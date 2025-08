Piratage de 4,5 millions de dollars, CrediX secoué, DeFi à la dérive

Selon la société de sécurité blockchain CertiK, un pirate informatique a dérobé lundi 4,5 millions de dollars en cryptomonnaies. Cela a été réalisé via le protocole financier décentralisé CrediX.

Les fonds, qui semblent toujours être sous le contrôle du pirate, ont ensuite été transférés de Sonic. Ce dernier est un réseau de couche 1 lancé l’année dernière, vers Ethereum.

En détournant des actifs et en créant des jetons acUSDC non garantis, le pirate a planifié le vol en utilisant le rôle BRIDGE. Cet actif synthétique est propre au marché Sonic USDC de CrediX. Sans aucun soutien ni garantie, le pirate a pu emprunter et drainer les actifs du pool. Il a réussi cela en utilisant cette faille de création, créant ainsi de l’argent à partir de rien.

En conséquence, l’un des mécanismes du protocole a été compromis. CrediX a désactivé son site web en réponse, conseillant aux utilisateurs de retirer leurs fonds en utilisant uniquement des contrats intelligents.

En raison de l’absence d’infrastructure de secours permettant d’isoler ou de mettre en quarantaine les autorisations compromises. Cette mesure extrême souligne la gravité de la situation. En gros, cela signifie incertitude et contrôle des dommages pour les investisseurs et les utilisateurs.

We have good news for our users. Reached succesfull parley with the exploiter who agreed to return the the funds within the next 24-48 hours in return for money fully paid by the credix treasury. We have addresses of all the affected users and will airdrop them their share of…

— CrediX (@CrediX_fi) August 4, 2025