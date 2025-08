La SEC révolutionne les stablecoins, les traitant enfin comme des trésoreries

Pour Résumer

La SEC publie de nouvelles directives comptables pour les stablecoins, les classant désormais comme des équivalents de trésorerie.

Ces mesures visent à faciliter l'intégration des cryptomonnaies aux cadres financiers traditionnels, en assouplissant certaines politiques sous la direction de Paul Atkins.

Bien que temporaires, ces directives ouvrent la voie à la reconnaissance des dollars numériques dans les rapports financiers américains, avec des règles supplémentaires à venir.

Nouvelles directives SEC sur les stablecoins

La SEC américaine publie de nouvelles directives comptables concernant les stablecoins, dépassant ses règles préliminaires. Ces directives sont destinées à clarifier les traitements comptables pour son personnel. D’ailleurs, elles précisent que certaines stablecoins peuvent être considérées comme des équivalents de trésorerie.

Ces nouvelles mesures interviennent pendant l’élaboration des règles pour les titres cryptographiques. Sous la direction de Paul Atkins, la SEC assouplit certaines politiques strictes. De plus, les anciennes directives étaient perçues comme un obstacle pour les institutions financières traditionnelles.

Désormais, les stablecoins indexées sur le dollar avec droits de rachat garantis sont classées comme équivalents de trésorerie. Ainsi, cela facilite l’entrée des acteurs financiers traditionnels sur le marché crypto.

We will make sure the next chapter of financial innovation is written right here in America. Watch highlights from @SECPaulSAtkins' speech launching Project Crypto at @A1Policy. pic.twitter.com/D2EHtzXmXK — U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) August 4, 2025

Assouplissement des politiques pour intégrer les cryptomonnaies aux cadres existants

Sous Paul Atkins, la SEC a assoupli quelques politiques strictes concernant la crypto, facilitant l’intégration des institutions financières. Les anciennes directives comptables, perçues comme un frein, sont désormais revues pour encourager l’innovation financière.

Les dernières directives précisent que la détention de certaines stablecoins indexées sur le dollar. Ces dernières ont des droits de rachat garantis et sont indexées sur une autre classe d’actifs. De ce fait, elle pourrait être classée comme équivalente à des liquidités.

Nouvelles directives sur les stablecoins et la SEC

Les nouvelles directives stipulent que plusieurs stablecoins adossés au dollar peuvent être considérées comme des liquidités. Alors, cela inclut ceux qui sont liés à d’autres actifs, classifiés des liquidités à des fins comptables. Cette mesure s’inscrit dans le cadre des efforts de la SEC afin d’intégrer les cryptomonnaies dans les cadres financiers existants.

Ces directives s’inscrivent dans le cadre de changements politiques plus généraux, comme la loi GENIUS, promulguée par Trump en juillet. La loi impose des réserves obligatoires et audits publics. En fait, c’est pour reconnaître les stablecoins réglementés comme un nouvel instrument financier, ni titre ni marchandise.

Cette loi et les directives de la SEC offrent désormais un cadre réglementaire plus clair à des entreprises comme Circle USDC et Tether.

Toutefois, des questions subsistent quant au traitement futur des modèles de stablecoins plus complexes ou internationaux. Des analystes soulignent que le risque de rachat, le manque de transparence et l’utilisation illicite demeurent des problèmes non résolus.

SEC : Avancée vers la reconnaissance des dollars numériques

La SEC a précisé que ces directives sont temporaires et d’autres réglementations pourraient émerger sous l’initiative Project Crypto. Cette initiative cherche à clarifier la classification des actifs numériques et à renforcer les normes de divulgation.

Ces directives marquent une avancée importante, bien qu’elles ne constituent pas un changement total des règles de réglementation. Ainsi, elles représentent un pas vers la reconnaissance officielle des dollars numériques dans les rapports financiers américains.

Source : Onesafe

