L’Ethereum Foundation licencie 20% de ses effectifs en 2026

Au cœur de l’actualité, l’Ethereum Foundation (EF) a annoncé le 23 juin 2026 la suppression de 54 postes, soit environ 20 % de ses effectifs qui comptaient initialement près de 270 personnes. Au-delà de cette réduction de personnel, l’organisation a également amputé son budget de fonctionnement pour 2026 de 40 %. Selon un billet publié par Vitalik Buterin sur le blog officiel de l’EF, l’entité restante est désormais réorganisée en cinq pôles thématiques, épaulés par des fonctions dédiées aux opérations et au support de gestion.

Il ne s’agit pas d’une simple réduction d’effectifs, mais d’un pivot stratégique délibéré. L’EF s’éloigne de son rôle historique de moteur central du développement d’Ethereum pour adopter un mandat plus restreint de superviseur du protocole, soutenu par une architecture financière adaptée.

Actualités Ethereum : licenciements et nouvelle structure en clusters

Les cinq pôles (clusters) remplaçant l’ancienne structure fonctionnelle sont : le Protocol Layer, axé sur la sécurité post-quantique, le zkEVM et la confidentialité du L1 ; l’Access Layer, qui développe des outils permettant aux utilisateurs et agents IA de transiger sur la blockchain sans intermédiaires ; l’User Layer, chargé de recherches empiriques sur l’usage réel du réseau ETH pour guider les décisions ; le Community Layer, gérant le positionnement public de l’EF ; et enfin l’Institutional Layer, qui assure le lien avec les institutions financières, les gouvernements et le monde académique.

Today, the EF is changing shape, concluding a months-long process of reorganization as part of the implementation of the Mandate and the Treasury Management Policy.



We come out of this process with the structure, activities, and people necessary for execution on the critical… — Ethereum Foundation (@ethereumfndn) June 23, 2026

Le mandat du pôle Protocol Layer précise que celui-ci « n’existe pas pour rendre Ethereum plus commercial ou axé sur des intérêts à court terme, ni pour faciliter sa transformation en un nouveau rail financier contrôlé par des intermédiaires ». Cette formulation marque une volonté claire de distanciation vis-à-vis du développement de produits proches de la finance traditionnelle (TradFi), bien que le pôle institutionnel renforce parallèlement ses engagements avec ces mêmes acteurs.

Modèle de dotation et mécanique financière des coupes

Cette restructuration prolonge une réforme de la politique de trésorerie de l’EF entamée en juin 2025 et formalisée dans un document de 38 pages publié en mars 2026.

Actuellement, les dépenses annuelles représentent environ 15 % des actifs restants en trésorerie. L’objectif, sous le nouveau modèle de dotation (endowment model), est de ramener ce taux à environ 5 % d’ici 2030. Selon des recherches compilées par la CoinMarketCap Academy, ce rythme permettrait de pérenniser les opérations indéfiniment.

Les employés sur le départ recevront une indemnité de départ d’au moins un mois de salaire par année de service, une prime de retraite et l’accès à un fonds de soutien incluant coaching de carrière et aide au reclassement dans l’écosystème. Neuf figures de proue ont quitté l’EF depuis janvier 2026, dont les anciens co-directeurs exécutifs Tomasz Stańczak et Hsiao-Wei Wang, Bastian Aue assurant l’intérim à la direction.

This year, the EF is decreasing its budget by roughly 40%, which entails some difficult decisions. The goal of the decreases was set out in the Treasury Management Policy last year: the EF is transitioning into being a long-term-oriented endowment-based organization, shifting… — vitalik.eth (@VitalikButerin) June 23, 2026

L’annonce est intervenue au lendemain du lancement d’Ethlabs, un laboratoire de protocole indépendant fondé par d’anciens chercheurs de la fondation. Cette séquence illustre la dispersion croissante des capacités de développement d’Ethereum en dehors de la paie directe de l’EF. Ce changement de gouvernance, passant d’un financement centralisé à un écosystème distribué d’entités de recherche indépendantes, est précisément ce que la nouvelle logique organisationnelle de l’EF cherche à accompagner.

Continuité du financement et risques à court terme

Trent Van Epps, ancien contributeur clé, a lancé un avertissement lors des discussions communautaires : le développement du cœur du protocole pourrait faire face à une pénurie structurelle de financement d’ici trois à neuf mois, suite à l’expiration des programmes d’incitation coïncidant avec la contraction budgétaire de l’EF.

Ce calendrier constitue le principal risque à surveiller à court terme, indépendamment de la viabilité à long terme du modèle de dotation. Pour l’heure, le cours de l’ETH a peu réagi (-0,46 % le jour de l’annonce, s’échangeant à 1 668 $).

L’indicateur le plus crucial sera de voir si des entités indépendantes comme Ethlabs ou d’autres groupes financés par l’écosystème absorberont les recherches sur le protocole délaissées par l’EF. À ce titre, Consensys, dirigé par Joe Lubin, a communiqué son propre calendrier de développement pour les preuves à divulgation nulle de connaissance (zk-proof), qui pourrait chevaucher certains travaux abandonnés par la Fondation. La question n’est plus de savoir si l’EF doit se restructurer, mais si les mécanismes de financement distribués peuvent combler le vide avant une rupture de la continuité de la recherche.