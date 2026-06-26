Bitcoin chute à 62 500 $ : l’impact du secteur des puces

Le cours du Bitcoin s’échangeait à 62 546 $ ce mercredi, affichant une baisse de 2,1 % sur 24 heures et de 4,9 % sur la semaine. Ce recul s’explique par une deuxième séance consécutive de ventes massives sur les actions du secteur des semi-conducteurs, se transmettant directement aux marchés crypto via le canal de corrélation au risque qui définit le comportement du BTC depuis le début de l’année 2026.

Si l’analyse de Bloomberg présente ce mouvement comme un plus bas de deux semaines dû à la faiblesse de la tech, elle sous-estime le contexte structurel : la demande institutionnelle, qui avait maintenu le BTC au-dessus de 65 000 $ durant la majeure partie du premier semestre, s’est essoufflée.

Il ne s’agit pas d’une simple vente par sympathie déclenchée par la volatilité des actions. C’est un problème de déficit de demande qui s’ajoute à un choc macroéconomique, les deux dynamiques se renforçant mutuellement en l’absence de catalyseur de flux inverse.

Le sell-off des semi-conducteurs : mécanisme de transmission vers la crypto

L’indice Philadelphia Semiconductor (SOX) a chuté de 7,9 % mardi, l’ensemble de ses 30 constituants ayant clôturé dans le rouge. Micron, Marvell et On Semiconductor – dont les valeurs avaient plus que doublé en 2026 – ont mené la baisse. Le déclin du SOX a entraîné le S&P 500 (-1,4 %) et le Nasdaq 100 (-3,3 %) dans sa chute. Mercredi matin, la tentative de reprise des titres technologiques asiatiques a échoué, Taiwan Semiconductor perdant plus de 3 %.

Le mécanisme est le suivant : lorsque les valeurs à bêta élevé et aux multiples importants dans le secteur des puces et de l’IA corrigent brutalement, les bureaux institutionnels réduisent simultanément leur exposition brute sur toutes les catégories d’actifs risqués. Le Bitcoin et l’Ether font partie de ce même panier. Cette corrélation n’est pas fortuite ; elle est structurellement ancrée dans la gestion des risques de retrait des fonds multi-actifs.

L’Ether a reculé de 3,7 % à 1 661 $, portant sa perte hebdomadaire à 7,2 %. Le XRP a cédé 2,2 % à 1,10 $, en baisse de 9,3 % sur la semaine. Solana a perdu 3,3 % pour s’établir à 69 $. Le jeton HYPE de Hyperliquid a été la pire performance parmi les actifs majeurs, chutant de 8,8 % sur la journée et de 18,6 % sur la semaine, autour de 61 $. Le marché crypto global n’a montré aucune divergence face à l’aversion au risque, à l’exception notable du Tron, en hausse de 3,7 % sur la semaine.

Sorties des ETF Bitcoin : le signal structurel sous le prix

Les produits ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis ont enregistré des sorties nettes records de plus de 6 milliards de dollars sur 30 jours, selon des données citées par CoinDesk. Cela marque un renversement total de la posture institutionnelle qui avait caractérisé le cycle d’accumulation de 2025.

Les mêmes véhicules financiers qui absorbaient agressivement l’offre après leur lancement en janvier 2024 sont désormais des vendeurs nets constants. Les actifs sous gestion (AUM) globaux des ETF spot sont passés de plus de 100 milliards de dollars au début de l’année 2026 à environ 85 milliards de dollars.

Mike McCluskey, cofondateur de tx, estime que les flux de fonds constituent le signal crypto décisif dans les conditions actuelles. « Tant que ces flux ne s’inverseront pas clairement, les rebonds de soulagement risquent de se heurter à un plafond solide », a déclaré McCluskey.

La question n’est plus de savoir si le BTC peut tenir les 62 000 $, mais si le cycle de rachat institutionnel est terminé. Des analyses précédentes sur les flux de sortie des ETF et la pression de vente institutionnelle ont identifié un changement structurel, passant d’acheteurs nets à vendeurs nets, créant un déficit de demande de plusieurs dizaines de milliers de BTC par rapport à 2025.

Les données on-chain ajoutent une dimension de capitulation à ce tableau. Les dynamiques de capitulation des détenteurs à long terme suivies durant cette période montrent des pertes réalisées approchant les 2,4 milliards de dollars. Ce chiffre est cohérent avec une distribution opérée par des détenteurs ayant accumulé dans la zone des 55 000 $ – 68 000 $, et qui préfèrent sortir à l’équilibre plutôt que d’attendre une reprise.

Niveaux de support et expiration des options vendredi

Le prix du BTC se maintient au-dessus des 60 000 $, un niveau décrit comme « une ligne technique et psychologique réelle déjà testée ce mois-ci ». L’expiration de vendredi sur Deribit représente environ 10,6 milliards de dollars de valeur notionnelle, avec près de 80 % des positions ouvertes hors de la monnaie (out-of-the-money), concentrées autour d’un put à 60 000 $ et d’un call à 80 000 $.

Ces seuils servent moins de cibles gravitationnelles que d’indicateurs du décalage des positions par rapport au cours actuel du spot.

Une cassure franche des 60 000 $ ouvrirait la voie à des objectifs techniques vers la zone des 50 000 $ – 55 000 $, signalée par les analystes étudiant la structure des prix du Bitcoin face aux flux des ETF et à la rotation vers l’IA.

Les volumes d’échange combinés ont baissé de 3,45 % en mai pour atteindre 4,41 billions de dollars, le niveau le plus bas depuis septembre 2024, confirmant que la détérioration des prix s’accompagne d’une baisse de la participation plutôt que d’un mouvement de purge suivi d’une reprise.

Le contexte macroéconomique, marqué par un dollar au plus haut depuis sept mois et un pétrole Brent glissant vers les 76 $ le baril, n’offre aucun catalyseur de soulagement à court terme.