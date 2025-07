Roman Storm sollicite 1,5 million $ pendant le procès Tornado Cash

Pour Résumer

Storm a récolté près de 4 millions de dollars en dons pour son fonds de défense juridique, avec des contributions importantes de la communauté.

Le procès de Storm, lié à son rôle dans la création de Tornado Cash, se termine bientôt.

L'équipe de défense soutient que Tornado Cash est un protocole décentralisé, et cette affaire pourrait influencer l'avenir des outils de confidentialité cryptographique dans l'écosystème DeFi.

Près de 4 millions de dollars de dons en cryptomonnaie

Dans un récent message publié sur X, Storm a fait part des difficultés auxquelles son équipe juridique est confrontée. Cette demande de Storm intervient alors qu’il a déjà récolté des millions de dollars grâce à des efforts de financement participatif antérieurs.

Selon son site web, plus de 3,2 millions de dollars ont été versés au Roman Storm Legal Defense Fund. Cette association vise désormais à atteindre un total de 5 millions de dollars.

750 000 $ ont été versés par la Fondation Ethereum, une organisation à but non lucratif dédiée au soutien d’ETH et des technologies connexes. Elle s’était engagée à égaler les dons de la communauté après avoir initialement promis 500 000 $.

In NYC subway after long hours of work. Sleep deprived as hell. Trials are brutal. pic.twitter.com/78IGKtYcOJ — Roman Storm 🇺🇸 🌪️ (@rstormsf) July 26, 2025

Les arguments sont présentés devant le tribunal

Le procès de Storm dans le district sud de New York devrait s’achever dans deux semaines, vers le 11 août.

Les procureurs américains affirment que Storm a conspiré pour blanchir de l’argent et violé les sanctions américaines. Apparemment, il a aussi exploité une entreprise de transfert d’argent sans licence en lien avec son rôle dans la création de Tornado Cash.

L’équipe juridique de Storm affirme que Tornado Cash n’a jamais été une entreprise. D’après eux, cette structure n’est qu’un protocole décentralisé et immuable échappant à leur contrôle.

La société suit les directives du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) datant de 2019. Tornado Cash soutient aussi que la liberté d’expression protège le droit d’écrire et de publier du code.

Ce droit est également garanti par le premier amendement de la Constitution américaine.

À cette époque, les développeurs de logiciels permettant l’anonymat n’étaient pas tenus de s’enregistrer en tant que transmetteurs de fonds.

L’argument de Storm sur la décentralisation et l’avenir de la confidentialité cryptographique

L’équipe de défense de Storm fait valoir que Tornado Cash est une plateforme décentralisée. Alors, le rôle de Storm consistait simplement à développer le code, et non à gérer son utilisation.

Dans cette affaire, l‘avenir des outils de confidentialité cryptographique est en jeu. Son issue pourrait avoir des implications majeures pour les développeurs et les utilisateurs dans l’écosystème de la DeFi.

Source : Coin Telegraph

À lire aussi :