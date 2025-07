Top 5 des cryptos à investir en août 2025 : découvrez-les

Bien que le Bitcoin soit proche de son sommet historique, investir dans cette cryptomonnaie n’est pas optimal. Niveau économie, il laisse un peu à désirer.

Il vaut mieux se concentrer sur les altcoins qui disposent des fondamentaux et des mouvements de prix techniques nécessaires pour les soutenir. Donc, cela en fait véritablement les crypto les plus prometteuses dans lesquelles investir en août 2025. Dans cette optique, découvrez la liste suivante :

Lancé en 2013, Dogecoin (DOGE) est devenu une figure incontournable des cryptomonnaies mèmes. Alors, Il rend hommage au mème Shiba Inu. Ce meme coin a été créé en clin d’œil au célèbre mème viral de Shiba Inu, avec une touche humoristique.

Une caractéristique distinctive de Dogecoin est son offre illimitée, contrairement au Bitcoin. L’offre maximale de ce dernier est plafonnée à 21 millions de pièces.

Dogecoin fonctionne selon un mécanisme de consensus Proof of Work (PoW). Ainsi, cela signifie qu’il s’appuie sur la puissance de calcul pour valider les transactions et sécuriser le réseau.

Little Pepe (LILPEPE) attire rapidement l’attention sur le marché des meme coins. Positionné comme un concurrent sérieux de Dogecoin, l’essor de LILPEPE a été marqué par un intérêt agressif des investisseurs et une prévente qui suscite un vif intérêt.

LILPEPE est la première cryptomonnaie meme intégrée à une blockchain de nouvelle génération de couche 2. Elle est conçue pour offrir des vitesses de transaction ultra-rapides, des frais extrêmement bas et une architecture adaptée aux memes.

Lancé en août 2020 comme une alternative à Dogecoin basée sur Ethereum, Shiba Inu a rapidement gagné en popularité. Cela, grâce à un marketing viral, une communauté enthousiaste connue sous le nom de Shib Army. Dans un discours, il a été présenté comme le Dogecoin Killer.

Contrairement à Dogecoin, SHIB est construit sur la blockchain Ethereum. Alors, cela le rend compatible avec l’écosystème plus large de la finance décentralisée (DeFi).

We invite you to another monthly AMA with our Core advisor, @100bviking, to discuss all things $FLOKI / $TOKEN!

🗓: Mon., August 4, 8AM UTC

📌: https://t.co/ZLzCfV3mXU

Drop your questions in the form. Each selected question wins $100 USDT on the BSC.👇https://t.co/8kjGsdzhpB pic.twitter.com/pUmPzgiGJX

— FLOKI (@RealFlokiInu) July 31, 2025