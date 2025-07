La SEC surprend : feu vert pour Bitwise, puis coup d’arrêt inattendu sur les ETF crypto

La SEC (Securities and Exchange Commission) est-elle indécise ? La US SEC avait annoncé qu’elle allait réexaminer le processus d’approbation du fonds indiciel cryptographique de Bitwise. Sherry Haywood de l’agence fédérale a déclaré que, conformément à l’article 431 des règles de pratique de la Commission, c’était nécessaire.

Puis, Haywood a conclu que, conformément à la règle 431(e), l’ordonnance devrait être suspendue. Selon elle, cela devrait être le cas jusqu’à ce que la SEC en décide autrement.

Le Bitwise 10 Crypto Index Fund a révélé des investissements importants dans des cryptomonnaies. Ces dernières étaient le Bitcoin, XRP, Solana, l’Ethereum, entre autres actifs numériques. Ses investissements sont basés sur leur capitalisation boursière. Le fonds est négocié sous le symbole BITW.

Ce n’est pas la première fois ce mois-ci que la SEC suspend une décision. Un scénario similaire s’est produit lorsque la commission a décidé de modifier ou non le Grayscale Digital Large Cap Fund LLC.

The SEC’s Assistant Secretary Sherry R. Haywood subsequently stayed the order pursuant to Rule 431 of the Commission’s Rules of Practice and announced that the Commission would review the approval decision. https://t.co/mUhDJt3tsp

La SEC étudie en parallèle plusieurs ETF crypto, incluant SOL et DOGE, dans un climat réglementaire plus ouvert. Depuis l’arrivée de Trump en janvier, le cadre légal devient plus favorable aux cryptomonnaies et aux produits financiers associés.

Scott Johnsson et James Seyffart ont partagé sur X leur analyse des raisons derrière les suspensions décidées par la SEC. Les deux experts estiment que la SEC cherche à temporiser face aux évolutions rapides du marché crypto.

Johnsson pense que la SEC a anticipé une opposition de Caroline Crenshaw en approuvant la conversion. Il évoque aussi la possibilité que cette pause s’inscrive simplement dans le calendrier normal des deux propositions.

This is another crypto index ETP, and it's also been stayed pursuant to Rule 431 (same as Grayscale's Digital Large Cap) to review the delegated authority order. I have to wonder what is going on at the SEC. I can excuse GDLC as an unforeseen unilateral Crenshaw wrench, but this… https://t.co/92z37ZpaE8

