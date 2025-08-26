La SEC reporte la décision sur l’ETF XRP, incertitude persistante

Pour Résumer

La SEC a prolongé de 60 jours la décision sur l'ETF XRP de 21Shares, repoussant la date limite au 19 octobre.

Ce retard fait partie d'une série de prolongations concernant d'autres ETF, comme ceux de Grayscale et CoinShares.

Les investisseurs attendent avec impatience une décision qui pourrait influencer l'avenir des ETF cryptos aux États-Unis, bien que l'incertitude persiste.

Une décision repoussée : nouvelle échéance en octobre

La SEC a prolongé de 60 jours la date limite pour statuer sur l’ETF XRP de 21Shares, initialement fixée au 20 août. Ce report porte la nouvelle date de décision au 19 octobre 2025. Ce délai donnera à l’agence le temps de consulter le public et d’examiner les enjeux réglementaires de 1934.

D’autres propositions d’ETF en attente de décision

La décision concernant l’ETF XRP de 21Shares fait partie d’un ensemble plus large de retards concernant d’autres ETF. Des propositions similaires, comme celles de Grayscale, Bitwise et CoinShares, sont également sous examen.

Tous ces dossiers ont désormais comme date limite le 19 octobre, générant des attentes parmi les analystes et investisseurs.

Impact potentiel pour les ETF cryptos

Si la SEC approuve ces propositions aux États-Unis, les ETF cryptos connaîtront un essor majeur. De plus, cela freinera l’adoption des produits financiers liés aux cryptos.

Les ETF Bitcoin et Ethereum ont montré une certaine progression dans ce domaine. De ce fait, une situation similaire pourrait se reproduire pour XRP.

Ethereum TVL all-time high Ethereum’s Utility Era — ETH’s ecosystem just hit a record ~$313B locked in smart contracts as DeFi activity, stablecoins, and ETF demand accelerate. A more mature, demand-driven market is taking shape. pic.twitter.com/nA0hWaWEbi — 21Shares (@21Shares) August 22, 2025

Une stratégie de prudence de la SEC

La SEC adopte une approche prudente pour réguler les ETF cryptos. Cela aidera à minimiser les risques juridiques et économiques.

Par ailleurs, le retard d’approbation permettrait de mieux évaluer l’impact des ETF sur la stabilité du marché des cryptos. Cependant, ce délai accru crée de l’incertitude pour les investisseurs qui espèrent une décision rapide.

Les attentes pour l’avenir

Ce report concerne non seulement l’ETF XRP de 21Shares, mais aussi plusieurs autres propositions d’ETF sur des cryptos. Parmi celles-ci figurent des demandes de Grayscale, Bitwise et CoinShares.

Les ETF altcoins en ligne de mire

Le report de la décision sur l’ETF XRP accentue l’incertitude qui pèse sur le marché des cryptomonnaies, avec une échéance déterminante le 19 octobre. Si l’issue reste incertaine, l’espoir d’une réponse finale continue de grandir.

Les investisseurs devront patienter pour savoir si l’ETF XRP franchira finalement le cap de l’approbation. En outre, cela pourrait redéfinir l’avenir des cryptos aux États-Unis.

Le rôle de la SEC dans l’avenir des cryptos

Le report de la décision sur l’ETF XRP met en lumière la prudence de la SEC. D’ailleurs, elle met aussi son influence considérable sur l’avenir des cryptomonnaies en avant. Alors que certains investisseurs s’impatientent, d’autres estiment que la prudence est essentielle. Ainsi, cela évitera des conséquences néfastes sur le marché des cryptos.

Ce processus réfléchi pourrait instaurer une plus grande confiance des investisseurs institutionnels. Cependant, l’incertitude persiste, et tout retard supplémentaire pourrait faire naître des tensions sur le marché.

