La SEC lance le « Projet Crypto » pour transformer les marchés américains

Paul Atkins a présenté plusieurs réformes proposées visant à supprimer l’incertitude réglementaire et à encourager l’innovation :

Les titres tokenisés devraient également bénéficier d’un soutien réglementaire dans le cadre de cette initiative. La SEC collaborera avec les entreprises pour distribuer ces actifs, offrant des allègements ciblés afin d’encourager l’innovation.

L’objectif est d’éviter la migration des services cryptographiques vers d’autres juridictions, tout en favorisant un environnement compétitif. Le projet Crypto aborde également les problèmes structurels liés à la conservation, au négoce et à l’octroi de licences.

La Commission prévoit de mettre à jour ses règles de conservation. Elle offre un allègement réglementaire et une modernisation tant pour les conservateurs autonomes que pour les conservateurs tiers.

Donc, elle renverse ce qui était décrit comme les effets dissuasifs des cadres restrictifs de l’administration précédente. Cela concerne notamment le SAB 121 et l’opération Chokepoint 2.0.

L’initiative prévoit un avenir où les titres cryptographiques et les jetons non sécurisés seront négociés sur des plateformes réglementées. Cette politique vise à favoriser la création de super-apps, des plateformes financières complètes sous un point de contact unique.

La SEC suggère que ces plateformes pourraient opérer sous des cadres consolidés, similaires à ceux des banques exemptées de charges. Cela permettrait d’éviter les duplications de licences, facilitant ainsi la gestion réglementaire pour les entreprises crypto.

La Commission envisage de mettre à jour des réglementations comme NMS pour permettre la négociation de titres tokenisés sur la chaîne. Cette révision des règles viserait à intégrer les titres tokenisés dans les plateformes de trading décentralisées et régulées.

La Commission soutient les protocoles DeFi et les systèmes sans intermédiaires, soulignant l’importance de modèles diversifiés sur les marchés financiers. Elle insiste sur l’équilibre nécessaire entre modèles intermédiés et désintermédiés pour assurer l’inclusivité et l’innovation des marchés financiers.

