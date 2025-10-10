Selon Arthur Hayes, le cycle de 4 ans du Bitcoin est mort

Pour Résumer

Hayes déclare le cycle de 4 ans obsolète.

Facteurs macro et ETF redessinent la dynamique.

Bitcoin stagne, mais une hausse est attendue.

La fin du cycle de 4 ans

Hayes soutient que le halving, réduisant la récompense à 3,125 BTC par bloc, ne dicte plus les cycles. Effectivement, le marché est mû par des forces macroéconomiques.

La dette US à 33 trillions et l’inflation à 3,1 % dominent. De plus, les ETF spot, avec 370 000 BTC chez BlackRock, attirent 28 milliards de dollars en 2025. En outre, les whales accumulent 60 000 BTC à 110 000 $.

Le RSI à 66 signale un momentum haussier modéré. D’ailleurs, Bitcoin stagne à 112 556 $. Effectivement, les cycles prévisibles sont brisés par l’adoption institutionnelle.

En effet, Hayes note que les retail ne mènent plus. De plus, les flux institutionnels redéfinissent la volatilité. En outre, 75 % des analystes visent 150 000 $ d’ici fin 2025.

Les nouveaux moteurs du marché

Hayes pointe l’adoption institutionnelle comme nouveau pilote. MicroStrategy, avec 252 220 BTC, lève 3 milliards pour acheter davantage. Effectivement, les ETF dopent les volumes à 70 milliards par jour.

La régulation pro-crypto, comme le GENIUS Act, soutient les stablecoins à 290 milliards. De plus, MiCA en Europe inspire confiance. En outre, une baisse des taux Fed, à 75 % de probabilité, dope les actifs risqués.

Le shutdown US, débuté le 1er octobre, accentue l’incertitude. D’ailleurs, l’or à 2 500 $ l’once suit Bitcoin comme refuge. Effectivement, les cycles macro remplacent les halvings.

En effet, Hayes prédit un BTC à 1 million $ d’ici 2030. De plus, la dévaluation fiat accélère les flux crypto. En outre, les banques centrales adoptent des CBDC.

Impacts sur les altcoins et la DeFi

Les altcoins réagissent diversement. Solana, à 218,75 $, gagne 3 %, avec une TVL à 10,7 milliards de dollars. Effectivement, Ethereum stagne à 4 364 $.

La DeFi, avec une TVL à 90 milliards, reste stable. De plus, les layer-2 comme Optimism captent 30 % des flux. En outre, XRP, à 2,90 $, vise 5 $ avec l’euphorie.

Cependant, la volatilité persiste. En effet, 80 % des altcoins risquent une correction. De plus, les liquidations atteignent 100 millions de dollars.

D’ailleurs, Binance voit ses volumes spot baisser de 10 %. Effectivement, les flux illicites chutent de 35 %. En outre, la confiance retail reste fragile.

Perspectives : un marché sans cycles ?

Hayes a-t-il raison ? ChatGPT-5 aligne sur un BTC à 150 000 $ fin 2025. Effectivement, les facteurs macro dominent les halvings.

De plus, des réserves nationales, comme au Salvador, légitiment Bitcoin. En outre, une adoption asiatique pourrait surprendre. D’ailleurs, 12 billions d’investissements sont attendus.

Cependant, des risques subsistent. En effet, le minage consomme 150 TWh par an. De plus, un shutdown prolongé pourrait freiner les ETF.

Octobre 2025 redessine l’avenir. Effectivement, le marché crypto évolue sans cycles fixes. La prudence s’impose pour les traders.

À lire aussi :