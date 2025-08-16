Pour Résumer

Grayscale prépare un ETF Dogecoin (GDOG) pour permettre aux investisseurs d’accéder au DOGE sans le posséder directement.

Cette initiative attire les institutions, stabilise le marché et renforce la crédibilité du Dogecoin, qui devient progressivement un actif sérieux.

D’autres acteurs, comme 21Shares, suivent la tendance, marquant l’institutionnalisation des cryptomonnaies « mème ».

Grayscale avance vers un ETF Dogecoin et attire les investisseurs

Grayscale a récemment déposé un formulaire S-1 auprès de la SEC pour lancer le Grayscale Dogecoin Trust ETF. Si la SEC approuve, l’ETF sera coté sur le NYSE Arca sous le symbole GDOG.

Source : Sec.gov

Cela permettra aux investisseurs d’accéder au Dogecoin sans posséder directement la cryptomonnaie. Ainsi, il facilitera l’entrée des institutionnels sur le marché.

Le fonds détiendra exclusivement des Dogecoin, et Coinbase Custody Trust Company servira de dépositaire officiel. Les actions seront émises et rachetées en grands blocs appelés « Baskets », chaque Basket représentant 10 000 actions.

Pour commencer, ces transactions se feront en espèces plutôt qu’en transfert direct de DOGE, ce qui simplifie la gestion du fonds et augmente la sécurité.

L’ETF suivra le CoinDesk Dogecoin Reference Rate, qui reflète le prix du DOGE. Grayscale gèrera le fonds de manière passive, sans levier ni dérivés. Cette approche limite les risques et assure une transparence maximale pour les investisseurs.

Une initiative qui transforme l’intérêt institutionnel

Cette requête d’ETF fait partie d’un mouvement plus étendu : l’institutionnalisation des cryptomonnaies dites « mème ». Effectivement, le Dogecoin est désormais perçu comme un actif légitime par les investisseurs traditionnels.

Si la SEC approuve l’ETF, il deviendra un point de référence pour les investissements DOGE. Par conséquent, il attirera davantage d’acteurs institutionnels et influencera les régulateurs pour d’autres produits similaires.

De plus, l’ETF stabilisera le marché. Il offre une alternative sécurisée aux achats directs sur les plateformes d’échange. Effectivement, les ETF atténuent les risques associés à la volatilité tout offrant la possibilité de bénéficier des fluctuations du marché.

Impact immédiat sur le prix du DOGE

L’annonce de Grayscale a provoqué une réaction immédiate. Le Dogecoin a connu une hausse de 2,5 %, évoluant de 0,22395 à 0,22976 dollars. Cette augmentation intervient suite à une phase de stabilité, mettant en évidence le rôle crucial de l’ETF pour les investisseurs.

Source : Coingueko

Sur le dernier mois, le DOGE affiche une hausse de 14,65 %, avec une capitalisation de 35 milliards de dollars. Ces chiffres démontrent que la demande institutionnelle pourrait renforcer la crédibilité du Dogecoin et stimuler l’intérêt des médias financiers et du grand public.

21Shares suit la tendance

Des demandes pour l’établissement d’un ETF Dogecoin au comptant ont été soumises par d’autres acteurs, tels que 21Shares. Par conséquent, ils offrent un accès contrôlé au DOGE pour les investisseurs classiques.

Source : Sec.gov

James Seyffart, analyste chez Bloomberg, explique que cette multiplication des demandes reflète une stratégie de test. En effet, les émetteurs lancent plusieurs propositions pour identifier celles que la SEC pourrait approuver.

En parallèle, 21Shares collabore avec House of Doge pour un produit négocié en bourse en Suisse. Il sera coté sur la SIX Swiss Exchange sous le symbole DOGE et appliquera des frais de gestion de 2,5 %.

Cette démarche illustre la détermination du marché à rendre le Dogecoin disponible dans divers contextes réglementaires.

Dogecoin : d’un mème à un actif institutionnel

Né en 2013 d’une plaisanterie, le Dogecoin évolue graduellement pour devenir un actif sérieux. L’augmentation de son adoption par les institutions et le public témoigne de son importance dans la culture et l’économie numériques.

Les ETF offrent aux investisseurs la possibilité de s’impliquer dans ce projet tout en profitant d’une protection réglementaire renforcée. Par conséquent, le Dogecoin devient un actif reconnu. Il attire de nouveaux investisseurs tout en consolidant sa position au sein de l’écosystème crypto.

De plus, cet ETF pourrait faire office de modèle pour d’autres cryptomonnaies. Ainsi, cela pave la voie pour une institutionnalisation graduelle des altcoins et une adoption plus répandue au sein des portefeuilles traditionnels.

