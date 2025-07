Scandale crypto en Corée : les procureurs visent l’ex-président Yoon

Le 30 juillet, les procureurs ont demandé un mandat d’arrêt pour interroger Yoon. Ensuite, le 3 décembre, l’ex-président a plongé la Corée du Sud dans une crise politique majeure. Cet homme avait tenté de renverser le régime civil.

De plus, Yoon a envoyé des troupes au Parlement pour empêcher le rejet de sa loi martiale. En janvier, Yoon est devenu le premier président en exercice à être incarcéré après avoir résisté à son arrestation.

Les avocats de Yoon affirment que son absence est due à des problèmes de santé, selon les médias locaux.

Yoon est actuellement au centre de détention de Séoul. Des accusations sont liées à sa déclaration de loi martiale. Cette déclaration, faite le 3 décembre, n’a pas duré longtemps et a déclenché des poursuites.

D’ailleurs, un mandat d’arrêt est la seule manière de permettre à l’équipe du procureur de faire comparaître Yoon pour un interrogatoire.

Yoon est convoqué pour répondre aux accusations d’ingérence électorale liées à Myung Tae-kyun, un homme influent. Le bureau du procureur spécial a confirmé cette enquête la semaine dernière.

L’ex-couple présidentiel est suspecté d’avoir influencé la nomination des candidats du Parti du pouvoir populaire de Yoon. Cette intervention aurait eu lieu lors des élections locales et parlementaires récentes.

Le mandat d’arrêt intervient alors que Yoon attend son procès pour des accusations incluant l’insurrection pour sa déclaration de loi martiale. Le décret a été rapidement annulé par l’Assemblée nationale et a conduit à la destitution de Yoon et à sa destitution finale.

L’équipe de Min Joong-ki mène une enquête sur l’ex-première dame pour plusieurs accusations. Ces allégations incluent la manipulation des actions, l’acceptation de produits de luxe et l’ingérence dans les nominations électorales.

