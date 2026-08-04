Scott Bessent invoque Satoshi pour débloquer le CLARITY Act

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a vivement critiqué les démocrates du Sénat le 30 juillet pour avoir bloqué le vote en séance plénière du CLARITY Act.

More than a year ago, the House passed the Clarity Act.



There’s been progress since — thousands of hours of bipartisan negotiations took place at the staff and Member levels. The Senate Committees on Banking and Agriculture advanced their respective titles. And Senate… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) July 30, 2026

Ce projet de loi sur la structure du marché des actifs numériques, déjà adopté par la Chambre des représentants, attend une action du Sénat depuis plus d’un an. Bessent les a accusés de lâcheté politique face à la pression de la sénatrice Elizabeth Warren et de ce qu’il a décrit comme son « armée anti-crypto », concluant son argumentaire en invoquant l’un des renvois les plus célèbres de Satoshi Nakamoto issus de l’histoire des forums Bitcoin.

Cette initiative ne se limite pas à un simple lobbying administratif avant les vacances d’août. Il s’agit d’une escalade coordonnée de la part de l’exécutif, le Trésor et la SEC agissant en parallèle pour forcer les sénateurs démocrates à un choix binaire avant que le calendrier législatif ne se referme définitivement.

Statut législatif du CLARITY Act : un an d’attente au Sénat

Le CLARITY Act a été adopté par la Chambre en 2025 avec 294 voix contre 134. Il porte désormais la référence Calendar No. 423 au Sénat, où le comité bancaire a validé une version révisée en mai 2026, suivie d’un projet fusionné incluant les révisions du comité de l’agriculture vers le 13 juillet.

Malgré des milliers d’heures de négociations bipartites, le chef de la majorité au Sénat, John Thune, a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que le projet de loi soit adopté avant les vacances d’août. Il a cité des dispositions éthiques non résolues qui limiteraient les hauts fonctionnaires fédéraux dans leurs activités commerciales personnelles liées aux cryptomonnaies durant leur mandat.

JUST IN: 🇺🇸 JPMorgan says failure to pass the Clarity Act will hurt crypto markets.



"The longer the approval of the Clarity Act is postponed, the greater the threat to crypto markets." — Watcher.Guru (@WatcherGuru) July 30, 2026

Bien que les Républicains détiennent 52 à 53 sièges, ils ont besoin de 60 voix pour franchir le seuil de l’obstruction parlementaire (filibuster), rendant le soutien de 7 à 8 démocrates indispensable. Deux démocrates du comité bancaire ont soutenu le projet en mai, mais conditionnent leur vote final à un renforcement des règles d’éthique, notamment sur le périmètre des actions en justice et l’extension des restrictions aux enfants des fonctionnaires.

Au 31 juillet, les marchés de prédiction suivis par CoinMarketCap estimaient la probabilité d’une adoption par le Sénat avant la pause d’août à environ 26,5 %.

L’attaque de Bessent et la référence à Satoshi

Dans sa publication sur X, Bessent a présenté le blocage démocrate comme un échec structurel de volonté politique plutôt que comme un différend législatif de fond. Il a affirmé que les démocrates du Sénat craignent de faire avancer le texte par peur de Warren et de l’« armée anti-crypto » qu’elle avait promis de lever.

Il a également interpellé directement le leader de la majorité Thune, demandant si les législateurs soutiendraient l’innovation américaine ou s’ils laisseraient d’autres nations s’emparer par défaut du leadership du marché des actifs numériques.

Concernant le contenu du projet de loi, Bessent a rejeté les affirmations démocrates selon lesquelles le CLARITY Act manquerait de protections pour les consommateurs. Il a soutenu que les titres II et III augmenteraient considérablement les exigences de conformité pour les intermédiaires d’actifs numériques, les rapprochant des standards de la finance traditionnelle. Il a également défendu la disposition du Blockchain Regulatory Certainty Act — intégrée au CLARITY Act — qui protège les développeurs de logiciels décentralisés des exigences d’enregistrement du Bank Secrecy Act, la décrivant comme une codification de la politique de longue date du Trésor. Il a souligné que le Fraternal Order of Police, autrefois opposé à cette mesure, la soutient désormais.

Bessent a conclu son message en paraphrasant une réplique de Satoshi Nakamoto : si quelqu’un ne croit pas ou ne comprend pas, il n’y a tout simplement plus de temps pour essayer de le convaincre. Cette utilisation de la mythologie fondatrice de la crypto par un secrétaire au Trésor en exercice a été perçue comme un signal culturel délibéré par les cercles politiques et financiers.