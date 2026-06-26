Ripple et Bitso lancent le stablecoin MXNB sur le XRP Ledger

Ripple et Bitso ont annoncé, le 13 juin 2026, l’extension de leur partenariat pour introduire le MXNB nativement sur le XRP Ledger (XRPL). Ce stablecoin réglementé, adossé au peso mexicain et émis par Juno (une filiale de Bitso), sera intégré aux côtés du RLUSD sur le DEX avec permission du XRPL. L’objectif est de créer un rail de règlement direct USD/MXN sur le registre, ciblant spécifiquement le couloir de paiements transfrontaliers entre les États-Unis et le Mexique.

Cette initiative ne représente pas une simple expansion de réseau pour un actif existant. Il s’agit d’une tentative de repositionner le XRPL comme une infrastructure de liquidité de qualité institutionnelle et réglementée pour l’un des couloirs de transferts de fonds les plus actifs au monde.

Des sources secondaires, notamment des analyses de Bitget, citent des flux annuels dépassant les 60 milliards de dollars entre les États-Unis et le Mexique. Bien que ce chiffre ne figure pas dans le communiqué de presse officiel de Ripple, il illustre parfaitement la logique commerciale de ce couplage d’actifs.

🚨 KNOW: #Ripple Just Expanded Its Bitso Partnership And Put Mexico's Peso Stablecoin Directly On The $XRP Ledger's Permissioned DEX.



Ripple and Bitso, Latin America's leading digital finance company, are bringing $MXNB, a regulated Mexican peso stablecoin, onto the XRP Ledger.… pic.twitter.com/gtVSwoB60Q — RippleXity (@RippleXity) June 13, 2026

MXNB sur le XRPL : Fonctionnement du mécanisme de règlement

Le MXNB, déjà opérationnel sur Arbitrum, Ethereum et Avalanche, est désormais déployé au sein du DEX avec permission du XRPL. Ce dernier est un environnement axé sur la conformité où seuls les contreparties institutionnelles vérifiées (KYC/AML) peuvent accéder aux pools de liquidité et aux rails de règlement, se distinguant ainsi du DEX public du XRPL.

Associé au RLUSD, le stablecoin USD de niveau entreprise de Ripple, ces deux actifs forment une couche de change (FX) et de règlement unique sur le registre. Ce système permet des paiements transfrontaliers sans dépendre des réseaux bancaires correspondants traditionnels.

Les réserves du MXNB sont détenues à un ratio de 1:1 en pesos mexicains dans des comptes sécurisés auprès d’institutions financières agréées au Mexique, selon les divulgations de réserves publiées par Bitso.

Juno opère en tant qu’institution de paiement électronique autorisée sous la loi Fintech du Mexique. Ce cadre réglementaire solide permet à Ripple de commercialiser ce produit auprès de clients institutionnels plutôt que des utilisateurs de détail.

Macro Bullish $XRP Signal Just Fired…



The 2W GC has reliably captured cyclical behavior during bear markets, with price consistently tagging the lower regression band to mark cycle lows EVERY three years (2017, 2020, 2023). The 2026 POC confirmed at $1.04.



We're closing in.. https://t.co/jV1vKoUgIc pic.twitter.com/fREqDtFmwq — 🇬🇧 ChartNerd 📊 (@ChartNerdTA) June 24, 2026

Historique du partenariat Ripple et Bitso : Le contexte de l’accès LATAM

Ripple a intégré Bitso comme fournisseur de liquidité privilégié dès 2019, utilisant les flux de Liquidité à la Demande (ODL) basés sur le XRP pour traiter des centaines de millions de dollars de transferts vers le Mexique.

Cette relation a établi Bitso comme l’une des principales rampes d’accès (on/off-ramps) de Ripple en Amérique latine (LATAM). Elle a posé les bases opérationnelles de ce qui est aujourd’hui une couche de règlement par stablecoins, dépassant le cadre d’une simple utilisation de la liquidité XRP.

Silvio Pegado, directeur général de Ripple pour la région LATAM, a décrit cette intégration comme « la prochaine évolution du mouvement de valeur entre le dollar et le peso ». Il a précisé dans le communiqué officiel que l’association du RLUSD et du MXNB sur le DEX avec permission du XRPL crée une « infrastructure de liquidité on-chain réglementée, conçue sur mesure pour les paiements transfrontaliers d’entreprise ».

Ben Reid, responsable des stablecoins chez Bitso Business, a ajouté que le MXNB « a été conçu dès le départ pour le règlement institutionnel » et que cette intégration offre aux utilisateurs « un accès à une liquidité en pesos sur la blockchain, avec la certitude de conformité et l’efficacité de règlement requises par les entreprises ».

Implications pour l’industrie : Un modèle d’infrastructure régionale

La question n’est plus de savoir si le XRPL peut supporter l’activité des stablecoins ; la croissance du RLUSD l’a déjà prouvé. L’enjeu est désormais de savoir si le DEX avec permission du XRPL peut attirer suffisamment de contreparties institutionnelles, de banques et de processeurs de paiement pour établir la densité de réseau nécessaire.

Ripple positionne le duo MXNB/RLUSD comme un modèle pour des infrastructures de règlement locales dans d’autres couloirs en Amérique latine, le corridor USA-Mexique servant de preuve de concept. À court terme, le signal à surveiller ne sera pas l’action du prix du XRP, mais le rythme d’adoption institutionnelle sur le DEX avec permission, qui déterminera si ce projet devient une franchise d’infrastructure régionale ou reste un accord bilatéral structuré.