762 millions de dollars, dominée par le RLUSD, bien qu’il faille noter que ces chiffres reflètent les jetons émis et non le volume transactionnel confirmé.

As AI agents begin transacting on behalf of businesses, payments need more than speed. They need trust, controls, and clear rules for how value moves.



We're helping build the infrastructure for trusted agent-driven payments, with the XRP Ledger and $RLUSD helping lay the… https://t.co/VyrC5a8e2e pic.twitter.com/OyF5vQIDYZ — Ripple (@Ripple) June 10, 2026

Les logiciels de trésorerie ciblent les entreprises et banques structurant leur infrastructure crypto. Monica Long, présidente de Ripple, prévoit que ce segment passera de moins de 200 milliards à plus de 1 000 milliards de dollars d’ici fin 2026. Enfin, la quatrième branche concerne les paiements via l’IA, grâce au kit de démarrage XRPL AI lancé le 13 juin 2026. Utilisant le protocole x402, il permet à des agents logiciels de transacter en XRP et RLUSD avec une intervention humaine minimale, bien que sa contribution réelle aux revenus de 2026 reste encore spéculative.

Il convient toutefois de souligner le statut de cette annonce : le chiffre de 1 milliard de dollars, relayé par CoinMarketCap et plusieurs sources, constitue un objectif déclaré et non un état actuel des revenus. Ripple ne publiant pas d’états financiers audités, il n’existe aucune base vérifiable de manière indépendante pour mesurer l’écart entre les revenus actuels et cette cible ambitieuse.